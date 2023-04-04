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Температура - нормальна!

Ні, це не тому, що ви не їли суп. Або чому насправді виникає гастрит

Наталія Бушковська — Вівторок, 4 квітня 2023, 17:01

Бідкаєтесь, що не їли суп, як казала бабуся і тепер у вас гастрит?

Спокійно! Суп тут ні до чого.

Гастрит виникає через зовсім інші причини.

І через які саме - ми обговорили з лікаркою-гастроентерологом Євгенією Белінською. 

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Про бактерію, яка і є головною винуватицею гастриту.
  • Чи впливає стрес на гастрит.
  • Чому самолікування від COVID-19 додало роботи гастроентерологам.
  • Як правильно лікувати гастрит.
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Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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Ні, це не тому, що ви не їли суп. Або чому насправді виникає гастрит
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