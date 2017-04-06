БЕЗВИЗНАШ. Реакция соцсетей

Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима с ЕС для граждан Украины.

Вітаю усіх українців з рішенням Європарламенту @Europarl_EN про запровадження безвізового режиму.Дякую партнерам з ЄС за підтримку! #безвіз pic.twitter.com/HPom9QE8Fb