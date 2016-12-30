Главные тексты уходящего 2016 года

Уходящий год стал для редакции "Украинской правды" годом открытий, испытаний и потерь. Все это время мы пытались рассказывать нашим читателям честно о всем происходящем в стране. Постараемся делать это лучше уже в 2017 году. Мы поздравляем всех наших читателей с наступающими новогодними праздниками и вспоминаем самые важные тексты УП 2016 года.

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Операция "Легализация". Как Медведчук и Ко "вПАРивают" уголь Украине

Матвей Никитин, Роман Кириченко

Расследование "Украинской правды" показало, что вместо африканского украинские ТЭС, вероятно, получают наш же уголь с шахт, находящихся на неконтролируемой территории. Более того – за его поставками стоят люди, близкие к Виктору Медведчуку, который участвует в переговорах между Россией и Украиной по урегулированию конфликта на Донбассе.

Рукописи не горят. Черная бухгалтерия Партии регионов: фамилии, даты, суммы

Сергей Лещенко, Антон Марчук, Севгиль Мусаева-Боровик

Десятки миллионов долларов потрачены на политику. Документы, которые публикует "Украинская правда", раскрывают тайну кланово-олигархической системы, построенной в Украине в последние 20 лет.

Легенда о море. Один день на границе с Крымом

Светлана Крюкова, Севгиль Мусаева-Боровик

Нам стало интересно, чем живет Гражданская блокада Крыма и к чему готовятся ее активисты, поэтому мы решили провести один день в крымскотатарском лагере. Севгиль, крымская татарка по происхождению, выступает в тексте проводником для своей напарницы Светланы в мир крымских татар – далекий и неведомый для коренной киевлянки.

Орбиты Петра Порошенко. Группы влияния в президентском окружении

Мария Жартовская, Роман Кравец

Людей, которым Порошенко доверяет и к которым прислушивается, можно пересчитать по пальцам. Условно команду управленцев Порошенко можно разделить на две группы. Одна группа выступает за сохранение эффективной власти, а другая – за более радикальные действия. За сильную власть. Если хотите, можно провести аналогию с ястребами и голубями, которые есть в окружении Владимира Путина, – рассуждает один из близких соратников Порошенко.

"Украинская правда" рассказывает об этих людях и о том, как они влияют на Порошенко, а значит и на его политику управления государством.

Светлана Алексиевич: Любая война – все равно убийство

Павел Шеремет

Не часто в Украину приезжает нобелевский лауреат, тем более с украинскими корнями. Откровенная и проникновенная беседа Павла Шеремета с писательницей Светланой Алексиевич.

Краткий политический словарь времен Независимости

Роман Романюк

За 25 лет суверенной жизни в нашей стране изменилось так много всего, что масса вещей, деталей, событий и имен просто не помещаются в оперативной памяти и рискуют быть забытыми. А страна, подарившая миру слова "Майдан" и "Гринджолы", не может себе этого позволить.

"Украинская правда" решила исправить эту несправедливость и создала для своих читателей краткий словарь, в котором описано большинство важнейших явлений политической жизни за последнюю четверть века.

Как заставить баранов работать. Репортаж с фермы

Матвей Никитин

"Украинская правда" побывала у Дрогобычского фермера Дмитрия Огнева, которому удалось построить бизнес на животноводстве, и нашла ответ на главный для развития экономики вопрос: а что, так тоже можно было?

Аэропорт. Неизвестные подробности трагической спецоперации АТО

Оксана Коваленко

Оборона ДАП продолжительностью 242 дня остается одной из самых трагических и героических страниц АТО. Однако и через год к последним дням обороны аэропорта остается много вопросов. "Украинская правда" попыталась рассказать честную историю последних месяцев защиты аэропорта, пообщавшись с участниками тех событий и начальником Генштаба Виктором Муженко.

Як звучить Україна: 700 гуртів та виконавців

Олександра Гайворонська

Прежде чем наводить порядок в музыкальной отрасли, ее следует тщательно исследовать. Ни один хороший врач не будет выписывать таблетки пациенту, которого не видел в глаза. Так стоит ли министрам и депутатам "лечить" тех, о ком ничего не знают? С мыслями об этом "Украинская правда" собрала список из 700 групп и исполнителей, представляющих все области Украины и Крым. Мы пытались проанализировать, какой продукт они предлагают, и дать возможность читателям оценить его качество.

Любомир Гузар. Человек с ангелом на плече

Галина Тытыш, Павел Шеремет

Он не кричит и не наказывает. Но ведет за собой тысячи людей по дороге любви и уважения к другому. Проповедует любовь, даже если кажется, что единственное оружие – злость и агрессия. Честная история жизни Любомир Гузар.

Волшебная таблеточка. Как Оля Кудиненко меняет детскую онкологию

Галина Тытыш, Екатерина Сергацкова

"Помогать легко", – утверждает основательница благотворительного фонда "Таблеточки" Ольга Кудиненко. После прочтения ее истории сомнений не остается.

Беглый министр Ставицкий: Мне предлагали заплатить несколько миллионов долларов за снятие всех вопросов

Светлана Крюкова, Севгиль Мусаева-Боровик

Бывший министр правительства Азарова в Тель-Авиве отвечает на риторический вопрос "меняются ли люди".

Каждый день – как последний. Правила жизни Павла Шеремета

Украинская правда

20 июля в центре Киева был жестоко убит один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет. Он был учителем и другом для каждого члена нашей редакции. Эти правила жизни мы перечитываем постоянно, чтобы не забывать и каким должен быть настоящий журналист.

Без единого шанса. Афанасьев и Солошенко о том, как ФСБ ломает людей в плену

Оксана Коваленко, Галина Тытыш

Освобожденные 14 июня политзаключенные Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко встречают корреспондентов "Украинской правды" в больнице, куда их доставили сразу после прилета в Украину. Даже родные смогли увидеться с ними не в аэропорту, первая встреча состоялась в больничных палатах.Они согласились общаться с нами вдвоем – потому что после пережитого чувствуют себя почти семьей, хотя и не находились в одной камере в российской тюрьме.

Валерия Гонтарева: Я не против, если господин Ахметов сегодня придет и захочет купить банк

Севгиль Мусаева-Боровик, Павел Шеремет

Около приемной главы Нацбанка мы неожиданно столкнулись с веселым и заметно похудевшим олигархом Игорем Коломойским, которого сопровождает председатель правления крупнейшего в стране "ПриватБанка" Александр Дубилет.

Коломойский увидев нашу компанию улыбается. Руководитель Нацбанка здоровается, но не скрывает своего удивления. Для нее эта встреча такая же неожиданная, как и для нас.

Как город Комсомольск объединился против села Горишни Плавни

Марьяна Пьецух

Почему жителям Комсомольска не понравилась название Горишни Плавни, которое утвердила Верховная Рада? "Украинская правда" искала ответ на этот вопрос на улицах города.

Говорит и показывает Шустер

Светлана Крюкова, Севгиль Мусаева-Боровик

Журналисты редко берут интервью у журналистов. И, по-честному, не любят этого делать. Когда такое случается, значит, произошло что-то действительно важное: очень хорошее или очень плохое.

Заплати Ахметову и друзьям президента, Или формула с доходом в 24 миллиарда

Севгиль Мусаева-Боровик

Формула расчета цены на уголь "Роттердам+" стала одной из самых скандальных схем уходящего года. "Украинская правда" первой рассказала о том, что новая методика, разработанная НКРЭ, поможет окружению президента и Ринату Ахметову заработать около миллиарда долларов.

Один день с Юрием Луценко. Как работает и с кем встречается генпрокурор

Мария Жартовская

Генпрокурор быстро шагает к черной Toyota Camry. На часах 8.45 утра. Вечером Луценко – другой человек. Усталый, изможденный... Юрий Луценко – первый герой нового проекта УП "Один день с".