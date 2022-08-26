З вдосконаленими вертольотами для пожежогасіння ми не пропустимо навіть найменше загоряння — гендиректор "Українських вертольотів"

У 2003 році в Україні була створена компанія "Українські вертольоти", яка починала свою роботу з шести вертольотів і 80 співробітників.

Зараз "Українські вертольоти" — велика вертолітна компанія, яка налічує 27 вертольотів і 550 співробітників. Успішно працює дві дочірні компанії: "Ейр Сервіс" — яка займається розробкою проєктної документації, модернізацією та ремонтом вертольотів, та "Вертолітний тренувальний центр" — який спеціалізується на відборі та підготовці льотного та інженерно-технічного складу. Підприємство має статус офіційного перевізника ООН і займається операціями з високим рівнем ризику — рятувальними операціями, аеромедичною евакуацією та пожежогасінням вночі.

Ми поспілкувалися з головою правління і генеральним директором компанії Володимиром Ткаченком. Він розповів про унікальну методику гасіння пожеж вночі, можливості нових вертольотів, спецвишкіл персоналу для роботи в екстремальних умовах, професіоналізм українських пілотів і вклад компанії в розвиток позитивного іміджу України на міжнародній арені.

— 28 серпня в Україні відзначають День авіації. Як ви оцінюєте рівень підготовки українських пілотів?

— Українські пілоти дуже професійні. Попри всі труднощі, які існують при підготовці льотного складу і в подальшій роботі, вони показали себе у всьому світі. Звідси і високий попит на українських пілотів. З одного боку це добре, оскільки говорить про професіоналізм нашого льотного складу. З іншого — українських пілотів переманюють великими зарплатами, кращими умовами. Щоправда, це було ще до початку пандемії.

Наші українські пілоти у своїй більшості дуже відповідальні. Вони можуть працювати стільки, скільки потрібно і так, як потрібно. Вони не шкодують свого особистого часу і сил. Це національна риса.

— На початку серпня український авіафлот використовували для гасіння пожеж у Туреччині. Ваші вертольоти стали частиною гуманітарної допомоги.

У своєму привітанні Президента України Володимира Зеленського з 30-річчям Незалежності України, Президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган, зокрема, подякував Україні за участь українських літаків, вертольотів і рятувальників, в ліквідації наслідків стихійних пожеж. У чому полягала участь АК "Українські вертольоти" в наданні гуманітарної допомоги в Туреччині, хто і як приймав рішення?

— Коли я побачив заяву президента Зеленського про те, що він спрямовує 2 літаки для допомоги Туреччині, то запропонував своїм колегам направити чотири наших спеціалізованих вертольота й екіпажі безоплатно. Брати участь в операції членам екіпажів запропонували виключно добровільно. Ніхто не відмовився.

Спочатку турецька сторона не вірила, що ми зможемо гасити пожежу вночі — це складна робота в гірській місцевості з високим рівнем ризику.

У перший день наші екіпажі гасили пожежу в ущелині глибиною і шириною кілометр на кілометр. Там навіть удень не було охочих працювати, а нам треба було вночі.

Пізніше, коли я побачив фотографії та відеозаписи того, в яких умовах відбувалася операція, то зрозумів, що це надекстремально навіть для нашої компанії. Адже через невелику ширину ущелини і велику задимленість складно було маневрувати. Проте наші екіпажі блискуче впоралися. Далі була точкова операція в районі Миляса, де пожежі розгоралися в районі місцевої ГЕС. Осередки загоряння виникли прямо під лініями електропередач. Ця обставина підвищувала ризики роботи. Але наші вертольоти успішно впоралися і з цим непростим завданням.

— Мер Бодрума Ахмет Арас у своєму інтерв'ю зазначив: "Ми ніколи не забудемо підтримку України. Українські пожежні вертольоти і льотчики виявили велику мужність під час польотів. Особливо важливим була боротьба з вогнем в темну пору доби". Так що відбулося в Бодрумі?

— Там пожежа швидко поширювалась. І з одного боку вогонь йшов на населений пункт, а з іншого — захоплював вітряки. До нас там працювали 10 вертольотів і два літаки, але не змогли його ліквідувати.

У денний час наші екіпажі зробили розвідку, оглянули всі височини й лінії електропередач і після приступили до роботи вночі. За сім годин вони повністю ліквідували пожежу.

Турецька сторона була вражена їхньою роботою. Безумовно приємно чути, коли влада і самі жителі Туреччини захоплюються мужністю і професіоналізмом наших пілотів. Це заслужена оцінка роботи авіакомпанії. Але ми не відокремлюємо свою компанію від країни. У Туреччині ми проявили професіоналізм не тільки авіакомпанії "Українські вертольоти", а і всієї України. Цей успішний досвід, а також багато інших наших спецоперацій позитивно впливають на імідж всієї нашої країни на міжнародній арені.

— Чи обмінюєтеся досвідом з колегами з інших країн щодо підходів до гасіння пожеж?

— Система пожежогасіння, яка зараз працює у світі, на наш погляд, не ефективна. Ми з міжнародними колегами аналізували і обговорювали це. Система дає величезні збої, оскільки розрахована на те, що збирається величезна кількість авіаційної техніки з різних країн, екіпажі часто непідготовлені до роботи в таких екстремальних умовах, а координаційний центр дає завдання не ліквідовувати, а гасити пожежу. І виходить "збірна солянка", яка просто скидає воду.

Гасіння пожеж — це наука. З урахуванням тих викликів, які зараз є у світі, ми бачимо, що кількість пожеж буде збільшуватися. Збитки екології неможливо оцінити грошима. Вигорілі ліси — це екологічна катастрофа.

Наприклад, ми порахували, що за 10 років в Туреччині вигоріло 90 тисяч гектарів лісу. При цьому, тільки за минулий рік вигоріло 20 тисяч, а в цьому — вже 35 тисяч гектарів лісів Туреччини.

Як бачимо, чинна система не відповідає викликам природи, вона розрахована на включення великої кількості коштів, але не на результат.

— Як, на Вашу думку, варто змінити підхід до пожежогасіння?

— В пожежогасінні головне — повна ліквідація вогню. Зараз ми працюємо над новою методологією боротьби з пожежами. Її головна ідея — негайні дії та безперервний вплив. Суть в тому, що, якщо в будь-якій точці, наприклад, Туреччини, виник осередок займання і з'явилося невелике полум'я, воно має бути погашене протягом 45 хвилин. Тому що далі воно розгориться, і доведеться боротися з масштабними пожежами. Але, якщо все ж пожежа розгорілася, то на неї має надаватися безперервний вплив 24 години на добу до повної ліквідації.

Для успішної роботи нової методології потрібна якісна спецтехніка, тому готуємо більш вдосконалені вертольоти для боротьби з лісовими пожежами. Перші екземпляри вийдуть у першому півріччі 2022 року.

У них будуть повністю скляні кабіни зі спеціалізованим обладнанням, яке, з огляду на досвід роботи в Туреччині, полегшить роботу екіпажу. Також будуть сучасні реанімаційні модулі, телемедицина.

Всі дані про пацієнта на реанімаційному модулі, з усіх моніторів в реальному часі будуть передаватися в будь-який госпіталь світу, так само як і відеозображення роботи лікарів.

Крім того, буде встановлена ​​більш потужна система оптико-електронного спостереження з сучасними тепловізорами, внутрішнє водозливними пристроями. З вдосконаленими вертольотами для пожежогасіння наші екіпажі не пропустять навіть найменше загоряння.

— Скільки коштує обладнати такий вертоліт?

— Повністю модернізований вертоліт коштує стільки ж, скільки коштує новий вертоліт Мі8-МТВ-1. Це дороге задоволення і ми змушені регулярно брати кредити.

— Як проходить підготовка пілотів, рятувальників, в тому числі для роботи з гасінням пожеж. І скільки коштує їх навчання?

— Більшість наших пілотів — військовослужбовці запасу. Зокрема ті, що служили в АТО. Ми українська компанія і тому надаємо пріоритет українським пілотам. Хоча у нас працюють пілоти з 16 країн.

Вимоги жорсткі. Дивимося на техніку пілотування, знання документації, вміння працювати в екіпажі, високе знання англійської мови і моральну підготовку. Всі кандидати проходять медкомісію і відбір у вертолітно-тренувальному центрі.

Тих кого відібрали, 13 місяців навчаємо для роботи на пошуково-рятувальному вертольоті. І тільки після цього допускаємо до самостійних робіт. Підготовка екіпажу з трьох осіб коштує в середньому 14 мільйонів гривень.

В цьому році бачимо, що буде розвиватися система пожежогасіння. Тому пілотам, які працюють на пошуково-рятувальних вертольотах, запропонували працювати на пожежогасіннях. Для тих хто погодився, підготовка триває ще три місяці (і вартість збільшується на 6 мільйонів гривень).

