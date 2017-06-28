Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обостренный гурмэ. Киевские рестораны в деле Розенблата

Роман РоманюкСреда, 28 июня 2017, 11:30
Обостренный гурмэ. Киевские рестораны в деле Розенблата
УНИАН

Декларовані багатотисячні обновки, сумки, пальта, годинники, поїздки на Мальдіви та чартерні перельоти в загальних рисах окреслили той спосіб життя, який насправді ведуть народні обранці.

Проте є й інша, тіньова, частина цього світу, яка в електронні декларації не потрапляє зі зрозумілих причин. Це простір відкатів, хабарів, проплачених голосувань і оборудок, бюджети яких в десятки разів перевищують навіть ті колосальні суми, які задекларовані нашими чиновниками.

У публічну сферу дані цієї частини їхнього життя потрапляють дуже рідко і переважно у формі кримінальних хронік.

Нещодавно, стараннями НАБУ і Антикорупційної прокуратури, українці отримали ще одну змогу зазирнути у цей таємничий світ - "бурштинову" справу, у які засвітилось одразу два народних депутати із обох владних фракцій парламенту.

Історія депутатів НФ Максима Полякова та БПП Борислава Розенблата показала дві цікаві речі.

По-перше, сума річної заробітної плати може бути отримана народним обранцем в тіні за одну "маленьку послугу".

За даними слідства, сума хабара за реєстрацію правок у законодавство для Полякова склала 7,5 тисяч доларів. У порівнянні з епізодом Розенблата, де мова йде про майже 300 тисяч доларів, дуже навіть "скромна" сума. Але навіть вона більша за всю зарплату, яку Поляков отримав за останній рік депутатства.

По-друге, стало зрозуміло, що "корупція посеред нас". Усі зустрічі Розенблата із агенткою НАБУ під прикриттям, яка видавала себе за представницю еміратської фірми, Світланою Сивокінь, проходили не в якихось закритих бункерах чи спецкімнатах. Навпаки, вони були майже публічними.

Депутат зустрічався із майбутньою "партнеркою по бізнесу" в київських ресторанах, хоча вхід  до них відкриті  для будь-кого. Вони сиділи за сусідніми столиками зі звичайними людьми, які навіть уявити не могли, що поруч із ними хтось планує схеми видобутку бурштину чи бере 10, 20 а то й 200 тисяч доларів хабарів за свої "скромні" депутатські послуги.

Взагалі, "ресторанна карта" справи Розенблата – це окрема цікава історія. Якщо уважно її прочитати, то можна отримати ще один ключ до розуміння способу життя українських "еліт" та способу їхнього мислення.

Благо, завдяки спільній роботі НАБУ та консультантів з американського ФБР, у нас є досить точні дані про те, де, коли і з ким зустрічалися фігуранти "бурштинової справи", про що на цих зустрічах говорилось, та скільки за депутатські "послуги" давалося хабарів.

Тож "Українська правда" вирішила розповісти своїм читачам цю ресторанну історію з кримінальним присмаком.

Звичайно, в Україні діє презумпція невинуватості. Звичайно, депутати Поляков і Розенблат мають право заперечувати свою вину і заявляти, що їх "підставили".

Однак після такої детально описаної кримінальної історії від НАБУ, вірити у схожі заяви "бурштинових депутатів" буде куди важче.

Як вдало підмітив на останньому брифінгу генпрокурор Луценко, "депутат має право вносити будь-які законопроекти, навіть абсурдні, але тільки до того моменту, поки він за це не бере гроші".

Тож справа ніяк не в особистостях Розенблата чи Полякова. Справа у тому, що депутати мають припинити "плутати" законодавчі права зі своїми матеріальними активами.

Роман Романюк, УП

Темы: коррупциядекларацииНАБУГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное на Украинской правде
Объясняем

Уничтоженные птицы. Над Азовским морем сбили российские А-50 и Ил-22. Что о них известно

— Евгений Будерацкий
интервью

Командующий ВМС Неижпапа: Дроны - это еще один способ мочить русню, но не единственный

— Роман Романюк

"Я видел украинские танки в Москве". Сны и реальность родителей Героя Небесной Сотни Гурика

— Евгений Руденко

"Если не станет Украины – нахера мне это все". Павел Маков о Харькове, садах войны, политиках-однодневках и России-людоеде

— Михаил Кригель
интервью

"Спасти всех уже не удастся". Климатолог Светлана Краковская о проблемах климата, войне и примере, который Украина показывает миру

— Дмитрий Симонов

Водные дроны, Илон Маск и высокоточные ракеты: как Украина отвоевала Черное море

— Роман Романюк
Видео

"Ну как можно здесь жить, скажите?" Репортаж с разбитой Авдеевки

— Ольга Кириленко
Объясняем

Как будет выглядеть мобилизация в Украине? Переводим с бюрократического языка на человеческий нашумевший законопроект от правительства

— Евгений Будерацкий, Рустем Халилов, Ольга Кириленко, Соня Лукашова
интервью

Елена Розвадовская: Надо отойти от иллюзии, что ребенок ничего не почувствует, когда вокруг бушует война

— София Середа
интервью

Владимир Огрызко: Путин не может сдать назад. Для него это будет означать конец политического, а возможно и физического существования

— Роман Кравец, Назарий Мазилюк