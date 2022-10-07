Обережно! Дуже смачний подкаст. Або трохи про здорове харчування восени
Деякі люди з настанням осені дивляться в бік вітамінів у пігулках. А дарма! Бо осіннє меню — це просто скарб для тих, хто хоче харчуватись смачно, збалансовано та різноманітно.
З біологинею та популяризаторкою здорового способу життя без надриву, але з задоволенням Даркою Озерною ми поговорили про осінній раціон.
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Ми обговорили таке:
- Як виглядає ідеальне осіннє меню?
- Що варто терміново вполювати зараз на ринках?
- Що таке лопатки та Стрийський Ясь?
- Який традиційний грецький пиріг може стати оздобою українського осіннього стола?
- Чому вам точно варто приготувати Яворівський пиріг не лише з міркувань смаку, але й здоров'я?
Важливо: краще слухати не на голодний шлунок!
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Температура - нормальна!
Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.
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