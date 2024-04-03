"Вам так не буде". Як біохакери намагаються "поліпшити людину" та чому у них не виходить
Чи пробували ви... хакнути себе?
А люди пробували! Це вже багато років популярний тренд.
І це не завжди про здоровий спосіб життя.
Часто це про те, як спати менше, але працювати краще.
Як їсти все, але не товстішати.
Як займатись спортом інтенсивніше, а відновлюватись швидше. Ще швидше! Ще швидше!
Цього разу ми пропонуємо вам в одному випуску одразу два подкасти: "Головна обсерваторія" і "Температура нормальна". Їхні автори й ведучі Дмитро Сімонов та Наталя Бушковська зібралися з біологинею Даркою Озерною поговорити про біохакінг.
Температура - нормальна!
Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.
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