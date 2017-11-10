Стоп-машина. Как украинские моряки сидят в зарубежных тюрьмах

Перевозка нелегалов в Европу, контрабанда сигарет, алкоголя, оружия и наркотиков – лишь немногие прегрешения, за которые украинцев ловят в чужих территориальных водах. По данным, полученным УП в МИД, сегодня в иностранных тюрьмах находятся 214 моряков с паспортом Украины.

Далеко не все узники совершали преступления. Многие стали заложниками обстоятельств и годами не могут вернуться домой.

География злоключений украинцев широкая: Греция, Испания, Италия, Франция, Ливия, Оман, Индия, Шри-Ланка. На примере нескольких историй УП рассказывает о том, в какие переделки попадают "морские волки", и какую помощь им оказывает Украина.

Два года одиночества

50-летний капитан Геннадий Гаврилов больше двух лет не может вернуться в Украину. В Вилково его ждут семья и тяжело больная мать. В Шри-Ланке Гаврилова обвиняют в незаконном трафике оружия.

Украинец заступил в рейс в июле 2015 года на буксире "AHTS Avant Garde" с ланкийским экипажем. Несколько месяцев работал в Красном море, Аденском заливе, в районе Сомали – в водах, которые называют "пиратоопасными". Буксир перевозил охрану и оружие для защиты кораблей от морских налетов сомалийских группировок.

Капитан буксира Геннадий Гаврилов более 2 лет не имеет возможности выбраться из Шри-Ланки

Смена власти в Шри-Ланке в 2015-м круто изменила и жизнь вилковского капитана. Все разрешения и договоренности, по которым ранее работал "AHTS Avant Garde", вдруг объявили вне закона. Борт, на котором находились 816 единиц АК-47 китайского производства и приблизительно 20 тысяч патронов, военные задержали 6 октября 2015 года в 15 милях от побережья.

УП связалась с Геннадием Гавриловым, который застрял в городе Галле и не имеет возможности вернуться на родину.

"Вот представьте, приходит в Украину пароход с оружием, на которое выдавали документы при Януковиче. Как думаете, каков шанс, что его арестуют? Я оказался заложником смены режимов в Шри-Ланке", – уверен Гаврилов.

"После ареста судна провел на нем девять месяцев, – продолжает капитан. – Вначале никаких обвинений мне не выдвигали. Писал не раз в украинское посольство, но меня не слышали. Думаю, тогда время было упущено".

Арестованный буксир "AHTS Avant Garde"

23 июня 2016 года Гаврилову дали, наконец, разрешение покинуть Шри-Ланку. Но в этот же день на него неожиданно надели наручники.

"Условия в тюрьме были непростые, – вспоминает он. – В комнате три на три с половиной метра сидели от семи до девяти человек. Жара. Кормили три раза в день рисом".

После десяти месяцев заключения Гаврилова выпустили. Но на время затянувшегося следствия запретили выезд из Шри-Ланки. Сейчас он живет в Галле, фактически в офисе компании "Sri-Lanka Shipping". Три раза в неделю отмечается в полицейском участке.

Комната с кроватью, стол, стул, 150 долларов в месяц на еду от судовладельца, а также вера и оптимизм – все, что есть сейчас у капитана. А еще – болезнь сердца, требующая операции.

В разговоре с УП Гаврилов заявил, что не может назвать работу украинской дипломатии положительной. По его словам, он успел принять участие в более чем 100 заседаниях суда и фактически не видел представителя посольства.

"Только после того, как я 5 октября записал видеообращение к Порошенко, в суд приехал третий секретарь посольства, – рассказывает он. – Что дальше делать – непонятно. Вначале была депрессия, я не понимал, почему Украина меня бросила. Слышал только обещания. Но потом смирился. Сейчас, спустя два года моего заточения, остается только верить и ждать".

В то же время в пресс-службе МИД Украины УП сообщили, что "посольство Украины в Республике Индия в рамках своей компетенции посодействовало освобождению Гаврилова под залог".

"Представители посольства участвовали в судебных заседаниях, встречах с адвокатами и ланкийскими правоохранительными органами, – утверждают в МИД. – Вопрос ускорения рассмотрения дела неоднократно поднимался во время встреч министра иностранных дел Павла Климкина и посла Украины в Индии Игоря Полихи с руководством внешнеполитического ведомства Шри-Ланки".

Следующее заседание по делу Гаврилова назначено на 4 декабря 2017 года.

Иранский пленник

17 января 2017 года во время шторма в Южно-Китайском море за бортом иранского контейнеровоза "Arezoo" оказывается матрос. В этот момент старший помощник капитана, 33-летний одессит Андрей Новичков (единственный иностранец на судне), находится на палубе, в 25 метрах от места трагедии. Он видит, как человек направляется в сторону кормы, а через какое-то время уже летит головой вниз. Новичков тут же дает сигнал "стоп-машина", даже не подозревая, к каким последствиям это приведет.

Поиски тела продолжались больше суток. Два спасательных катера и аквалангисты вернулись на базу без результата. Сошлись на том, что труп матроса могли растерзать акулы.

