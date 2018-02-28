В поисках (не) правды. Рейтинг политиков-манипуляторов и лжецов за январь

Коли один з найпопулярніших політиків України Вадим Рабинович когось критикує, він не добирає слів. Что это за партнёр у нас такой странный – МВФ? Который нас заставил не пить свое молоко, убить своих коров?" – запитав він якось в ефірі NewsOne.

Це висловлювання – типовий приклад маніпуляції. Відповідь на його запитання буде як в анекдоті – не МВФ, а ЄС, і не забороняє, а вимагає підвищити стандарти якості молочної продукції.

У січневому моніторингу VoxCheck Рабинович посів перше місце за рівнем брехні та маніпуляцій. Про що брехали інші українські політики протягом січня? Читайте нижче.

Маніпулятори та брехуни

У першому "Рейтингу маніпуляторів та брехунів", який вийшов у грудні 2017 року, Вадим Рабинович був на другому місці після Юлії Тимошенко за обсягом брехні та маніпуляцій. Цього разу Тимошенко не увійшла в рейтинг – майже весь січень політик не виступала у публічній площині.





Показник правдивості Вадима Рабиновича не назвеш вражаючим: з 35 зібраних цитат лише одна виявилася правдивою – про місце України в рейтингу Doing Business.

Зате у Рабиновича найбільше маніпуляцій зі всіх проаналізованих політиків: 63%. Ось яскравий приклад маніпуляції.

Маніпуляція

"За первые 5 дней, которые прошли сегодня с начала нового года, Украина полностью исчерпала лимит на поставки пшеницы, зерна в Европу. Всё, за 5 дней. Дальше нам не разрешают работать".

Джерело: 112 канал

Насправді Україна використала квоту на експорт пшениці та кукурудзи до ЄС, але це точно не означає, що нам далі заборонено експортувати зерно в Європу. Звісно, можна – просто доведеться платити мита.

На другому місці за рівнем неправдивості у січні 2018-го – Юрій Бойко з Опозиційного блоку. Минулого разу він був на третьому місці – тож нічого особливо не змінилося.

Неправда

"Немає коштів на підтримку державних шахт. Їх 33 залишилося в країні".

Джерело: NewsOne, 15/01/2018 (2:30 – 2:34)

У цій цитаті Бойко одночасно маніпулює і каже неправду. 33 працюючих державних шахти – це майже все, що залишилось в Україні після захоплення Донбасу Росією.

По-друге, шахти фінансуються державою – в суммі 2,4 млрд грн на 2018 рік, хоча і з кожним роком все менше.

Замикає трійку "брехунів" Олександ Вілкул, колега Юрія Бойка. Улюблені теми Вілкула – робота з МВФ, зона вільної торгівлі з ЄС та критика реформ – наприклад, медичної.

Неправда

"Реформа (медицины) направлена исключительно на то, чтобы сделать медицину платной, на сокращение больниц"

Джерело: NewsOne

Цю тезу Вілкул повторює вже досить давно – відтоді, коли МОЗ почав проштовхувати реформу медицини весною 2017.

Звісно, реформа не направлена на скорочення лікарень, а ввести платну медицину МОЗ пропонував тільки частково – бо люди і без цього вже платять хабарі лікарям. Але не вдалося: у жовтні парламент прийняв закон, де йдеться про повністю безкоштовну медицину, яка і раніше існувала в Україні.

Як ми рахували

У першому Рейтингу маніпуляторів та брехунів VoxCheck слідкував за 20 політиками протягом двох місяців 2017 року. Тоді у рейтинг увійшли політики, які за нашою думкою та розрахунками були найвпливовішими в Україні.

Читайте также Порошенко в Давосе. Чем президент хвастался перед иностранцами Антология обмана: что мы узнали о лжи и манипуляциях политиков за год наблюдения за ними Все просто! В чем секрет успеха украинских популистов

Для їхнього визначення VoxCheck взяв дані останніх соціологічних опитувань КМІС, Демократичні ініціативи та групи Рейтинг.

До списку політиків, за яких українці проголосували б на президентських виборах, увійшли: Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Вадим Рабинович, Анатолій Гриценко, Юрій Бойко, Олег Ляшко, Володимир Гройсман, Андрій Садовий та інші.

VoxCheck також опросив чотирьох політологів на предмет того, які політики є найбільш та найменш впливовими на даний час.

В результаті зі списку вибули Валентин Наливайченко та Віталій Кличко, але прибули Міхеїл Саакашвілі та Олександр Вілкул.

У майбутньому список політиків буде змінюватися – залежно від політичних уподобань українців*.

Загалом до моніторингу потрапили 13 політиків:

Петро Порошенко

Володимир Гройсман

Анатолій Гриценко

Олег Ляшко

Міхеїл Саакашвілі

Олександр Вілкул

Юрій Бойко

Вадим Рабинович

Святослав Вакарчук

Андрій Садовий

Олег Тягнибок

Арсеній Яценюк

Юлія Тимошенко

У січні з рейтингу вибули Андрій Садовий, Олег Тягнибок, ЮліяТимошенко, Арсеній Яценюк та Святослав Вакарчук через невелику кількість їхніх висловлювань, годних для перевірки. Але VoxCheck продовжить за ними слідкувати.

