"Я так сильно їх ненавиджу. Зі мною все нормально?" Про нормальність ненависті з точки зору психолога

"Я дивлюсь, як акула їсть москаля і мені добре. Зі мною все нормально?!"

Якщо ви іноді відчуваєте провину за те, що ненавидите ворога, то ми поспішаємо до вас.

Ненависть в цій ситуації, в якій наразі перебуває вся нація - це абсолютно нормально.

Більше того, це одна з умов нашого виживання.

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І щоб вас заспокоїти, ми з психологинею Аллою Рожковою поговорили про таке: