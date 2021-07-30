Украинский пожарный самолет отправляют в Турцию
Пятница, 30 июля 2021, 00:19
30 июля в Турцию на помощь отправится украинский пожарный самолет – там бушуют лесные возгорания.
Источник: президент Владимир Зеленский в Twitter
Прямая речь Зеленского: "Высказал своему другу – Президенту Ерджепу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра улетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время".
Что предшествовало: Министерство иностранных дел разрабатывает сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации в Турции, где бушуют лесные пожары.
Предыстория:
- В результате масштабного пожара, который вспыхнул в двух разных местах района Манавгат в южной турецкой провинции Анталия, погибли три человека.
- В турецкой провинции Мугла лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям, туристов пришлось временно эвакуировать на пляж.
Украинская правда