До речі, Олександр Вілкул не входить до списку політиків із соціологічних опитувань, але поки що він залишився у рейтингу через свою посаду: разом з Юрієм Бойком він є співголовою партії Опозиційний блок.

* NB! VoxCheck не слідкує за керівниками силових відомств (Юрій Луценко, Арсен Аваков, Олександр Турчинов) через відсутність достатніх та достовірних публічних даних для перевірки у цьому секторі.

Правдоруби січня

Правдорубами січня знову виявилися Володимир Гройсман та Петро Порошенко. Цей феномен – чому влада не бреше? – ми пояснювали у нашому попередньому випуску Рейтингу маніпуляторів та брехунів.

Гройсман та Порошенко переважно беземоційно констатують факти, майже не даючи їм якусь оцінку. Більшість висловлювань з промов президента та прем’єра можна охарактеризувати як "ми здобули" – і звісно обидва використовують правдиві дані з державної статистики.

Наприклад, протягом січня та лютого Гройсман неодноразово говорив про те, що уряд виділив в бюджеті 2018 року 4 млрд грн на підтримку тваринництва. Навіть на зустрічі зі стартаперами прем’єр про це згадав.

Водночас відсоток правдивості у Порошенка та Гройсмана знизився: у президента 53% правди, тоді як у попередньому рейтингу було 69%, у Гройсмана – 60% (71%).

Наприклад, у Давосі Порошенко досить часто перебільшував та маніпулював, намагаючись представити ситуацію в Україні в набагато кращому вигляді, аніж вона є насправді.

На третьому місці серед правдорубів у січневому рейтингу – Анатолій Гриценко, екс-міністр оборони та лідер партії "Громадянська позиція".

Вперше він потрапив на олівець аналітиків VoxCheck у грудні 2017 року. Тоді проект перевірив п’ять тез з його дописів на Facebook і жодна з них не виявилася правдою.

Зате у січневому моніторингу VoxCheck у Гриценко майже 40% правдивих висловлювань. Наприклад, протягом січня він досить часто говорив про низькі оклади військовим, недовіру до органів влади, структуру фінансування армії – все це правда.

Водночас Гриценко маніпулював у 42% випадках. Наприклад, він стверджував, що влада обвалила гривню в чотири рази.

Маніпуляція

"Ви, влада, обвалили гривню спочатку в 3, тепер вже майже в 4 рази, і вона обвалюється на очах"

Джерело: NewsOne

Насправді, якщо виходити з реальної економічної ситуації, то обвал гривні був неминучим – у лютому 2015 міжнародні резерви НБУ були критично малими.

Саакашвілі та Ляшко: у кого більше правди

Міхеїл Саакашвілі, лідер "Руху нових сил", в минулому рейтингу входив до трійці правдорубів з часткою правди 67%. У січні її було лише 33%.

Що сталося? Під час попереднього моніторингу Саакашвілі багато говорив про свої успіхи в Грузії (переважно правдиво) та економічні невдачі України (теж правдиво).

У січні Саакашвілі сконцентрувався на критиці уряду. Як показав наш попередній рейтинг, це не найкраща стратегія, якщо політик хоче бути правдивим: для коректної критики потрібно гарно знати статистику та розумітися на її трактуванні. Тоді як політики часто плутають дані або неправильно їх трактують.

Наприклад, у січні Саакашвілі часто неправильно наводив суми зростання видатків держбюджету та темп зростання економіки, необхідний для досягнення рівня 2013 року.

Він також хвалився тим, що його партія по соціологічних опитуваннях вже потрапляє до Верховної ради.

Неправда

"У меня нету ни армии, ни денег, ни, пока еще, мощной политической силы. Хотя она очень быстро растет и по всем опросам уже попадает в парламент".

Джерело: Радіо Свобода

Перше речення – правдиве, але от решта – ні. Насправді по останніх опитуваннях "Рух нових сил" поки що не проходить до парламенту (дивіться дані Фонду "Демініціативи", Центру Разумкова та групи Рейтинг).

А от у Олега Ляшка показник правдивості був кращий за Саакашвілі: 35%. Політик розказував про законодавчі ініціативи своєї партії, зарплату шахтарів в Україні, поранених на Сході України та трудових мігрантів. Але, звісно, і брехав теж.

Неправда

"В нас 70% громадян на субсидіях по ЖКХ"

Джерело: Прямий канал

Насправді субсидіями користуються 46% людей. Ймовірно, Ляшко сплутав з іншим показником: за даними Держстату, 67% цих людей проживає у міській місцевості. До речі, він не єдиний, хто сплутав дані. Таку саму цифру називав Анатолій Гриценко.

Повну базу перевірок за січень можна переглянути за посиланням.