У вертолітно-тренувальному центрі з льотним складом рятувальниками працюють кваліфіковані професіонали, які орієнтують екіпажі на моральну підготовку. Адже робота з гасіння пожеж вночі, а ще і в горах — це вже не робота, а мистецтво і до неї треба бути морально готовими.

— Крім пожежогасіння екіпажі "Українських вертольотів" беруть участь в гуманітарних і миротворчих місіях по всьому світу. Що це за спецоперації?

— Ми працювали у 22 країнах. Виконували найрізноманітніші завдання. Починаючи з ліквідації наслідків землетрусу в Пакистані, де поставляли воду, продовольство, забирали зі зруйнованих аулів біженців. Були гуманітарні операції по ліквідації наслідків повеней у Мозамбіку, М'янмі, острові Мадагаскар, посухи в Кенії, Ефіопії, Сомалі. Всього компанія доставила понад 40 тисяч тонн гуманітарних вантажів. Перевезла понад 903 тисяч постраждалих і пасажирів.

Зараз працюємо в найбільш складному сегменті авіації — це пошуково-рятувальні операції й аеромедична евакуація в 3-х країнах Африки.

— Чи є якісь унікальні особливості вертольотів, які дозволяють успішно проводити спецоперації?

— У нас є 23 вертольота-трансформера, які працюють в миротворчих і гуманітарних місіях по всьому світу.

За певним регіоном в режимі 24/7 закріплений той чи інший вертоліт. У разі необхідності він повинен вилетіти протягом 30 хвилин для виконання завдань, які ставить замовник. Завдання визначається приблизно так: "Підірвався бронетранспортер в такому-то квадраті. Його потрібно знайти, поранених і вбитих евакуювати". Як правило, більше ніяких даних немає. За допомогою тепловізорів та оптико-електронної системи проводимо сканування цього квадрата, знаходимо бронетранспортер, дивимося, як найкращим чином провести евакуацію.

На борту у нас повністю обладнана реанімаційна палата, де наші медики надають реанімаційну допомогу пораненим.

Також за завданням замовника виконуємо моніторинг певних територій з метою виявлення бойовиків, зброї, машин.

— Чи можуть здійснюватися аеромедичні перевезення важких хворих?

— Під час АТО ми евакуювали близько 200 поранених, яких в принципі не можна було транспортувати. Ми могли їх евакуювати нашими вертольотами, оскільки на борту є все необхідне для підтримки життєзабезпечення пацієнтів — система вентиляції легенів, дефібрилятори, інфузійні помпи, системи подачі кисню і т.д.

Також такий вертоліт може з режиму нависання евакуювати постраждалих опікових пацієнтів і надавати їм реанімаційну допомогу. Якщо ступінь опіків висока, то є спеціальні капсули, де пацієнту знижують больовий симптом.

За п'ять років ми евакуювали 5600 осіб поранених і постраждалих, з них понад 1000 — вночі.

— У 2006 році компанія отримала статус офіційного перевізника Організації Об'єднаних Націй і Всесвітньої продовольчої програми. Що це означає?

— Для того, щоб отримати цей статус, нам прислали певний стандарт, якому ми повинні були відповідати. Це стандарт з технічного забезпечення вертольотів, організації безпеки польотів, роботі з особовим складом. Всього десь 260 пунктів.

Три роки ми готувалися. Була проведена дуже велика робота. Після цього прибув аудит ООН. Перевірили абсолютно все. Висловили низку зауважень і після повторного аудиту нам присвоїли статус оператора Організації об'єднаних націй і Всесвітньої програми продовольства.

Він означає, що компанія відповідає стандартам ООН. Періодично ми проходимо перевірки. Будь-які відхилення фіксуються, і ми повинні негайно їх усувати.

Зараз ми єдина компанія, яка виконує завдання в ООН з пошуку.

— І наостанок, щоб Ви побажали перед Днем авіації пілотам і всім, хто пов'язаний з авіацією?

— Наш геніальний земляк Ігор Сікорський говорив: "Повітроплавання не було ні наукою, ні галуззю промисловості. Воно було дивом". І коли кожен день ти стикаєшся з дивом, то стаєш щасливішим. Нехай відчуття щастя як можна довше буде присутнім в нашій роботі. І це відчуття допомагає нам долати труднощі, негаразди й невдачі. А ті досягнення і звершення, яких ми досягаємо, приносять людям радість, роблять їх життя кращим, допомагають нашій країні бути благополучною та успішною. Нехай небо, в якому літають наші авіатори, буде мирним над усією нашою Україною.