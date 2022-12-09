Зима вже тут або чому нам в цей час так кепсько? Розмова з біологинею
— П'ятниця, 9 грудня 2022, 17:24
Для багатьох людей і в мирні часи зима була не найлегшим випробуванням.
Є ті, кому перенести холод та темряву важче, ніж іншим.
Атаки Росії на нашу інфраструктуру лише ускладнили цей час.
Про те, як спробувати знайти свої методи боротьби з викликами холодів ми поговорили з науковицею та науковою журналісткою Даркою Озерною.
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З цієї розмови ви дізнаєтесь:
- Що може допомогти подолати втому та депресивні настрої?
- Коли ваша нелюбов до зими — дещо більше, ніж просто журбинка?
- Чому пожаліти себе — іноді дуже навіть непогана ідея?
- Як допомогти собі в умовах блекаутів?
Температура - нормальна!
Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.
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