Правдорубы и лжецы. Как украинские политики манипулировали в феврале

Головне відкриття Рейтингу маніпуляторів та брехунів у лютому 2018 року – Олег Тягнибок, лідер партії "Свобода". Згідно з даними VoxCheck, майже половина його висловлювань, які містили фактаж, були правдивими. Порівняно з іншими політиками – це третій за правдивістю результат.

Водночас до рейтингу досі не потрапили Арсеній Яценюк, Андрій Садовий та Святослав Вакарчук. Усі вони говорили надто мало фактологічних тверджень у лютому. Загалом за місяць VoxCheck перевірив 278 висловлювань політиків.

Фактчек-несподіванка лютого

Один із лідерів українських націоналістів вперше потрапив у рейтинг і відразу посів третє місце за правдивістю. За відсотком правди у висловлюваннях він майже наздогнав президента – 44% проти 54% Петра Порошенка.

Риторика Тягнибока має багато спільного з риторикою таких представників опозиції, як Вадим Рабінович та Юлія Тимошенко. Політик критикує владу (72% негативних висловлювань) та говорить емоційно (78% цитат). Але, на відміну від інших, Тягнибок не маніпулює. Хоч у половині випадків перебільшує або говорить неправду.

Однією з улюблених тем Тягнибока в лютому була зовнішня торгівля. За місяць він кілька разів згадав про збільшення товарообігу між Україною та РФ, хоча й іноді плутав товарообіг з імпортом (перше – це імпорт плюс експорт) – як у цитаті нижче.

Перебільшення

"У минулому році зріс товарообіг між Україною та Російською Федерацією на 37%. При теперішній ситуації цього робити не можна" (Олег Тягнибок).

Імпорт товарів з РФ у 2017 році зріс на 37%, але товарообіг – на 27,4% – до 11 мільярдів доларів.

Інші правдоруби лютого

Незмінний лідер рейтингу за обсягом правди – прем’єр Володимир Гройсман. У лютому чиновник перевершив сам себе – 88% правди у висловлюваннях (проти звичайних 60-70%). У принципі, щоб посунути його з позиції головного правдоруба, треба просто констатувати позитивні події – можна навіть не надто важливі.

Топ-тема у промовах Гройсмана за лютий – сільське господарство (8 висловлювань).

Перебільшення

"[Аграрний сектор] формує майже п’яту частину всієї продукції, яка виробляється Україною" (Володимир Гройсман).

У третьому кварталі 2017 року агросектор і справді формував близько 17% ВВП. Але в третьому кварталі йде збір урожаю, тому правильно розглядати результати року, яких на момент, коли Гройсман говорив, ще не було. Наприклад, у 2016 році агросектор формував 13,8% ВВП, а не п'яту частину, а за результатами 2017 року – близько 10%.

Прем'єр кілька разів наголошував на підтримці фермерів. Причому 11 з 57 його цитат починалися з займенника "ми" (тобто уряд): "ми прийняли", "ми передбачили", "ми маємо". Так він підкреслював здобутки Кабміну.

На другому місці в рейтингу правдорубів – Петро Порошенко. Порівняно з січневим моніторингом, обсяг правди в його висловлюваннях практично не змінився: близько 54%. Президент почав менше перебільшувати, але більше брехав та маніпулював. Його улюбленими темами цього місяця стали зовнішня торгівля, інвестиції, безвіз та деолігархізація.

Неправда

"Те, що в рази збільшився зведений бюджет держави, – звідки ці кошти взялися? З повітря? Чи за рахунок того, що нарешті в Україні олігархи почали платити податки, які вони раніше не платили?" (Петро Порошенко).

За 2014-2017 роки податкові надходження зросли в 2,2 рази. Але основною причиною стала не детінізація, а інфляція, яка за цей період склала 129%. Крім того, на доходи зведеного бюджету суттєво вплинули нові ставки ПДФО, акцизу та рентних платежів і покращення фінансового стану держпідприємств.

