За Родину надо драться. История координатора "Крым SOS" Тамилы Ташевой

Для многих переселенцев за последние два с половиной года офис "Крым SOS" стал альтернативным представительством государства.

Волонтерское движение, начавшее свою деятельность в марте 2014-го с освещения событий в Крыму и помощи украинским военным, – сегодня реализовывает c десяток проектов по оказанию помощи временно перемещенным украинцам из Крыма и Донбасса, а также продолжает мониторить и освещать ситуацию на полуострове.

"Крым SOS" – это пять филиалов, которые работают в семнадцати регионах страны. В проектах занято в общей сложности более полусотни сотрудников.

Основатели организации – Алим Алиев (бывший сотрудник агентства Pro.mova), Севгиль Мусаева (главный редактор "Украинской правды") и Тамила Ташева (до Майдана – PR-директор группы "Тик").

В киевском офисе общественной организации очень многое напоминает Крым. Тут пахнет пряностями, гостям охотно наливают чай, а домашнюю атмосферу дополняет топчан, устланный покрывалами.

Хозяйка этого крымского дома – Тамила Ташева. В "Крым SOS" она стала одним из главных драйверов организации. Сама о себе она скромно говорит: "координатор".

Её персональная система координат задана двумя ключевыми направляющими – деоккупация и реинтеграция аннексированного полуострова.

Зачем вернулись? Потому что это наша Родина

Тамиле было пять лет, когда она вместе с бабушкой в 1991 году спустилась с трапа самолета в Симферополе. Бабушка залилась слезами, а Тамила все тянула ее за рукав и хотела скорее узнать – где же море?

Про Крым она слышала с самого детства. В большом доме в Самарканде, где жила семья, собирались бабушкины друзья и родственники, которые часто вспоминали свои крымские дома.

Полуостров ее предков казался ей сказочной страной.

Старшее поколение крымских татар жило идеей возвращения на родину, так же они настраивали своих детей, и это же впитывали их внуки.

Большинство родственников Тамилы, как и всех крымских татар, депортировали в 1944-м. Одна из бабушек в 17-летнем возрасте переехала в довоенный Севастополь, устроившись работать на рыбный завод, откуда немцы угнали ее в рабочий лагерь в Австрию – а советские солдаты, освободив в 45-м, отправили прямиком в депортацию в Узбекистан.

Дед Аким приехал домой с фронта на побывку – и его тоже депортировали. Тамила говорит, что он всю жизнь боялся, что его объявят дезертиром.

В конце 80-х, когда правительство СССР, наконец, разрешило крымским татарам вернуться на родину, семья Ташевых тут же засобиралась в Крым.

Первым выехал отец. Вместе с другими татарскими семьями он обосновался фактически в чистом поле под Симферополем.

Крымское правительство не спешило выдавать землю татарам. Местные органы искусственно затягивали процедуры, поэтому многие татары решали этот вопрос просто: не дожидаясь ответа, начинали строить времянки в чистом поле.

Из большого дома в Самарканде семья с тремя детьми переехала в наспех возведенный двухкомнатный самострой под Симферополем. Сейчас это вполне обустроенный поселок Фонтаны, пригород Симферополя – но тогда это был продуваемый пустырь без асфальтированных дорог.

Маленькая Тамила долгое время скучала по своей собственной комнате, которая была у нее в Узбекистане, в самаркандском доме. Она вспоминает, что даже злилась на родителей.

Родина, о которой она так много слышала, казалась ей чем-то очень некомфортным – в тесноте и с туалетом на улице. К хаосу переезда добавились проблемы с трудоустройством родителей: крымских татар неохотно брали на работу. И многим приходилось выживать, работая на рынках или занимаясь мелким предпринимательством.

Первый раз Тамила увидела море, о котором так много слышала, только спустя два года после возвращения семьи в Крым.

Воспоминания Ташевой о детстве – это неустанное преодоление дискомфорта и постоянная борьба.

Одна из первых стычек произошла после линейки в первом классе. Одноклассник Денис враждебно спросил: "Зачем вы сюда приехали?" – "Потому что это наша Родина", – ответила девочка. И, сама от себя не ожидая, треснула обидчика.

