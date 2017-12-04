Сладкая месть. Кто из общественников покажет декларации

В конце марта 2017 года Верховная Рада приняла закон, который застал врасплох общественников. Теперь борцы с коррупцией, наравне с объектами их исследований, должны подавать электронные декларации.

Нововведения вызвали волну негодования как общественных активистов, так и представителей Запада. Президент решил пойти на встречу и предложил альтернативные законопроекты, которые должны были улучшить ситуацию.

Однако, если дело не сдвинется, с 1 января 2018 года антикоррупционеры почувствуют на себе механизмы электронного декларирования. Активисты движения "Сильные громады" решили разобраться, кто же войдет в список обязательных декларантов и не провалится ли задумка парламента.

Кот в мешке

Изначально инициированным президентом Украины законопроектом №6172 было предусмотрено освобождение военнослужащих от подачи электронных деклараций.

Как указано в пояснительной записке к акту, сбор и подготовка документов, необходимых для заполнения декларации, занимает много времени и личного присутствия, что может привести к демотивации прохождения службы в зоне проведения антитеррористической операции.

Однако во время рассмотрения в парламенте документ претерпел разительные изменения.

В него были добавлены положения относительно обязательного декларирования членов наблюдательных советов государственных банков, предприятий или организаций, кандидатов в президенты, народные депутаты, депутаты областных, районных, городских, сельских, поселковых советов, кандидатов на должность сельских, поселковых, городских голов, старост громад, а также представителей СМИ и физических лиц, которые получают средства за противодействие коррупции.

Скандальные поправки были позаимствованы депутатом от "Народного фронта" Татьяной Чорновол из законопроекта народного депутата от политической партии "Воля" Юрия Деревянко №5318 от 28 октября 2016 года, рассмотрение которого приостановилось в конце 2016-го.

В свою очередь, Чорновол отметила, что честному антикоррупционеру заполнить е-декларацию не проблема. Наоборот – это даст им возможность показать свою открытость.

Отменить нельзя оставить

Несмотря на то, что за внесение изменений в закон "О предотварщении коррупции" проголосовало 268 депутатов, часть избранников выступила против закона и попыталась отменить его.

Народные депутаты от партии "Самопомич" Егор Соболев и Роман Семенуха в этот же день подали проект Постановления об отмене принятых изменений.

В объяснительной записке проекта указано, что во время голосования состоялись грубые нарушения процедуры рассмотрения и голосования, установленные статьей 116 Регламента Рады.

В частности, предложения и поправки к законопроекту, который готовится ко второму чтению, могут вноситься лишь к тому тексту, который принят Верховной Радой за основу.

В свою очередь, ряд поправок не касались сути, названия проекта закона и выходили за пределы текста. Так, проект называется "О внесении изменения в статью 3 закона "О предотвращении коррупции", однако поправками народных депутатов были внесены изменения не только в статью 3, но и в другие статьи закона "О предотвращении коррупции" и ряд других законов.

Несмотря на это, попытка не увенчалась успехом, решение не поддержали во время голосования. Только 46 депутатов отдали свой голос "за", "против" – 19, "воздержалось" – 37, 168 депутатов не голосовало.

Шаг назад, а не вперед

После подписания президентом закона, со стороны общественников и западных партнеров обрушился шквал недовольства.

Во время встречи с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Клипмуш-Цинцадзе в Брюсселе, Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан отметил необходимость внесения изменений в закон и указал, что для Украины это – шаг назад.

Changes to the law on e-declarations are a step back, not forward, and should be reconsidered. 4/4 — Johannes Hahn (@JHahnEU) 24 марта 2017 г.

Раскритиковали внедрение электронного декларирования для общественников и обратили внимание на необходимость внесения правок в закон в посольствах США и Великобритании в Украине, а также министерство иностранных дел Германии.

Директор евразийских программ Международной организации Freedom House Марк Берендт также высказал свое неодобрение украинским властям. Он отметил, что декларирование подрывает и ограничивает работу антикоррупционеров.

Общественники, в свою очередь, увидели в действиях парламентариев месть за внедрение электронного декларирования.

В открытом обращении к президенту Украины Украинский Хельсинский союз по правам человека обратил внимание, что положения приняты с целью увеличения давления на общественные объединения.

Также они отметили, что закон делает это намеренно в такой форме, чтобы оставить пространство для его произвольного и выборочного применения, – что, собственно, и создает плодотворную почву для коррупции.

Поэтому положения являются неблагоприятными как для развития гражданского общества, так и для предотвращения коррупции.

Президент учел обрушившуюся критику и предложил альтернативные законопроекты.

Работа над ошибками

В конце марта на встрече с общественными активистами президент инициировал создание совместной рабочей группы с участием народных депутатов, представителей Администрации президента и общественных организаций с целью наработки изменений в закон "О предотвращении коррупции".

В начале июля он внес на рассмотрение в парламент законопроекты №6674 и №6675.

Согласно проектам, общественное объединение, общий годовой доход которого превышает 487 тысяч гривен, обязано будет ежегодно до 1 апреля обнародовать годовой финансовый отчет о деятельности на своем сайте и подать его для публикации на официальном веб-портале Государственной налоговой службы (ГНС).

Также в документах предусмотрены новые условия исключения организации из реестра неприбыльных учреждений и организаций, однако отсутствуют положения о судебных механизмах привлечения к ответственности за нарушения.