Маніпулятори та брехуни

Цього разу у топ-3 найменш правдивих опинилися ті ж самі політики, які були лідерами першого рейтингу VoxCheck, що вийшов у грудні 2017 року: Юлія Тимошенко ("Батьківщина"), Вадим Рабінович ("За життя") та Юрій Бойко ("Опозиційний блок"). Єдине, що суттєво змінилося: Бойко тепер на першому місці, а Тимошенко – на третьому.

Порівняно з січневим рейтингом, Бойко став трохи правдивішим: 7,5% у лютому проти 6% у січні. Але й відсоток маніпуляцій у його висловлюваннях збільшився майже вдвічі: з 29% до 55%. Результат – перше місце за відсотком неправдивих висловлювань.

Ось один із прикладів (мову оригіналу збережено):

Маніпуляція

"Курс доллара был 8 гривен за доллар, а сейчас 29. Поэтому обесценивание национальной валюты – это прямая заслуга сегодняшней власти" (Юрій Бойко).

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Мало правды. Фактчек пресс-конференции Петра Порошенко

Порошенко в Давосе. Чем президент хвастался перед иностранцами Насправді для знецінення гривні були суто економічні причини.

У 2013-2015 роках експорт з України впав майже вдвічі – з 82 мільярдів доларів до 48 мільярдів: як через війну, так і через падіння цін на основні експортні товари України – зерно та метал.

При цьому резерви Нацбанку впали аж до 5,6 мільярдів доларів у лютому 2015 року (коли курс долара доходив до 35-40 UAH/USD на готівковому ринку).

Тоді регулятор майже не виходив на ринок і не міг впливати на значні коливання курсу просто через брак валюти.

Викуп доларів населенням ще більше скорочував доступність валюти.

На другому місці з найменш правдивих знову Вадим Рабінович. У лютому його показник правдивості зріс з 3% до 10%. Але порівняно з іншими політиками, у нього найвищий відсоток маніпуляцій. Наприклад, в ефірі "Прямого каналу" Рабінович казав таке:

Маніпуляція

"В прошлом году МВФ дал нам 1 миллиард долларов, а забрал у нас 1,3 миллиарда. За все это мы вырубали леса, убивали своих пенсионеров, медицину и так далее" (Вадим Рабінович).

Дані правильні, але таке відчуття, що Рабінович пропонує Україні не платити за боргами. До того ж, серед умов МВФ немає вирубки лісів чи вбивства пенсіонерів та медицини. Умови МВФ – реформи. І якби Україна проводила їх самостійно, гроші фонду давно були б непотрібні, бо економіка була б у значно кращому стані.

Замикає трійку найбільш неправдивих політиків Юлія Тимошенко. Вона не потрапила в попередній рейтинг, адже майже весь січень практично ніде не виступала. Цього місяця VoxCheck проаналізував 14 висловлювань Тимошенко (саме стільки вдалося знайти цитат, придатних для фактчеку). З них 20% були правдивими, решта – маніпуляції та неправда.

Неправда

"За останні чотири роки в 14,5 разів у гривнях збільшився державний і гарантований державою борг" (Юлія Тимошенко).

Згідно з офіційною статистикою, держборг зріс з 585 мільярдів гривень у 2013 році до 2,1 трильйона гривень у 2018-му (за відповідним курсом гривні). Це зростання менше, ніж у чотири рази, і точно не в 14,5. Звідки ця шалена цифра?

Слова Тимошенко перевірив Майкл Щур, ведучий однойменного гумористичного шоу. Коли Тимошенко казала це на ефірі NewsOne, вона тримала в руках листочок. Так от на ньому ясно вказано, що це було зростання держборгу з 2008 року – коли Тимошенко очолювала уряд.

Про що розповідали Гриценко, Саакашвілі та Ляшко

На четвертому місці в рейтингу правдорубів – Анатолій Гриценко, екс-міністр оборони та лідер партії "Громадянська позиція". Порівняно з січневим моніторингом, обсяг правди в його висловлюваннях практично не змінився: близько 40%.