Это была первая, но не последняя драка на национальной почве, в которой участвовала Тамила. "Была в детстве драчуньей", – говорит про себя спокойная и крайне уравновешенная Тами.

В домах крымских татар настраивали детей не вступать в конфликты. А свою силу доказывать силой ума. Старший брат и сестра Ташевой – медалисты, Тамила – хорошистка.

"Я очень хорошо помню атмосферу в школе. Директор был членом компартии, а часть преподавателей – откровенно русскими националистами, и очень не любили крымских татар", – рассказывает Ташева.

Тамиле до сих пор снится поле, через которое дети с поселка Фонтаны ходили на конечную остановку троллейбуса. Продуваемые ветрами, по щиколотку в грязи, они разъезжались по своим школам в центре Симферополя, в то время как родители строили и свои дома, и свой маленький бизнес, борясь за выживание.

Поколение родителей Тамилы сами крымские татары называют "потерянным". Многие из них, получив хорошее образование и только начиная свой карьерный путь, – в Крыму так и не нашли себе достойного применения. Поэтому сделали ставку на образование детей.

Тамила вспоминает, что когда ее старшая сестра решила поступать в медицинский институт – мама, чтобы оплатить репетиторов, завела коров. И ежедневно рано утром возила свежее молоко на базар.

Молодежное лидерство

В 2002 году студентка второго курса Таврического университета факультета восточных языков 17-летняя Тамила Ташева случайно зашла в Крымскотатарский молодежный центр.

Зашла – и осталась: оказалось, Тамила обладает талантом хорошего организатора. Она участвовала в организации культурных мероприятий, лагерей, поездок.

Спустя год начался оранжевый Майдан, и крымская активистка Тамила приняла в нем активное участие: ездила в Киев на митинги, организовывала в Симферополе.

Во время поездок в Киев Тамила познакомилась с Александром Солонтаем и другими участниками молодежного движения ФРІ (Фундації регіональних ініціатив). После Помаранчевой революции возглавила филиал этой организации в Симферополе – реализовывали проекты, направленные на развитие молодежного лидерства.

В 2006 году ей подвернулась информация о восьмимесячной стажировке в Верховной Раде. В Крыму ей уже стало тесно, и Тамила подалась на программу. Она говорит, что основной причиной были не политические амбиции, сколько тот факт, что участникам этой программы предоставлялось общежитие.

"У нас была возможность работать в госаппарате. Меня распределили в комитет по межнациональным отношениям. Но ко мне, стажеру, относились очень формально. Я стала бунтовать. Потому что не хотела терять время зря.

В итоге Александр Солонтай порекомендовал меня депутату Лесе Оробец, которая была в Комитете по вопросам культуры и науки. И я стала ее помощницей, вместе с Виталием Шабуниным, возглавляющим сейчас Центр противодействия коррупции", – вспоминает Ташева.

После стажировки у Тамилы был период работы аналитиком в партии "Наша Украина". Но спустя какое-то время ее опять позвали в команду Леси Оробец.

В 2010-м она ушла на должность PR-директора издательства "Наш формат", издававшее аудиокниги на украинском языке.

"Я тогда проработала с очень многими писателями, музыкантами – и с "Мандрами", и с "Тартаком", это был очень интересный период жизни", – рассказывает Тамила.

К моменту начала Революции Достоинства Тамила Ташева только начала работать PR-директором группы "ТИК". На Майдан она ходила после работы. А в самые горячие дни волонтерила в "Варте лікарень", в больнице на Подвысоцкого, куда свозили раненых и погибших с Майдана.

Крым SOS

В конце февраля 2014-го Тамила Ташева, как и многие, чувствовала дикое эмоциональное опустошение и мечтала только о том, чтобы передохнуть хотя бы на неделю.

Но 26 февраля 2014 года, когда крымские татары вышли на площадь под Верховный Совет Крыма, внутри у Тамилы все сжалось от плохих предчувствий.

Она не переставала следить за новостями.

Ее семья только накануне переехала в большой дом, который родители отстраивали с начала 90-х, и в котором у Тамилы, наконец, была своя большая комната.

В день захвата административных зданий на полуострове, Ташева прибежала в офис к Севгиль Мусаевой, которая на тот момент возглавляла сайт Hubs. К ним присоединился Алим Алиев.

Что делать?

Решено было срочно завести страничку "Крым SOS" в фейсбуке, и сводить всю информацию о ситуации на полуострове. Страница стала набирать популярность с первых же часов. Ее не только читали – туда писали просьбы о помощи.

"Мы купили несколько мобильных телефонов и начали принимать звонки. Люди писали, что хотят выехать из Крыма, просили помочь с поселением. Так 3 марта у нас заработал пункт помощи. Мы обратились к украинцам с просьбой о помощи", – рассказывает Ташева.

Через фейсбук-страницу собирались деньги на помощь крымским военным. Горячая линия "Крым SOS" одновременно выполняла функции и МЧС, и службы психологической помощи, и логистического координатора.

"Нам одним из первых стала поступать информация о захвате украинских частей на полуострове, о блокадах наших военных, и мы дистанционно координировали доставку необходимых ресурсов", – вспоминает Тамила.

Команда из трех человек, которая стартовала в начале марте-2014, выросла в волонтерскую сеть из десятков людей по всей стране, причем помогать стали не только крымчанам, но и переселенцам из Донецкой и Луганской областей.

Чуть позже волонтерская инициатива получила первый грант от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Сейчас "Крым SOS" получает грантовую помощь от таких доноров, как USAID, ПРО ОНН, польский фонд "Солидарность".

Юристы "Крым SOS" участвуют в разработке законопроектов, касающихся помощи переселенцам, их статуса, стратегических документов по Крыму.

Сегодня у организации два ключевых направления: работа с переселенцами и сохранение крымскотатарской идентичности.

Работа с переселенцами подразумевает психологическое и юридическое сопровождение, индивидуальный подход, помощь громадам и общественным организациям, созданным переселенцами.

"Мы доказываем государству и главам конкретных администраций, что переселенцы – это не проблема, а возможности. Выехало очень много активных и креативных людей, и они для регионов свежая кровь. Поэтому мы активно поддерживаем проекты по интеграции переселенцев в громады", – рассказывает Тамила Ташева.

Второе направление – сохранение крымскотатарской идентичности – не ограничивается только проведением культурных мероприятий, это еще и серьезный сбор информации по нарушениям прав коренного народа.

"Крым SOS" разработали интерактивную карту нарушений прав крымских татар. Эту карту основатели презентуют на международных площадках.

Также сотрудники организации стараются поддерживать контакт с активистами, работающими в Крыму.

Небольшими проектами поддержки громад или созданием культурных артефактов (например, недавно вышел документальный фильм про Мустафу Джемилева "Мустафа", продюсером которого выступила Тамила Ташева) "Крым SOS" удается удерживать тему Крыма в информационном поле.

Тамила Ташева убеждена, что это один из способов подготовки деоккупации и реинтеграции полуострова.

Нужно ли для этого становиться политиком?

"Сейчас, как гражданский активист и правозащитник я могу сделать больше, чем будучи в системе. У нас есть возможность работать с международными организациями, усиливать позицию государства по Крыму в международном поле, создавать экспертную организацию, консультировать наши госорганы, в некоторых случаях даже давить", – говорит координатор "Крым-SOS".

К аннексии Крыма можно отнестись как к очередной трагедии, постигшей крымскотатарский народ. Для Тамилы Ташевой это – вызов её поколению. Поколению, которое она называет "поколением возможностей".

"Процесс возвращения Крыма, возможно, займет годы, и именно поэтому мы не должны лишаться оптимизма", – говорит Ташева.

Она, как в детстве, знает: надо надеть свои сапожки, и по щиколотку в грязи шуровать в свою школу, где прикладывать столько сил, сколько возможно – и тогда она сможет когда-нибудь вернуться домой.

В тот дом, где каждому есть место.