"У нас тут не армия", или Как воспитывают будущих звезд киевского "Динамо"

Победа молодежной сборной на чемпионате мира возвращает веру в украинский футбол.

Неожиданный для многих триумф – лишь вершина айсберга. Годы тренировок, закулисные войны селекционеров, работа тренеров спортивных академий – этой изнанкой мало интересуются даже заядлые болельщики.

Матчи Детско-Юношеской Футбольной Лиги Украины (ДЮФЛУ) проходят без телекамер и СМИ, собирая на трибунах в основном родителей и родственников ребят. Все они мечтают об успешной спортивной карьере и безбедной жизни.

Многие начинающие футболисты, не достигнув совершеннолетия, уже имеют контракты с агентами, надеющимися сорвать большой куш.

Но прорваться в премьер-лигу Украины и топовые европейские чемпионаты везет далеко не каждому выпускнику футбольных академий. В низших дивизионах бесталанного игрока ждет бедная жизнь.

У построенной в конце 50-х годов прошлого столетия тренировочной базы киевского "Динамо" на Нивках большая история

На поединках ДЮФЛУ есть вероятность увидеть тех, кто уже через несколько лет может стать лидером основных команд "Шахтера", "Динамо" – главных "доноров" молодежной и национальной сборных Украины.

– Для того, чтобы зарабатывать футболом, нужно играть только в премьер-лиге или Европе. И не в таких командах, как "Арсенал" (Киев). Вы будете там голые, босые. Еще и форму сами стирать, – честно предупреждает романтиков и лентяев Александр Ищенко, заслуженный тренер Украины, директор Детско-юношеской футбольной школы (ДЮФШ) имени Валерия Лобановского.

Что привлекает юных футболистов в "Динамо"? Как с детства готовят к битвам с "Шахтером"? На каких звезд равняется молодежь, и от чего отказывается ради достижения цели?

"Украинская правда" показывает закулисье легендарной динамовской школы, воспитавшей таких звезд, как Олег Блохин и Андрей Шевченко.

По стопам Лобановского

Улица Салютная, 35. Двадцать минут ходьбы от станции метро "Сырец". ДЮФШ "Динамо" кует кадры в Сырецком гае, под сенью дубов и звуки соловьиной трели.

В далеком прошлом здесь находилась основная база главной команды "бело-голубых". Местными тропами ходил Валерий Лобановский. О нем тут напоминает не только название школы, но и здание старого корпуса, где он жил, когда тренировался.

В конце 90-х годов на территории обновленной базы был построен 4-этажный главный корпус на 3,5 тысячи квадратных метров

О блестящей истории "Динамо" юным спортсменам, не заставшим даже лучшие футбольные годы Андрея Шевченко в "Милане", напоминают фотографии в коридорах школы и рассказы тренеров.

Андрей Шевченко (первый слева в нижнем ряду) – гордость динамовской школы Фото: пресс-служба "Динамо"

На стенах – плакаты с "кодексом "динамовца". Среди правил: "будь тверд по отношению к себе", "не уступай в поединке", "старайся до предела", "не сдавайся при отсутствии физического превосходства", "соглашайся с плохими условиями" и "непопулярными тренировочными мероприятиями".

Директор ДЮФШ Александр Ищенко готов развенчать один из главных мифов, что якобы "в "Динамо" готовят бездумных атлетов".

Александр Ищенко возглавляет ДЮФШ "Динамо" с 2011 года

– Так говорят дилетанты, – улыбается он. – У нас до 14 лет запрещено в тренажерный зал заходить.

Мышечную массу можно быстро нарастить. За три недели сделать Шварценеггера. Но основа – это техника и тактическое мышление.

Стараемся, чтобы уже на начальном этапе, в возрасте 6-10 лет, ребенок пытался самостоятельно принимать решения на поле. Мы много раньше потеряли индивидуальностей, потому что ограничивали детей.

Дети не расстаются с мячом не только на тренировках

Ищенко сетует: и сегодня есть тренеры, которые мечутся по бровке, контролируют каждый шаг молодых игроков, раздавая указания.

– В школе мы четко сказали наставникам: "Нам солдаты не нужны! У нас тут не армия!" – продолжает он. – Поверьте, если б мы ограничивали Цыганкова или Цитаишвили, то не было б тех Цыганкова и Цитаишвили, которые сейчас на слуху у украинского болельщика.





"Мажоров у нас нет"

23 тренера. 10 групп. 420 детей, 60 из которых в возрасте 13-17 лет постоянно живут на территории ДЮФШ им В. Лобановского.

В свободное время воспитанники школы с удовольствием играют в футбол на приставке

Общее образование ребята получают в специализированных классах школы №175, расположенной неподалеку.

Из-за участия в турнирах приходится часто отрываться от парт. Но по окончании школы полученных знаний обычно бывает достаточно, чтобы поступить в Институт физкультуры.

Тренеры признаются, что учатся будущие футболисты похуже, чем играют

"В школе "Динамо" – сплошные мажоры, простому смертному сюда не попасть". Это еще одно расхожее мнение, которое опровергает Александр Ищенко.

– Мы таких иногда "фонарями" называли, "блатными". Сегодня ни одного мажора в нашей школе нет – это я вам официально заявляю.

Да, обращаются иногда родители с просьбой "пойти навстречу". Но все, чем мы можем помочь – качественным просмотром. По его результатам ребенок подходит нам или нет.

Трехразовое питание, экипировка, участие в турнирах – бесплатно. С родителей запрещено собирать какую-то копейку. Всё, тема закрыта! – объясняет Ищенко.

Рацион будущих футболистов достаточно разнообразен

Один из тех, кто мечтает попасть в школу "Динамо" – 12-летний Виталик Гандера из Закарпатья. Вместо каникул этим летом он приехал с мамой Марьяной в Киев на просмотр.

12-летний Виталик Гандера всегда мечтал играть в Киевском "Динамо"

– С шести лет занимается футболом, любит "Динамо", хочет играть именно здесь, – рассказывает Марьяна, наблюдая за тренировкой сына. – Сейчас дети все время тратят на гаджеты, а мой сын целыми днями на футбольном поле.

Не знаю, станет ли он профессиональным футболистом. Но бесследно все это в любом случае не пройдет. Любовь к спорту у него останется на всю жизнь.

"Все пропьем, но флот не опозорим"

В памяти болельщиков еще свежи воспоминания о разгульной жизни бывших звезд "Динамо" Артема Милевского и Александра Алиева. Но сегодня, как уверяют в ДЮФШ, растет поколение "динамовцев" с другим менталитетом.

Увлеченность гаджетами и интернетом, несмотря на все подводные камни, неожиданно работает и в плюс: уводит внимание молодых сердец от дискотек, а следовательно и барной стойки.

Тренеры говорят, что новое поколение футболистов значительно отличается от их предшественников

– Если по-честному, Милевский себя угробил, – вздыхает Александр Ищенко. – Рубаха-парень. В СССР была фраза: "Все пропьем, но флот не опозорим". Это из той же оперы. Если Артемка заходил в ночной клуб – гулял весь клуб.

Милевский много дал "Динамо", но мог намного больше.

Сегодня в ДЮФШ отмечают: новое футбольное поколение находится на другом ментальном уровне.

– Цыганков, Цитаишвили, Миколенко. Перед этим – Попов, Бурда, Шепелев. Тьфу-тьфу-тьфу, у них другой подход к игре и режиму!

Не знаю ни одного случая, чтобы наши ребята пошли в бар, и ударили рюмку так, что на следующий день не в состоянии были играть, – говорит Ищенко.

По мнению Сергея Беженара, тренера "динамовцев" 2002 года рождения, главный враг молодых талантов традиционен – неокрепшая психика.

Тренер ребят 2002 года рождения Сергей Беженар

– У нас тут еще не зрелые спортсмены, а перспективные игроки. Они еще не футболисты. Главное, чтобы уже в таком возрасте психологически начинать готовить себя ко взрослому спорту.

Часто ребята теряются. Мешает социум, друзья. Если есть цель стать профессионалом, от многого нужно отказаться. От вредных привычек, клубов, благ.

Нужно вовремя ложиться, а не гулять до утра с девушкой, – поясняет Беженар.

Молитвы о "Золотом мяче"

Одна из бед современного украинского футбола – отсутствие качественных, забивных нападающих.

Эту пустующую нишу, возможно, займет 17-летний центрфорвард Владислав Ванат. Он мечтает о "Золотом мяче" и с пяти лет идет к карьере профессионала. Рассчитывает на себя. И на благосклонность небес.

Отец возил Владислава Ваната на тренировки на авто из Каменец-Подольского

– Перед игрой надо произнести молитву, которая оберегает, – рассказывает он о суевериях. – Я ее просто в интернете нашел, когда получил травму колена. Сохранил в телефоне. И теперь с экрана читаю.

Ванат родом из Каменец-Подольского. В ДЮФШ "Динамо" восемь лет. На базе живет последние четыре года.

– А до того меня отец на тренировки и субботнюю игру каждую неделю возил на авто. Это 500 км в одну сторону.

Жили в Киеве два дня. В воскресенье возвращались в Каменец, и в понедельник я шел в школу, – вспоминает Владислав.

Ванат признается, что, как и вся его семья, болеет за английский "Ливерпуль". Парень вряд ли отказался бы от карьеры футболиста в этом клубе. Но думать об этом ему еще рано.

– Основная цель – заиграть в "Динамо", много тренироваться, больше забивать, – размышляет он. – Мои ровесники в основном все хотят быть, как зарубежные звезды. О своих забывают.

Нужно гордиться Блохиным, Белановым, Шевченко. Они – пример для нас. Выиграли "Золотые мячи".

За свою историю воспитанники школы "Динамо" выиграли много трофеев

Из тех, на кого равняется сегодня Ванат, – и 21-летний лидер "Динамо" Виктор Цыганков, дебютировавший в основной команде в 19 лет.

