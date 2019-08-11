Подкаст "Кляті питання": "Ты преступник, потому что имел при себе грамм особо опасного вещества каннабис"

Фраза: "Особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс", яку можна побачити у прес-релізах силових відомств, вже давно стала своєрідним мемом. Ця фраза виглядає ще смішніше, коли мова заходить про затримання людей, які мали при собі канабіс у невеликих кількостях.

Стратегія державної політики щодо наркотиків передбачає дієву боротьбу з наркозлочинністю. Це означає, що держава повинна зосередитись на організованій злочинності та збуті наркотиків, визначивши незначні правопорушення низькопріоритетними.

Поки що все інакше. В Україні зростає кількість вироків за зберігання наркотичних засобів без мети збуту та падає кількість вироків за збут наркотиків. Наприклад, у 2017 році за збут наркотиків були засуджені 562 особи. І в той час за зберігання без мети збуту – 8997 осіб. З них, 6686 – за малозначні кількості.

Щоб зрозуміти, що не так з наркополітикою в Україні, автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк поговорив з Тарасом Ратушним, активістом та співорганізатором конопляних маршів.

Що з цього вийшло, можна послухати трохи нижче:

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