Заработать на детях: Топ-3 самых дорогих школ за сотни миллионов гривен

Центр протидії корупції склав рейтинг топ-3 шкіл, на будівництво яких провели найдорожчі тендери у 2017 році. Загалом на будівництві трьох шкіл хочуть "роздерибанити" 738 мільйонів гривень.

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Для порівняння — побудова сучасного п’ятиповерхового Центру Митрополита Андрея Шептицького у Львові з площею 6 000 кв м вартувала 150 мільйонів гривень. Тобто на згадані 738 мільйонів гривень можна було б збудувати п’ять будівель, схожих на Центр Шептицького.



Перше місце у рейтингу отримало найдорожче будівництво школи у Дарницькому районі Києва за 388 мільйонів гривень. Тут до вересня 2018 року планують збудувати чотириповерхову школу на 1000 учнів із загальною площею 21 000 кв.м разом з басейном.

На другій сходинці рейтингу опинилося будівництво одного із найдорожчих навчальних закладів Одеси — школи в житловому масиві імені Котовського за 178 мільйонів гривень. Школа розрахована на 1000 учнів.

Третя школа із ТОП-3 теж із Київщини. У селищі Чабани, що у Києво-Святошинському районі, заплановане будівництво школи на 24 класи або 720 учнів за 172 мільйонів гривень.



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Вартість місця для одного учня інколи значно перевищує рекомендовану Мінрегоіон вартість на 2018 рік

Що цікаво, вартість школи у Чабанах зросла удвічі всього лише за рік, хоча параметри будівництва не змінилися. У 2016 році зведення цієї школи оцінили у 85 млн грн і навіть тоді не обійшлося без скандалу. Києво-Святошинська прокуратура почала слідство за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Чабанівської селищної ради, яке й досі триває.

Разом з тим, це не завадило селищному голові Чабанів розірвати договір з компанією "Вакан", сплативши за цим договором майже 20 мільйонів гривень, та оголосити новий тендер на будівництво цієї ж школи, але вже на 172 мільйонів гривень.

Рекорди по вартості б'ють не лише будівництва нових шкіл — а й ремонти старих.

У лідерах тут також столичний Лівий Берег. Наприклад, у Дніпровському районі Києва, завершення реконструкції школи №42 коштує 400 мільйонів гривень.

Великий учбовий комплекс на Дарниці для 1080 учнів в подальшому має бути переданий для навчання вихованців ліцею "Інтелект". Проект будівництва видається доволі масштабним і передбачає, на додаток до стандартного набору необхідних для навчальних закладів опцій — басейн, комп’ютеризовану бібліотеку, різнопрофільні медичні кабінети, тир, музей і навчально-виробничі майстерні.

Проте й сума, передбачена для будівництва, виглядає не менш вражаюче.

До прикладу, завершення будівництва великої школи, на приблизно таку ж кількість учнів як і в Києві, на Вінниччині в житловому кварталі №8 району "Поділля" замовили за 111,30 млн грн.

Однак проекти будівництва згаданих навчальних закладів у Києві та Вінниці, незважаючи на різницю в сумах, мають і певні аналогії — до всіх них були причетні депутати місцевих рад.

ХТО ЗАРОБЛЯЄ НА БУДІВНИЦТВАХ ТА РЕКОМОНТАХ ШКІЛ

У Вінниці тендер на добудову школи, як і в 2013 році, виграло ТОВ "БМУ-3", співвласниками якого є Галина та Тимофій Гіренки.

Тимофій — екс-депутат Вінницької облради, який ішов на вибори як безпартійний, а потім приєднався до фракції Партії регіонів. У 2013 році, будучи депутатом-регіоналом в обласній раді, він фактично розіграв між своїми 2 компаніями тендер і виграв підряд.

У 2013 році, коли починалася добудова школи, його ТОВ "БМУ-3" конкурувала на тендері з ТОВ "Будівельне управління №7", що належало тому ж Гіренку. Як тільки громадські організації та депутати підняли галас з цього приводу, сторони договору одразу ж передумали і розірвали угоду за згодою сторін.

