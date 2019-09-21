Украина Зеленского. От "тушения пожаров" до "перезагрузки страны"

"Дух неугомонности не способствовал

социальному развитию. Скорее наоборот, приводил к анархии, гоббсовской войне всех против всех или аномии, когда в обществе происходит разложение, дезинтеграция, распад системы устоявшихся ценностей, по причине несоответствия новым сформированным идеалам.

Рациональная неугомонность – очевидный противовес такому психологическому состоянию в обществе"

Майкл Манн

Украина устала от обещаний политиков и жаждет быстрых перемен.

Новый президент и его команда четко дали понять своему избирателю, что готовы их обеспечить, и – о, удивление! – начали выполнять обещанное. Причем не традиционно "через три года", а сразу. Многие из тех, кто раньше желал этих самых перемен, даже оказались не готовы к такому темпу.

Удивительно слышать в зале парламента громкие крики "РЕ-ГЛА-МЕНТ!!" из уст тех, кто практически не вспоминал о нем последние годы.

И это о том регламенте, который писали после новой Конституции в 2004-м, потом правили после возврата старой Конституции "под Януковича" и потом снова правили после возврата "старой-новой" Конституции, уже с учетом пожеланий Порошенко.

Если бы Верховная Рада когда-нибудь решилась выполнять этот регламент полностью и буквально, то наверняка не смогла бы даже внести в повестку ни одного законопроекта, не говоря уже об их принятии…

Безусловно, правильная идея – разработать новый регламент, который будет соответствовать Конституции.

(К слову, регламент Великобритании в несколько раз четче, яснее и короче аналогичного украинского нормативного акта – во многом благодаря одной ключевой идее – "парламент действует разумно и рационально, с уважением ко всем членам парламента").

Но тут, кажется, стоит задаться вопросом: а какой именно Конституции он должен соответствовать?

Мы помним манипуляции политиков с основным законом страны, особенно на протяжении последних пятнадцати лет. Рационально ли штопать перештопанное?

Количество актуальных и необходимых изменений в Конституцию, которые либо уже запущены, либо готовятся в ближайшее время, сложно подсчитать. Но, может, логичней было бы поработать над новым текстом, соответствующим сегодняшним реалиям?

Тем более, что множество озвучиваемых новой политической командой взглядов на дальнейшее развитие страны просто не умещаются в шаблоны "старой-новой" и даже "тюнингованной" Конституции.

Примерно год назад неожиданно интересно было услышать абсолютно новую риторику из уст Тимошенко, которая на своих форумах начала говорить о необходимости перезагрузки страны при помощи общественного договора и новой Конституции.

Ядерный электорат ЮВТ при этом начал быстро терять "связь" и взаимопонимание со своей любимицей, которая вдруг заговорила о блокчейне, интернет-платформах и викиномике.

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Политтехнологи "Батькивщины" довольно быстро осознали всю тяжесть ситуации и посоветовали вернуться к теме "тарифов" и "грабителей", чтобы не путать народ. И, наверное, конкретно для Юлии Владимировны, это был рациональный совет.

Однако так и остался без ответа запрос общества на необходимость стратегического осмысления и переосмысления будущего страны, вектора ее развития.

Многим из тех, кто формировал такой запрос, действительно симпатично то, что сейчас делает Зе!команда.

Вполне очевидно, что существует короткое и рациональное меню действий, которые очень быстро могут дать ощутимый эффект, в первую очередь – экономический, крайне важный для наших граждан.

Кроме того, есть реальная возможность в короткие сроки поменять "базовое" отношение к нам международных партнеров. От этого "меню", конечно же, ни в коем случае не стоит отказываться.

Но при этом, пока в "повестке дня" не найдено место для вопросов о том, что должно или может произойти со страной в последующие четыре-пять-десять лет.

В каком виде президент Зеленский хотел бы передать Украину следующему президенту и президенту ли вообще?

Если у кого-то из политиков старого формата не получилось в свое время инициировать диалог с обществом на эту тему, совсем не значит, что о нем не должна задумываться новая политическая команда. Скорее наоборот!

В официальном составе команды не хватает "координатора Будущего".

Идеально, конечно же, чтобы этим координатором был сам президент.

Всем, кто руководил когда-то крупными бизнесами/ведомствами, хорошо знакомо, как затягивает "текучка". Парадокс в том, что чем больше времени тратишь на "текучку", "тушение пожаров", тем меньше его остается на устранение причин этих пожаров. И с каждым днем борьба с "текучкой" становится все утомительней и бессмысленней…

Плюсом для новой политической команды является, наверное, тот факт, что нет нужды организовывать процесс "стратегирования" с нулевой точки.

Экспертное сообщество уже достаточно давно думает над тем, какой может быть "идеальная формула" новой Украины. В процессе этого обсуждения даже был выработан набор "базовых" тезисов для новой Конституции, и автор данной статьи хотел бы их тут процитировать.

Что мы понимаем под определением "успешная страна"?

Это страна, где нет власти, но есть управление.

Где нет государства, но есть публичные сервисы.

Где нет народа, но есть конкретный гражданин.

Страна, где доминирует не закон и принуждение, а равноправный договор.

Где нет налогов, но есть оплата услуг.

Где не нужно работать тем, кто не имеет возможности, чтобы обеспечить необходимое.

Где нет президента, но есть Стратег, обеспечивающий стратегическое движение.

Страна с открытым для компетентного соучастия со-управлением.

Страна без монополий.

Где решения принимаются управленцами на уровне своей компетентности.

Без областей и районов, но с местным самоуправлением.

Страна, сделавшая ставку на интеллект и партнёрство с Природой.

Страна, сохраняющая память, ориентированная в будущее и имеющая ясную позицию в настоящем.

Кто-то наверняка не согласится с вышеизложенными тезисами, предлагаемыми в качестве основы новой Конституции. И это абсолютно нормально.

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Главное – это начало открытой дискуссии о том, как нам создать успешную страну.

Кстати, у термина "успешная" есть еще один, более широкий по значению, синоним – "счастливая". Очень актуальный в свете последних обсуждений на YES.

Тяжело дать определение счастью лучше и проще, чем это сделал Вольтер: "счастье – это когда человек чувствует свою необходимость". Это определение одинаково верно на всех уровнях – от семьи и работы человека до страны, в которой он живет.

Гражданин, лишенный возможности осознавать свою необходимость для страны, никогда не сможет быть счастливым. И такая страна никогда не станет успешной.

Ведь "успех государства" как альтернатива успеху каждого отдельного его гражданина – извращенное понятие, придуманное коммунистами (и которое до сих пор успешно эксплуатирует один наш северный сосед).

Движение к счастью каждого отдельного украинца логично начинать с самых основ – в том числе и законодательных.

У нового президента есть уникальный шанс "перезагрузить" страну, пользуясь высочайшим уровнем доверия. У него есть редкая возможность перескочить несколько злосчастных ступенек развития Украины, которые мы в свое время имели шанс пройти "эволюционным путем". Но почему-то так и не решились...

Александр Морозов