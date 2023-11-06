Тактична медицина та ваше здоров'я у війську. Говоримо про базу з бойовою медикинею
— Понеділок, 6 листопада 2023, 15:26
Ви збираєтесь піти до війська. Або вас нещодавно мобілізували.
Що важливо знати про тактичну медицину та підготовку свого здоров'я до служби у війську?
Про це ми поговорили з бойовою медикинею Сашею Кись (ім'я змінено на прохання спікерки).
З цього подкасту ви дізнаєтесь:
- Чому важливо перевірити загальний стан свого здоров'я перед армією та на що звернути увагу;
- Що повинно бути в аптечці бійця (IFAK);
- Як обрати якісний турнікет;
- Чому якість турнікета така важлива, а принцип "все або нічого" — не працює;
- На які "червоні прапорці" варто звернути увагу, якщо ви хочете пройти курси тактичної медицини аби не нарватись на шарлатанів;
- Які книги, закони та накази варто вивчити перед мобілізацією.
Також даємо посилання на важливу інформацію, яку згадували в подкасті:
- Наказ МОЗ щодо вмісту аптечки
- Американський курс тактичної медицини для військових
- Книга "Броньований розум. Бойовий стрес та психологія екстремальних ситуацій"
Слухайте подкаст «Температура – нормальна!» на зручній платформі:
Температура - нормальна!
Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.
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