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Температура - нормальна!

Обережно! Дуже смачний подкаст. Або трохи про здорове харчування восени

Наталія Бушковська — П'ятниця, 7 жовтня 2022, 17:04

Деякі люди з настанням осені дивляться в бік вітамінів у пігулках. А дарма! Бо осіннє меню — це просто скарб для тих, хто хоче харчуватись смачно, збалансовано та різноманітно.

З біологинею та популяризаторкою здорового способу життя без надриву, але з задоволенням Даркою Озерною ми поговорили про осінній раціон.

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Ми обговорили таке:

  • Як виглядає ідеальне осіннє меню?
  • Що варто терміново вполювати зараз на ринках?
  • Що таке лопатки та Стрийський Ясь? 
  • Який традиційний грецький пиріг може стати оздобою українського осіннього стола?
  • Чому вам точно варто приготувати Яворівський пиріг не лише з міркувань смаку, але й здоров'я? 

Важливо: краще слухати не на голодний шлунок!

Слухайте також наш новий подкаст "Чому вони крадуть?" про те, як Росія присвоює собі українські історичні артефакти: 

Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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