Ні, це не тому, що ви не їли суп. Або чому насправді виникає гастрит
— Вівторок, 4 квітня 2023, 17:01
Бідкаєтесь, що не їли суп, як казала бабуся і тепер у вас гастрит?
Спокійно! Суп тут ні до чого.
Гастрит виникає через зовсім інші причини.
І через які саме - ми обговорили з лікаркою-гастроентерологом Євгенією Белінською.
З цього подкасту ви дізнаєтесь:
- Про бактерію, яка і є головною винуватицею гастриту.
- Чи впливає стрес на гастрит.
- Чому самолікування від COVID-19 додало роботи гастроентерологам.
- Як правильно лікувати гастрит.
Слухайте подкаст "Температура – нормальна!" на зручній платформі:
Температура - нормальна!
Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.
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