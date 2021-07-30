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Украинский пожарный самолет отправляют в Турцию

Пятница, 30 июля 2021, 00:19
Украинский пожарный самолет отправляют в Турцию

30 июля в Турцию на помощь отправится украинский пожарный самолет – там бушуют лесные возгорания.

Источник: президент Владимир Зеленский в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Высказал своему другу – Президенту Ерджепу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра улетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время".

Что предшествовало: Министерство иностранных дел разрабатывает сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации в Турции, где бушуют лесные пожары.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: Турцияпожар
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