Не лише Арестович: дієві заспокійливі та інші методи опанувати себе в умовах війни

"Валер'янка", "Валідол", "Корвалол" і Арестович в якості "Новопаситу". Коли тривога та емоції зашкалюють, хочеться випити щось, щоб втамувати біль в душі, так, ніби це зубний біль.

Але навіть з зубним болем все не так просто, що казати про нашу нервову систему? Щоб розібратись, як допомогти собі заспокоїтись в ці важкі часи, ми поговорили з неврологом Олександрою Щебет.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках: Apple Podcasts| Google Podcasts | Soundcloud | Spotify | Overcast | НВ.Подкасти

З цього подкасту ви дізнаєтесь: