Подкаст "Кляті питання": "Объяснения Зеленского после согласования "формулы Штайнмайера" оставили впечатление, что кто-то что-то недоговаривает"
Фраза "формула Штайнмаєра" стала одною із найпопулярніших у пошуках за останній тиждень. Про неї усі говорили, але мало хто розумів, що саме вона вирішує.
Ця формула регулює, коли має запрацювати закон про особливий статус ОРДЛО, і сама по собі ще не є "зрадою".
"Якщо не лишити проведення виборів "на самоплив", якщо висунути чіткі умови та продумати деталі, то вибори на Донбасі можуть стати кроком до повернення окупованих територій під контроль центральної влади", - писала "Європейська правда у своїй останній публікації на цю тему.
Щоб більш детально розібратися у "формулі Штайнмаєра", автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк поговорив про неї з Сергієм Сидоренком – редактором "Європейської правди", який написав декілька текстів про "формулу".
Що з цього вийшло, можна послухати трохи нижче:
Подкаст доступний всюди:
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Що у подкасті?
- Коли і чому з’явилася "формула Штайнмаєра"?
- Чому на неї не погоджувався Порошенко?
- Чому формула сама по собі не є зрадою?
- Які питання Україна має вирішити, щоб убезпечити себе?
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