Санкции планируется накладывать по решению ГНС – без составления протокола об административных правонарушениях и без вынесения решения суда.

Отметим, что общественные объединения и ФОПы уже предоставляют отчетность в ГНС, в которых освещается полная и исчерпывающая информация о деятельности и финансовом состоянии. На основании этого возникает вопрос о целесообразности установления таких требований, поскольку положения этих отчетов будут дублироваться.

Таким образом, создаются не только радикальные меры в случае нарушений, но и зависимость от должностных лиц ГНС. Поскольку именно они будут публиковать финансовую отчетность общественных объединений на официальном веб-портале и накладывать санкции за нарушение действующего законодательства.

Вместе с тем, одним из положительных моментов этих законопроектов стало исключение обязанности подавать декларацию общественными активистами и другими связанными с антикоррупционной деятельностью лицами.

3 октября законопроекты включили на рассмотрение в порядок дня в комитет по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

Норма есть, а механизма нет

После обращения Центра политических студий и аналитики "Ейдос" мы тоже решили уточнить спорные моменты в НАПК относительно внесенных правок. Однако полученный ответ не разъяснил все нюансы, а наоборот показал провальность задумки парламентариев.

Так, определяющим признаком декларанта в данной сфере является получение оплаты в рамках реализации в Украине программ (проектов) технической или другой, в том числе безвозвратной, помощи в сфере предотвращения, противодействия коррупции.

В свою очередь, Министерство экономического развития и торговли Украины проводит государственную регистрацию/перерегистрацию проектов (программ) международной технической помощи, ведет единый реестр проектов, которые реализуются с использованием ресурсов международных финансовых организаций и международной технической помощи.

Однако законодательством не предусмотрены положения, которыми возлагают на определенный орган полномочия определять программы (проекты) технической помощи, как антикоррупционные. Отдельный перечень таких программ (проектов) отсутствует.

Кроме того, НАПК указывает, что под "сферой предотвращения коррупции" следует понимать деятельность, связанную с системой мероприятий по предотвращению коррупции:

– информирование НАПК о возможном отображении недостоверных данных в декларации;

– информирование НАПК о несоответствии уровня жизни субъектов декларирования задекларированному им имуществу и доходам;

– проведение общественной антикоррупционной экспертизы;

– направление запросов на получение информации, предусмотренной в части 2 статьи 60 закона и другие формы участия.

Также под декларирование подпадают, например, участники учебных или просветительских мероприятий, которые получают презентации или учебные материалы, канцелярские принадлежности, услуги по проживанию, питанию, компенсации стоимости проезда к месту проведения мероприятия и прочее.

Также изменения охватывают физических лиц, которые не имеют прямого отношения к противодействию коррупции, однако предоставляют услуги, выполняют работы, поставляют товары согласно программы или проекту. Например, услуги по уборке или поставке продуктов питания и прочее.

Как и в предыдущем случае, законодательством не определены субъекты, которые занимаются отслеживанием указанных активностей и ведением соответствующего реестра.

Вместе с тем, согласно статье 49 закона "О предотвращении коррупции" государственные органы, органы местного самоуправления, а также юридические лица публичного права обязаны проверять факт подачи субъектами декларирования, которые у них работают (работали или входят в состав конкурсной комиссии, общественного совета доброчестности, общественного совета, общественного совета контроля) и сообщать НАПК о случаях неподачи или несвоевременной подачи деклараций.

НАПК проверяет факт подачи деклараций всеми остальными общественными активистами.

И если в случае с членами общественных советов и конкурсных комиссий ситуация понятна, то каким образом НАПК, не имея реестра таких субъектов, будет контролировать подачу декларации – неизвестно.

В свою очередь, представители НАПК считают, что отслеживать такие вопросы потенциальный декларант должен самостоятельно.

Также специалисты НАПК разъясняют, что физические лица являются субъектами декларирования только в случае фактического осуществления антикоррупционной деятельности организацией.

Указание антикоррупционной деятельности в уставных документах не означает, что такая деятельность осуществляется.

Если же в Уставе организации антикоррупционная деятельность не предусмотрена, а на практике члены общественного объединения постоянно сообщают о коррупционных правонарушениях в правоохранительные органы, то ее руководители и члены органов управления подпадают под декларирование.

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Как видим, вопрос с декларированием активистов содержит много пробелов и коллизий. И либо до 1 мая 2018 года нормы будут исключены, либо их судьбу будет решать суд.

Контролирующие органы будут осуществлять деятельность согласно законодательству и существующим разъяснениям, а декларанты обжаловать эти действия. В итоге, мы должны увидеть новую судебную практику и усовершенствованное законодательства.

Однако существует большая вероятность, что изменения станут рычагом давления на антикоррупционеров. В Украине не предусмотрен орган, который занимается отслеживанием деятельности общественных активистов и ведением соответствующего реестра, а обязанности НАПК расширены до проверки факта подачи деклараций активистами.

Станут ли такие проверки избирательными – покажет время.

Поэтому, пока альтернативные законопроекты находятся на стадии рассмотрения, с 1 января по 30 апреля 2018 года определенные в законе "О предотвращении коррупции" субъекты обязаны будут подать ежегодные декларации за 2017 год, поскольку пробелы и коллизии в сфере ответственности отсутствуют.

Наталья Рыжкова, юрист движения "Сильные громады" ГО "Центр UA", для УП