Він і далі продовжує говорити про оклади військовим та фінансування армії, але до цих тем додалися ще вибори: політик розповідав, звідки йшли гроші на його президентську кампанію в 2014 році, та про політичні рейтинги суперників (переважно говорив правдиво).

Щоправда, у лютому фактчекери констатували більше випадків брехні в його промовах, ніж маніпуляцій – тоді як раніше було навпаки.

Ось приклад неправдивого твердження від Гриценка:

Перебільшення

"Україна брала участь в усіх – підкреслюю – в усіх воєнних операціях НАТО" (Анатолій Гриценко).

Насправді Україна брала участь в основних операціях та місіях Альянсу, проте не в усіх – наприклад, не брала в операціях НАТО в Лівії чи Македонії.

Міхеіл Саакашвілі в лютому в основному концентрувався на економічних питаннях. Щоправда, говорити про економіку фахово йому досить складно. Наприклад, в одному зі своїх дописів Саакашвілі написав:

Неправда

"Всього за один рік держборг України зріс на 34%! = 20 мільярдів у.о. = розмір усіх золотовалютних запасів Нацбанку" (Міхеіл Саакашвілі).

Насправді держборг за рік зріс на 5 мільярдів доларів або 7% (з 71,2 мільярдів до 76,1 мільярдів).

У свою чергу Олег Ляшко більше говорив про високі тарифи та субсидії для населення. Але, як і Саакашвілі, не розібрався, як правильно трактувати дані:

Неправда

"Дані Держстату показують, що дуже зросла кількість неплатежів за комунальні послуги" (Олег Ляшко).

Тоді як у реальності відсоток несплати населенням комунальних послуг зменшився.

Повну базу висловлювань політиків, перевірених VoxCheck у лютому, можна подивитися за посиланням.

*Автори проекту – Максим Скубенко, Яр Батог, Світлана Сліпченко, Олексій Крименюк, Юлія Жага, Софія Денисенко, Анастасія Руссу, Ксенія Омельченко, Марта Кобринович, Олена Стратій, Софія Коваленко, Вікторія Вишнівська, Ольга Павлюк, Олена Шкарпова

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Як ми рахували

У першому Рейтингу маніпуляторів та брехунів VoxCheck слідкував за 20 політиками протягом двох місяців 2017 року. Тоді в рейтинг увійшли політики, які, за нашою думкою та розрахунками, були найвпливовішими в Україні.

У наступні місяці проект калібрував методику. Ми сфокусувалися на найбільш популярних серед населення політиках – за даними соціологічних опитувань КМІС, Демократичні ініціативи та групи Рейтинг. VoxCheck також опитав чотирьох політологів на предмет найбільш та найменш впливових політиків на сьогодні.

До списку політиків, яких у лютому моніторив VoxCheck, увійшли 12 осіб. Олександр Вілкул вибув як другий у списку представник партії "Опозиційний блок", тоді як Юрій Бойко залишився – на сьогодні це один з кандидатів, за яких готові проголосувати українці.

У щомісячний рейтинг потрапляють тільки ті політики, які за місяць сказали більше 10 висловлювань, що було можливим перевірити за публічними даними.

1. Петро Порошенко

2. Володимир Гройсман

3. Анатолій Гриценко

4. Олег Ляшко

5. Міхеіл Саакашвілі

6. Юрій Бойко

7. Вадим Рабінович

8. Святослав Вакарчук

9. Андрій Садовий

10. Олег Тягнибок

11. Арсеній Яценюк

12. Юлія Тимошенко

У майбутньому список політиків може змінюватися.

NB! VoxCheck не слідкує за керівниками силових відомств (Юрій Луценко, Арсен Аваков, Олександр Турчинов) через відсутність достатніх та достовірних публічних даних для перевірки в цьому секторі.