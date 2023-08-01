"Я так сильно їх ненавиджу. Зі мною все нормально?" Про нормальність ненависті з точки зору психолога
— Вівторок, 1 серпня 2023, 17:31
"Я дивлюсь, як акула їсть москаля і мені добре. Зі мною все нормально?!"
Якщо ви іноді відчуваєте провину за те, що ненавидите ворога, то ми поспішаємо до вас.
Ненависть в цій ситуації, в якій наразі перебуває вся нація - це абсолютно нормально.
Більше того, це одна з умов нашого виживання.
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І щоб вас заспокоїти, ми з психологинею Аллою Рожковою поговорили про таке:
- Що таке ненависть і чому вона виникає.
- Чи руйнує вона нас?
- Чи можна стати гіршим через те, що ми ненавидимо?
- Чому мантра "про дракона, на якого ми ризикуємо перетворитися" - повна маячня.
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Температура - нормальна!
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