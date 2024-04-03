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Температура - нормальна!

"Вам так не буде". Як біохакери намагаються "поліпшити людину" та чому у них не виходить

Наталія Бушковська, Дмитро Сімонов — Середа, 3 квітня 2024, 16:30

Чи пробували ви... хакнути себе?
А люди пробували! Це вже багато років популярний тренд.
І це не завжди про здоровий спосіб життя.
Часто це про те, як спати менше, але працювати краще.
Як їсти все, але не товстішати.
Як займатись спортом інтенсивніше, а відновлюватись швидше. Ще швидше! Ще швидше!

Цього разу ми пропонуємо вам в одному випуску одразу два подкасти: "Головна обсерваторія" і "Температура нормальна". Їхні автори й ведучі Дмитро Сімонов та Наталя Бушковська зібралися з біологинею Даркою Озерною поговорити про біохакінг.

Слухайте подкаст "Головна обсерваторія" на зручній платформі:
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Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify та на інших платформах

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"Вам так не буде". Як біохакери намагаються "поліпшити людину" та чому у них не виходить
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2 квітня 2024, 16:07 — Олег Павлюк, Олена Куренкова
Що треба знати про собаку, перш ніж його заводити? Подкаст "Лапи, вуха, хвіст"
1 квітня 2024, 14:42 — Наталія Бушковська
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Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
3 епізоди
Головна обсерваторія
23 епізоди
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
211 епізод
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
54 епізоди
Хроніки економіки
63 епізоди
УП. Вголос
48 епізодів
(не)Безпечна Країна
39 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
81 епізод
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів