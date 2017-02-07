Битва за Вашингтон. Лобби президента. Часть 1

Українські політики і олігархи оплачують дороговартісні послуги американських лобістів, щоб уникати міжнародних санкцій та кримінального переслідування, просувати політичні амбіції та представляти свої бізнес-інтереси.

Аби з’ясувати, хто в Україні і з якою метою користується послугами американських лобістів, "Українська Правда" публікує серію матеріалів "Битва за Вашингтон".

"Лобі Дмитра Фірташа" – про спроби віденського в’язня "пом’якшити" відповідальність перед законом у США, де його звинувачують у рекетирській діяльності та відмиванні коштів.

"Лобі Віктора Пінчука" демонструє представництво олігарха в близькому оточенні родини Клінтон.

"Офшорне лобі Юлії Тимошенко" розкриває схеми фінансування інтересів "Батьківщини" із офшорної компанії, оформленої на підставну особу із іменем Юлія Білоусова.

"Лобі Яценюка-Яресько" ілюструє, як на замовлення уряду України одна із найвпливовіших піар-компаній у США просувала в медіа тему реструктуризації зовнішнього боргу України.

Цього разу до вашої уваги наступна частина – про лобі українського президента.

23 грудня 2016 року. Екс-голова Адміністрації президента України, а нині позаштатний радник Петра Порошенка Борис Ложкін відчинив скляні двері офісного центру за три квартали від Білого Дому. На одинадцятому поверсі на нього чекали представники компанії BGR Group.

Barbour Griffith & Rogers Group спеціалізується на контактах із Республіканською партією США.

Заснована 1991 року Хейлі Барбуром, Ланні Гріффітом та Едом Роджерсом, трьома "ветеранами" Білого Дому часів президентів-республіканців Рональда Рейгана та Джорджа Герберта Уокера Буша, BGR Group фігурує у списку ТОП-25 найвпливовіших лобістських компаній США за версією видання Bloomberg.

2015 року клієнти цієї компанії замовили послуг на $17 мільйонів, у 2016 дохід від надання лобістських послуг BGR склав $12 мільйонів.

Компанія просувала у Вашингтоні інтереси Airbus, Caterpillar, Chevron, Toyota Motor Corp, уряду Курдистану, Індії, Південної Кореї, Бангладешу.

Один із трьох засновників Хейлі Барбур, колишній голова комітету Республіканської партії США та губернатор штату Міссісіпі, регулярно захищає позицію Дональда Трампа у медіа.

Щоправда, ще рік тому Трамп був доволі скептичної думки щодо лобіста: "Він політик минулих часів. Він був у мене в офісі, шукав грошей чимало разів. Чесно кажучи, я не чув, щоб хтось взагалі згадував про Хейлі Барбура останні півтора роки", – зауважив Дональд Трамп у інтерв’ю телеканалу ABC у січні 2016 року.

Барбур у боргу не залишився. Ще декілька місяців тому, у розпал праймеріз, лобіст припускав, що голос за Трампа – це "ідеальний середній палець" політичному істеблішменту Вашингтону.

Саме Хейлі Барбур та ще троє лобістів поважної компанії на початку 2017 року задекларували у Міністерстві юстицій США свою співпрацю із урядом України, Адміністрацією президента та Національною радою реформ.

Адресою замовника лобісти вказали будинок 11 на вулиці Банковій у Києві.

Послуги "консультування у політичних відносинах зі США та організацію зустрічей із чиновниками США, медіа США та дистрибюторами інформаційних матеріалів" лобісти оцінили у $50 тисяч на місяць.

Угода до кінця 2017 року обійшлася українській стороні у $600 тисяч, тобто майже 17 мільйонів гривень.

Відповідальним із українського боку у документах вказали Дмитра Шимківа, заступника голови Адміністрації президента Україна, секретаря Національної ради реформ.

Вже за 10 днів, 11 січня 2017 року лобісти BGR зареєстрували у Мінюсті США уточнення до контракту, яким ім’я замовника послуг змінили із уряду України на Національну раду реформ.

Ще одним документом лобісти повідомили про свої наміри "збільшити інвестиції США в Україну". У нових документах ані слова не йшлося про послуги на користь Адміністрації президента.

Нові обставини стали відомі 18 січня.

"Останні кілька днів поширювалася неточна інформація", – заходився прояснювати "неточності" у документах BGR Дмитро Шимків, заступник голови Адміністрації президента України та одночасно секретар Національної ради реформ.

"Національна рада реформ за сприяння Українського Фонду підтримки Реформ в Україні залучила у якості консультантів американську компанію BGR Group. Дана ініціатива відбувається за підтримки донорів, без використання державних коштів", – пояснив походження півмільйона доларів на лобістські послуги Шимків.

На запит УП про інтерв’ю щодо плутанини у формулюваннях лобістської компанії відповів президент BGR Public Relations Джеффрі Бірнбау: "Ми воліємо нашим документам говорити самим за себе".

УП скористалася цією порадою та виявила, що BGR Group вже не перший рік представляє інтереси української влади у Вашингтоні.

Сенату США компанія BGR відзвітувала про $90 тисяч у 2015 та $30 тисяч у 2016 за "консультування у питаннях відносин між США та Україною, що стосуються політичних, економічних, оборонних та антикорупційних реформ" від ГО Ukraine Investment Alliаnce.

Утворена восени 2014 року у штаті Делавер, громадська організація із промовистою назвою, має за президента Ендрю Ашера, за секретаря – Денні МакНамару, а Тодд Іерденсон відповідальний за фінанси.

Усі троє представників Ukraine Investment Alliаnce – працівники BGR.

Тодд Іерденсон, до прикладу, головний фінансовий директор BGR, підписант січневого контракту про лобістські послуги на користь Адміністрації президента чи то пак Національної ради реформ.

Офіс Ukraine Investment Alliаnce зареєстрований за 4 квартали від посольства України.

За адресою 1101 30th street NW suite 500, що вказана у податковій декларації ГО за 2014 рік, журналістка УП знайшла Georgetown Office Space, компанію, що здає офіси в оренду та надає послуги поштової скриньки, тобто фактично є адресою масової реєстрації.

Про Ukraine Investment Alliаnce тут не чули, щоправда, отримували листи на ім’я Ендрю Ашера, президента громадської організації та одночасно юристконсульта впливової лобістської компанії BGR.

Американський юрист, наближений до BGR Group підтверджує УП, що лобістська компанія тривалий час займається "українським питанням".

Схему фінансування лобістських послуг із кишені американської громадської організації, яка зареєстрована на працівників лобістської компанії, юрист пояснює перш за все бажанням "гаманця", тобто людини, яка сплачує послуги, не фігурувати у документах.

"Якби замовник (у цьому випадку – неприбуткова організація) базувався не у США, або ж послуги лобістів фінансувалися коштом політичних партій чи з бюджету інших країн (не США – УП), про такі послуги необхідно було би детально звітувати до FARA", – пояснює адвокат.

У звітах Foreign Agents Registration Act (FARA) на сайті Міністерства юстицій США лобісти зобов’язані повідомляти не лише назви установ, організацій та імена осіб, але й дати та зміст зустрічей, емейлів та навіть телефонних дзвінків, які довелося зробити на замовлення клієнта.

Крім того, обслуговуючи іноземного клієнта, лобісти інформують і про фінансовий аспект питання.

Цікаво, що невідома в широких колах громадська організація Ukraine Investment Alliаnce, вже за кілька місяців після заснування лобістами BGR отримала $2 мільйони надходжень.

Із них $1,3 мільйона ГО витратила на послуги неприбуткової організації, що спеціалізується на дослідженнях та аналізі, пов’язаних із оборонним комплексом.

Заснований 1948 року, think tank спершу займався питаннями виключно Збройних сил США і фінансувався із кишені американських платників податків, однак нині дослідження та поради RAND можуть дозволити собі уряди інших країн, приватні фонди, міжнародні організації, а також комерційні організації з цілої низки питань.

Звіти RAND завжди публічні, без зайвого клопоту на сайті організації можна знайти "Security Sector Reforms in Ukraine" ("Реформа безпекового сектору в Україні" – УП). Річна робота американських експертів саме над цим документом коштувала 1,3 млн доларів.

Співрозмовник RAND розповідає що їхнім юристам довелося відкласти дороговартісний контракт на півроку "через спроби друзів президента (Петра Порошенка – УП) оплатити контракт із офшорних рахунків".

Проблему "сірих" коштів вирішила Ukraine Investment Alliance, створена працівниками лобістської компанії BGR.

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Переговори із RAND в Україні, за їхніми словами, курували представники Адміністрації президента України, зокрема Дмитро Шимків.

Після особистої зустрічі авторів звіту із Петром Порошенком, у документі з’явилися нові розділи, зокрема про кібербезпеку, розвідку та оборонно-технічну співпрацю із іноземними партнерами.

Щоправда, у звіті йдеться не лише про привабливість українського оборонного комплексу, але й про корупцію та монополію "Укроборонпрому". Як відомо цей державний концерн очолює Роман Романов, колишній менеджер корпорації "Богдан".

"Укроборонпром" завищує ціни на імпорт від 5 до 20% і вище. Створюючи таким чином труднощі для імпорту, "Укроборонпром" сподівається розвивати власну оборонну індустрію. У військовий час така стратегія перекриває доступ Україні до необхідного військового обладнання", – йдеться у доповіді.

"Особи із конфліктом інтересів можуть впливати на процеси закупівель. Контракти обговорюються із військовими, що мають довгострокові відносини із представниками державних постачальників, таким чином утворюючи сприятливі умови для корупції", – вважають автори звіту "Реформа безпекового сектору в Україні".

Скептичні експерти і щодо військової допомоги для України від закордонних партнерів:

"Існує висока стурбованість у колах західних донорів, що допомога не буде використана належним чином, може бути вкрадена, відібрана чиновниками у особисте користування, поміщена у сховище, а не використана на фронті".

Зі слів джерела у RAND українські замовники були "не в захваті" від опублікованого документу.

Дмитро Шимків, представник Національної ради реформ, ключовий учасник домовленостей із RAND підтверджує факт співпраці з RAND за ініціативи президента Порошенка та те, що для проведення цього дослідження було спеціально створено фундацію Ukraine Investment Alliance.

"Фундація була створена за сприяння урядових та неурядових організації, включаючи BGR. Це класичний підхід для залучення коштів із приватного сектору для фінансування тих, чи інших досліджень в США", – розповів Шимків.

Щоправда, заступник голови Адміністрації президента не став розкривати джерела фінансування послуг лобістів та консультантів RAND.

Про "гаманця", із якого Адміністрація президента витягла фінансування на співпрацю із BGR та RAND читайте у другій частині нашого матеріалу незабаром.

Тетяна Козирєва, УП

Головне фото flickr.com/Петро Порошенко