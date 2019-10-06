Подкаст "Кляті питання": "Объяснения Зеленского после согласования "формулы Штайнмайера" оставили впечатление, что кто-то что-то недоговаривает"

Федор Попадюк
коллаж: Андрей Калистратенко
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Воскресенье, 6 октября 2019, 12:45

Фраза "формула Штайнмаєра" стала одною із найпопулярніших у пошуках за останній тиждень. Про неї усі говорили, але мало хто розумів, що саме вона вирішує.

Ця формула регулює, коли має запрацювати закон про особливий статус ОРДЛО, і сама по собі ще не є "зрадою".

"Якщо не лишити проведення виборів "на самоплив", якщо висунути чіткі умови та продумати деталі, то вибори на Донбасі можуть стати кроком до повернення окупованих територій під контроль центральної влади", - писала "Європейська правда у своїй останній публікації на цю тему.

Щоб більш детально розібратися у "формулі Штайнмаєра", автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк поговорив про неї з Сергієм Сидоренком – редактором "Європейської правди", який написав декілька текстів про "формулу".

Що з цього вийшло, можна послухати трохи нижче:

Подкаст доступний всюди:

Apple PodcastsGoogle Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питаннязапитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBotПитання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями.

Що у подкасті?

  • Коли і чому з’явилася "формула Штайнмаєра"?
  • Чому на неї не погоджувався Порошенко?
  • Чому формула сама по собі не є зрадою?
  • Які питання Україна має вирішити, щоб убезпечити себе?

Інші випуски подкасту "Кляті питання":

Подкаст "Кляті питання": "У розмові з Зеленським Трамп поводив себе як мафіозо". Гість випуску: Володимир Дубовик

Що таке ринок землі та нащо він потрібен? Гість випуску: Олег Нів’євський 

Що не так з наркополітикою в Україні? Гість випуску: Тарас Ратушний

Що таке відкриті виборчі списки? Гість випуску: Андій Андрушків

Чому вчать у Гарварді? Гість випуску: Севгіль Мусаєва 

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Церковний епізод: Філарет, ПЦУ, УПЦ КП, КПСС. Гість випуску: Роман Романюк

Аудит антикорупційних органів. Гість випуску: Віталій Шабунін

Все про електронний квиток. Гість випуску: Юрій Назаров

Темы: Зеленский Порошенко ОРДЛО


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