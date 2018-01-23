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У президентському рейтингу Тимошенко трохи випереджає Порошенка

Вівторок, 23 січня 2018, 12:07

Лідерами президентського рейтингу в Україні є лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко та чинний президент Петро Порошенко, але розрив між ними невеликий.

Про це свідчить грудневе опитування фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва й соціологічної служби Центру Разумкова, презентоване 23 січня у Києві.

Готовність взяти участь у президентських виборах висловили 67,1% респондентів, а радше не готові 20,4%.

Якби вибори президента відбулися наприкінці грудня 2017 року, 8,7% усіх опитаних підтримали б Юлію Тимошенко, а 7,6% – Петра Порошенка. При цьому з тих, хто планує піти на вибори, лідера "Батьківщини" підтримують 12,1%, а чинного президента – 10,2%.

По 5,8% підтримки набрали лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко (7,8% тих, хто пішов би на дільницю) та лідер партії "За життя" Вадим Рабінович (7,7% готових голосувати).

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко набрав 4,8% підтримки усіх респондентів і 6% голосів тих, хто пішов би на вибори. Далі у рейтингу йдуть лідер партії "Опозиційний блок" Юрій Бойко (3,8% і 5,2% відповідно) та лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий (3,5% і 4,9%).

Іншого, не запропонованого соціологами, політика готові підтримати на виборах 13,5% (15,9% від тих, хто пішов би на вибори).

Не брали б участі в голосуванні 17,2%, а не змогли відповісти близько 1/5 респондентів.  

 
Демініціативи
 
 

Дві третини населення України (66,7%) вважають, що Україна потребує нових політичних лідерів, проте лише 18,8% вірить, що такі лідери вже є.

Це дослідження проводили з 15 по 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2004 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в межах проекту МАТРА посольства Нідерландів.

У листопаді першу п'ятірку кандидатів на президентських виборах складали: Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Святослав Вакарчук, Юрій Бойко та Анатолій Гриценко (за даними "Соцису", КМІСу, групи "Рейтинг" та Центру Разумкова).

У грудні вже Тимошенко трохи випереджала Порошенка – і за даними КМІСу, і за даними групи "Рейтинг".  

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: соціологіявиборипрезидентПорошенкоТимошенко
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