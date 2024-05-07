Як поїсти у весняно-літній сезон смачно, корисно та з користю для бюджету?
— Вівторок, 7 травня 2024, 17:51
Прийшла чи то весна, чи то літо. А значить час урізноманітнити ваш раціон.
Разом з біологинею та популяризаторкою здорового способу життя Даркою Озерною ми говоримо, як поїсти смачно, бюджетно, з користю не лише для здоров'я, але й економіки країни!
Про що ви дізнаєтесь з нашої бесіди:
- Чи існує весняний авітаміноз.
- Чи шкідливі ранні овочі та ягоди?
- Яку полуницю найкраще обрати?
- Чому кінзу, базилік та зелену цибулю найвигідніше вирощувати вдома?
- Як їсти більше овочів, коли часу взагалі немає, а гроші варто заощаджувати?
Слухайте подкаст "Температура – нормальна!" на зручній платформі:
Температура - нормальна!
Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.
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