Власти Ирана арестовали Андрея Новичкова 11 февраля 2017 года в Бендер-Аббасе.

Помощник капитана Андрей Новичков с начала 2017 года находится в заложниках в Иране

Следователи нашли одно из объяснений случившемуся на "Arezoo" – украинец мог довести иранца до самоубийства. Зацепились за тот факт, что ранее Андрей трижды выносил выговор пострадавшему и написал рапорт на имя капитана.

После восьми месяцев следственного изолятора и вмешательства украинского посольства Новичкова отпустили. Следствие продолжается. Сейчас моряк, за плечами которого 15-летний опыт и безупречное досье, находится в Иране под подпиской о невыезде.

По словам Елены Вирановской, бабушки Новичкова, которая занимается освобождением внука, дело завязано на большой политике. Андрея, уверена она, задержали, чтобы потом обменять на гражданина Ирана, попавшего в руки СБУ.

В августе прошлого года в Харькове задержали иранца, аспиранта авиационного института. Его подозревают в шпионаже, передаче секретных данных. Расследование закончено, дело, наконец, направили в суд.

"Говорят, что освобождение Андрея будет возможным после того, как определится судьба иранца. Тут нашла коса на камень. Вопрос должны решать на уровне правительств, президентов. В посольстве Ирана настаивают на обмене. Андрей в данной ситуации – заложник. Тегеран его специально не отпускает, там выдвинули нелепые обвинения, чтобы освободить своего гражданина", – рассказала УП Вирановская.

Иранский контейнеровоз "Arezoo", на котором работал старпом Новичков

Поставщик рабочей силы

Истории капитана Гаврилова и старпома Новичкова – лишь капля в море злоключений украинских моряков за границей. Они сидят за решеткой по одному или же целыми группами.

В частности, полгода в ливийской тюрьме в Триполи находятся 14 членов экипажа танкера "Рута". Ливийские власти арестовали их в ночь с 28 на 29 апреля 2017 года по обвинению в незаконной перевозке 3,3 тысяч тонн нефти.

"До того они спокойно сделали две ходки на Мальту, – поделилась с УП Елена Филоненко из Первомайска, жена 31-летнего Сергея Филоненко, второго механика "Руты". – Все документы были на руках. Но на третий раз их почему-то закрыли. Сейчас они сидят с уголовниками и политическими заключенными, сторонникам Каддафи.

Условия тяжелые. Холодно, сыро. Местная еда очень острая. У ребят проблемы с желудком, давлением. Хорошо, что судовладелец нанял адвоката и агента, который передает лекарства и нормальную пищу".

Последнее заседание по делу "Руты" состоялось в Триполи 2 ноября. По словам Елены Филоненко, арест украинцев продлили еще на 20 дней.

Танкер "Рута", 14 украинских членов экипажа которого полгода находятся в тюрьме в Триполи, Ливия

Сколько всего украинских "морских волков" не могут вернуться домой? На запрос УП в МИД Украины ответили, что департамент консульской службы держит под контролем дела 214 моряков-граждан страны, которые находятся под стражей.

Тем временем, в благотворительной организации "Ассоль", которая занимается помощью морякам, говорят, что точную цифру назвать практически невозможно. Некоторые задержанные пытаются решить свои проблемы собственными силами и средствами, не обращаясь в консульства, МИД, профсоюзы, профильные организации.

Раз в пять лет международные организации BIMCO и ISF публикуют данные о рынке труда на мировом торговом флоте.

Последний отчет Manpower Report вышел в 2016 году. В докладе говорится о том, что только в 2015-м работать на зарубежные суда устроились 69 тысяч украинцев.

Таким образом, наша страна попала в топ-6 самых крупных поставщиков рабочей силы мировым судовладельцам.

"В среднем зарплаты в море колеблются от 800 до 1,2 тысяч долларов, – рассказала УП Анна Муругова, председатель правления БО "Ассоль". – Не высокий, но реальный доход – это 800 долларов. Крупные компании могут платить и 1,7 тысяч. Но такие деньги получают не больше 10% моряков в Украине. Они считаются элитой, счастливчиками".

Зачастую моряк понимает, что почти наверняка встрянет в противозаконную историю. Но объем свободных мест на рынке не может удовлетворить спрос. Поэтому многие сознательно идут на риск, используя любую возможность, чтобы устроиться на работу.

За последние несколько лет все больше граждан Украины принимает участие в перевозке нелегалов из Турции, турецкого Кипра в Европу. Нередки случаи контрабанды наркотиков в Италию, Испанию, Францию.

"В таких ситуациях все апелляции к работе консульств немного завышены по ожиданиям. Когда дело касается откровенного криминала, возможности наших дипломатов ограничены. Но не всегда вина отдельного моряка и его участие в преступной схеме очевидны. Например, если он устраивается на большое судно, то может просто не знать, что именно перевозит.

В последнее время родственники, которые обращаются к нам, говорят, что хотели бы видеть больше участия МИДа в судьбе арестованных моряков", – резюмировала Муругова.

Євген Руденко, УП