Подкаст "Кляті питання": "Ты преступник, потому что имел при себе грамм особо опасного вещества каннабис"

Федор Попадюк
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Воскресенье, 11 августа 2019, 06:00

Фраза: "Особливо небезпечний наркотичний засіб — канабіс", яку можна побачити у прес-релізах силових відомств, вже давно стала своєрідним мемом. Ця фраза виглядає ще смішніше, коли мова заходить про затримання людей, які мали при собі канабіс у невеликих кількостях.

Стратегія державної політики щодо наркотиків передбачає дієву боротьбу з наркозлочинністю. Це означає, що держава повинна зосередитись на організованій злочинності та збуті наркотиків, визначивши незначні правопорушення низькопріоритетними.

Поки що, все інакше. В Україні зростає кількість вироків за зберігання наркотичних засобів без мети збуту, та падає кількість вироків за збут наркотиків. Наприклад, у 2017 році за збут наркотиків були засуджені 562 особи. І в той час за зберігання без мети збуту — 8997 осіб. З них, 6686 — за малозначні кількості.

Щоб зрозуміти, що не так з наркополітикою в Україні, автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк поговорив з Тарасом Ратушним, активістом та співорганізатором конопляних маршів.

Що з цього вийшло, можна послухати трохи нижче:

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor.

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання" та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями.

Що у подкасті?

  • Що передбачає Стратегія державної політики щодо наркотиків?
  • Якою є наркополітика в Україні зараз?
  • Чому політика нульової толерантності щодо наркотиків провалилась у інших країнах?
  • Чому проект наказу МОЗ про збільшення порогу криміральної відповідальності з 5 до 25 грамів канабісу так і залишився проектом?
  • Як закон про кримінальні проступки може повернути наркокорупцію в МВС?

Інші випуски подкасту "Кляті питання":

Що таке відкриті виборчі списки? Гість випуску: Андій Андрушків

Чому вчать у Гарварді? Гість випуску: Севгіль Мусаєва 

Чому у проросійської "Опозиційної платформи" такі високі рейтинги? Гість випуску: Роман Кравець

Що таке медичний канабіс та нащо його легалізовувати? Гість випуску: Тарас Ратушний

Церковний епізод: Філарет, ПЦУ, УПЦ КП, КПСС. Гість випуску: Роман Романюк

Аудит антикорупційних органів. Гість випуску: Віталій Шабунін

Все про електронний квиток. Гість випуску: Юрій Назаров

Темы: Минздрав МВД


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