– Он все время отрабатывает удары. То, как он забил Сербии – поставленный удар.

Цыганков тренируется с отцом (Виталий Цыганков готовит вратарей в ДЮФШ "Динамо" – УП), который ему передачи отдает. Они работают даже в выходные, – делится наблюдениями Владислав Ванат.

Упор на традиции и патриотизм

Какая школа лучше – "Динамо" или Шахтера"? Этот вечный спор не может разрешить ни результаты очных поединков, ни клубная статистика, ни количество завоеванных трофеев.

На матчи с "Шахтером" особо настраивать ребят не нужно и на юношеском уровне

Каждый остается при своем мнении, основанном на личных симпатиях.

– Детям не надо объяснять принципиальность поединков с "Шахтером", не нужно дополнительно их накручивать, – говорят в ДЮФШ им. Лобановского. – Для нас само существование "Шахтера" – дополнительный стимул. Щука плавает где-то рядом и может что-то откусить.

Борьба за таланты между двумя топ-клубами начинается на начальном, детско-юношеском уровне.

Для ребят попасть в "Динамо" – гордость и ответственность, которую они чувствуют уже с детства

Клуб олигарха Рината Ахметова подкупает финансовыми возможностями и успехами последних лет. В "Динамо" делают упор на традиции и патриотизм.

– "Шахтер" несколько лет подряд выигрывает чемпионство, но я все равно считаю, что "Динамо" – лучший клуб Украины.

За Донецк играют бразильцы, а за Киев – молодые украинцы. Для нас здесь есть перспектива, – говорит 16-летний центрфорвард Кирилл Попов из Нежина.

Кирилл Попов считает, что в его возрасте деньги пока не так важны, как сам футбол

Мама Кирилла – домохозяйка. Папа – проводник "Укрзализныци". Футбол для Кирилла – возможность зарабатывать в будущем и помогать семье.

– В моем возрасте деньги пока не так важны, как сам футбол. Но они, конечно, мотивируют, не буду скрывать. Хорошо, когда есть какой-то призовой фонд, и всегда хочется больше, – признается он.

Юрий Дмитрулин, бывший защитник "Динамо", а ныне один из тренеров ДЮФШ, вспоминает, как родителям одного из его подопечных позвонили скауты "Шахтера".

В футболке "Динамо" Юрий Дмитрулин 9 раз становился чемпионом Украины. Теперь передает свой опыт будущему поколению

– Мама меня спрашивает: "Что вы посоветуете?", – рассказывает Дмитрулин. – Я ей: "Что сам сын говорит?". А он, оказывается, ни в какую. Только "Динамо". Вот и ответ.

Можно быстро, скажем, получить 10 тысяч долларов, быть полгода счастливым, а дальше что?

Рано или поздно эти дети с такими ситуациями столкнутся. Агенты, деньги, контракты. Но пока им рано думать о машинах, яхтах, островах.

16-летний Стас Урсолов – один из тех, у кого уже есть контракт с агентом.

Скауты часто выходят на молодежь в соцсетях, а потом звонят родителям, предлагая заключить сделку.

Стас Урсолов. Ему 16, и у него уже есть свой агент

– Деньги – это важно, – не скрывает Стас. – Но чтобы они были, нужно много работать и добиться успеха.

Моя цель – для начала попасть в U-19, а затем закрепиться в первой команде "Динамо". Дальше, если продолжать работать, – Европа. Хотелось бы в "Манчестер Юнайтед".

Не хуже португальцев

В ДЮФШ им. Лобановского констатируют: в академии нет сейчас Марадоны, нет Месси. Но победа молодежи на чемпионате мира говорит о том, что в целом украинский футбол на правильном пути.

Директор ДЮФШ Александр Ищенко главным достижением академии называет то, что ей удается пополнять основную команду "Динамо" своими игроками.

Алексеевич, как добродушно называют Александра Ищенко в академии, уверен, что в будущем "Динамо" можно будет составлять исключительно из своих воспитанников

– Это главный показатель нашей работы. В последнее время мы дали главной команде до десяти человек. Неплохо. Но нужно стремиться к большему, – говорит он.

Сегодня в школе "Динамо" практически не осталось "легионеров". Этим тоже гордятся в академии.

В "Динамо" гордятся, что их политика отличается от "Шахтера", и уверены – ставка на своих сработает

– "Динамо" – скажем так, более "украинский" клуб, чем "Шахтер". Перед нами поставлена задача: через четыре года укомплектовать команду чисто украинскими ребятами, – делится планами Ищенко.

– Позитив в футболе есть, – резюмирует он. – Еще десять лет назад на уровне Национальной сборной мы чувствовали явные проблемы со скоростной техникой, владением мячом.

Но возьмите теперь нашу среднюю линию. Посмотрите, как мы играли с Португалией, с этими, как их называют, "европейскими бразильцами". В чем было их преимущество? Как минимум, мы не уступаем.

Фото: Евгений Будерацкий, Евгений Руденко