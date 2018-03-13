В MANU Hot Kitchen & Grill рассказали, что украинцы едят в пост

Ресторан MANU Hot Kitchen & Grill знайомить киян та гостей столиці з традиціями японсько-перуанської кухні Nikkei. У цій смачній книзі є й вегетаріанська сторінка.

Гастрономічний тренд останнього десятиліття ― японсько-перуанська кухня Nikkei ― базується на стравах з морепродуктів, м’яса та риби, приправлених південноамериканськими соусами та перцями.

Відтепер насолодитися незвичними для нас смаками можна у ресторані перуанської кухні MANU Hot Kitchen & Grill, що на Великій Васильківській, 94.

Інтер’єр закладу вражає, головним елементом в оформленні стало натуральне каміння та дерево, а також атрибутика з малюнками стародавніх інків. Назвали ресторан на честь першого царя та верховного жерця Перу.

За легендою Manu бачили в подобі птаха, величної жар-птиці кольору розпеченого Сонця, тепер символ жар-птиці прикрашає одну із стін в ресторані. Заклад вже встиг привернути увагу столичних гурманів неординарним позиціонуванням.

Якщо вірити легенді, сказане вголос ім’я Manu дарує спокій і сповнює цілющою силою. "MANU Hot Kitchen & Grill ‒ це більше, ніж ресторан. Це справжнє місце сили, де можна не тільки смачно поїсти, але й відновити духовну рівновагу", ― запевняє київський бізнесмен і власник MANU Hot Kitchen & Grill Денис Лялін.

Меню закладу вражає вишуканими назвами: севіче з креветкою і соусом лече де тигра маракуйя, каре ягня з тамаріло і часниковими чіпсами, тендерлоін стейк USDA choice соусом ахі рокіт і хрусткою цибулею шалот ‒ одна назва страв спонукає спробувати. Рибу, м'ясо та птицю готують на величезному розпеченому грилі на очах у гостей, що кожного разу стає справжнім видовищем.

Відкрита кухня є визитівкою MANU Hot Kitchen & Grill: приготовані на ній м'ясо та риба набувають особливого смаку та мають тонку хрустку скоринку.

Проте і для тих, хто не вживає їжу тваринного походження в Manu попіклувалися та створили вегетаріанське меню, в якому є що вибрати.

"Багато наших гостей ― вегетаріанці або дотримуються посту. Ми це поважаємо і розуміємо: незалежно від наших гастрономічних переконань усі ми хочемо їсти смачно. І тут у нагоді стане наше вегетаріанське меню — легкі, корисні і дуже смачні страви, які можна вживати навіть під час посту", ― радить власник закладу Денис Лялін.

MANU Hot Kitchen & Grill пропонує пісні страви.

Гарбузовий суп з кокосовим молоком та вегетаріанською гранолою, подача якого вражає, адже відбувається перед самим гостем, кіноа зі смаженим тофу, томатами чері та спаржею з кунжутним соусом, салат із томатів та хрустких баклажанів з соєво-імбирним чімічурі соусом ― вегетаріанські страви останнім часом у MANU Hot Kitchen & Grill замовляють ще частіше.

Не забувають українці і про пісні десерти. Карамелізований ананас з кулькою сорбету піна-колада або желе цитрусових з юзу та сорбетом із кумквату ― це і справді звучить смачно, а до того ж не шкодить фігурі.

Спробувати гастрономічні дива перуанської кухні можна щодня у ресторані MANU Hot Kitchen & Grill за адресою вулиця Велика Васильківська, 94.

Фото та текст надані MANU Hot Kitchen & Grill