У Києві, як не дивно, за будівництвами обох шкіл теж стоять депутати місцевих рад. У столиці тендер на будівництво школи у Дарницькому районі за 388 мільйонів виграло ТОВ "Подолжилбуд", завершення реконструкції школи №42 за 400 мільйонів — ПрАТ "Фундамент".

Замовником будівництва обох шкіл виступило комунальне підприємство КП "Житлоінвестбуд-УКБ", директором якої є В’ячеслав Непоп. Не дивно, що переможці обох тендерів і "Подолжилбуд", і "Фундамент" пов’язані з директором комунального підприємства Непопом.

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За сумісництвом Непоп є і депутатом Київської міськради та входить до постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

На офіційній сторінці міської ради депутата навіть вказано, що його донька працює в компанії, яка виграє тендери — ПрАТ "Фундамент", а син — у компанії-замовнику "Житлоінвестбуд-УКБ".

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"Це класична схема змови, — стверджує Олексій Бойко, юрист Центру протидії корупції. — У тендері беруть участь дві компанії, які пов'язані з одним власником. З боку це може виглядати, як конкуренція за право виконати замовлення. Проте насправді ці компанії не конкурують, адже переможець вже заздалегідь відомий".

Окрім того, як свідчить розслідування журналістів "Наші гроші", "Фундамент" також пов’язаний із сімейним бізнес-партнером Непопа Михайлом Голицею, екс-очільником Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та екс-директором АТ "ХК "Київміськбуд".

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Наглядову раду ПрАТ "Фундамент" очолює Дмитро Алєксєєв. Раніше цю посаду займав Віктор Білич — помічник депутата Непопа та його ж заступник по "Житлоінвестбуду". Пакетом у 24% акцій "Фундаменту" володіє Віталій Пузійчук — син Віктора Пузійчука, власника ТОВ "КЖБК", що є підрядником "Київміськбуду" та входить до будівельної групи компаній "Фундамент".

Ще 23% акцій заведено на кіпрську офшорку "Амбер Рутенія Лімітед". Ця компанія зареєстрована на Кіпрі за однією ж адресою з компанією "Кісеторн Лімітед", яка є засновником компанії з дуже схожою назвою з ТОВ "Фундамент" — ТОВ "Фундамент-девелопмент" .

Варто зауважити, що під час тендеру на реконструкцію школи у Дніпровському районі за 400 мільйонів гривень, єдиним конкурентом ПрАТ "Фундамент" було ТОВ "Український холдинг будівельних проектів", причому ніхто не знижував ціну на торгах.

Цікаво, що при загальній сумі у 400 мільйонів гривень, різниця в ціні пропозицій була лише 73 тисяч гривень, що складає приблизно 0,02 % від загальної суми. І ніхто з учасників навіть не намагався знизити ціну.

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"Цей тендер — яскравий приклад "договорняку" між учасниками та замовником. Той факт, що учасники навіть не намагалися конкурувати та знизити вартість своїх пропозицій, яскраво свідчить про попередню домовленість між ними та узгоджені антиконкурентні дії", — додає юрист Центру протидії корупції Олексій Бойко.

Що стосується компанії "Подолжилбуд", яка виграла тендер на ремонт школи за 400 мільйонів, то вона належить екс-нардепу від "Батьківщини" Юрію Сербіну. Із 2004 року родина Сербіних володіє ТОВ "Екобуд", яке є співвласником ТОВ "Екобудінвест". Засновником та бенефеціаром ТОВ "Екобудінвест" є ПрАТ "Фундамент", який раніше очолював помічник Непопа та в якому зараз працює його дочка.

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На жаль, схожі дерибани серед "своїх", особливо перед виборами, звичне явище для українського політикуму. Спочатку на школах "дерибаняться" сотні мільйонів, а потім депутати ще й урочисто перерізають стрічки та розказують майбутнім виборцям, як багато вони для них зробили, побудувавши школи в їхньому районі. От тільки ніхто з них не говорить, хто їх будував та скільки на цьому заробив.