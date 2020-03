"Wow, what the hell!", или Что делает киевскую Родину-мать известной на весь мир

800 тысяч посетителей в 2019 году. До 40% из них – иностранцы. Эти цифры показывают: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне – одна из самых популярных достопримечательностей Киева.

Многие приходят сюда, чтобы рассмотреть вблизи Родину-мать, входящую в десятку высочайших монументов мира.

Репортеры УП побывали на вершине скульптуры. А также спустились в закрытое для посторонних подземелье под ней.

Решение о строительстве мемориального комплекса в ЦК КПСС утвердили в 1973 году.

Известного скульптора-монументалиста Евгения Вучетича, который был одержим идеей открытия мемориала в Киеве, эта новость застала в домашней мастерской в Москве.

О том, что партия дает добро, Вучетич узнал от своего товарища, скульптора Фридриха Согояна, пришедшего с новостью в гости.

– Как? Да ты что?! – не мог поверить Вучетич.

На радостях он залез на рабочий стол и начал плясать чечетку. В эту минуту триумфа мэтру-монументалисту, у которого были проблемы с сердцем, стало плохо.

– К…, к…, ко…! – шептал он бледными губами, показывая пальцем на тумбочку.

Опешившего поначалу Согояна вдруг осенило: "Коньяк!". Он быстро достал любимый напиток Вучетича, сделанный в Армении, и дал сделать глоток. Через 10-20 секунд Вучетич ожил.

Этой байкой, ссылаясь на воспоминания Согояна, сегодня, спустя почти полвека, делится директор музея Иван Ковальчук.

Закончить задуманное Евгению Вучетичу не судилось. Он умер в 1974-м.

Проект подхватил и довел до конца украинец Василий Бородай.

Итогом масштабной коллективной работы скульпторов, архитекторов, инженеров, различных НИИ, металлургов и машиностроителей стал монумент высотой 102 метра. Он обогнал Статую Свободы в Нью-Йорке на 9 метров и Христа в Рио-де-Жанейро – на 56.

Один миллиметр за 39 лет

Если современная цивилизация вдруг исчезнет, а потом возникнет новая, то будущие поколения наверняка спросят: "Как люди, живущие в конце 20 века, могли построить столь величественный монумент на берегу Днепра?".

Примерно так удивляемся мы, когда пытаемся разгадать тайны египетских пирамид.

Мемориал в Киеве появился благодаря задумке Евгения Вучетича – автора скульптуры "Родина-мать зовет!" в Волгограде все фото: эльдар сарахман

Как говорит директор музея Иван Ковальчук, все, кто проектировал и строил мемориал в Киеве, опередили свое время.

Работы начали в 1976, а уже в 1981-м в столицу УССР на торжественное открытие комплекса приехал дряхлый генсек.

Рука неизвестного каллиграфа под диктовку Леонида Брежнева за полтора года до его смерти аккуратно вывела в "Книге отзывов почетных гостей":

"С глубоким душевным волнением осмотрел возведенный в городе Киеве замечательный мемориальный комплекс (...) Большое спасибо его создателям. Пусть он будет вечным памятником тем, кто завоевал великую Победу".

В киевском музее в разное время побывали политики со всего мира, среди которых и премьер-министр Индии Индира Ганди

"Книга отзывов для почетных гостей" хранится в закрытой для посетителей музея комнате, в которой собирались правительственные делегации

Этой протокольной похвале главного на тот момент коммунистического босса предшествовала титаническая и ювелирная работа металлургов, строителей, геодезистов, архитекторов и ученых.

– Чтобы все рассчитать, построить такую махину, нужно быть настоящими асами, – уверен Иван Ковальчук. – Приходилось решать сложнейшие инженерные и логистические задачи. Без современных компьютеров и техники.

Некоторые механизмы использовали впервые во время строительства.

Скульптура Родина-мать была первой в мире такой масштабной цельносварной металлической конструкцией.

Собирали Родину, нанизанную на внутренний металлический каркас, частями из листов нержавеющей стали. Их скрепили воедино специалисты Института электросварки имени Патона.

Возведение монумента в столице УССР стало масштабной стройкой, в которой принимали участие предприятия и специалисты из разных городов

Общая длина уникального даже по сегодняшним меркам шва – больше 20 километров.

– Каждый год мы проводим геодезические обследования по тому регламенту, который разработали специалисты, проектировавшие монумент, – рассказывает Ковальчук. – Отклонения от нормы нет. Вертикальный наклон после 39 лет эксплуатации всего один миллиметр.

Кроме геодезического контроля несколько раз в год технический отдел музея проверяет все соединения, блоки, конструкции. И то, что скрыто от посторонних глаз глубоко под землей.

Минус 17,8 метров. Режимный объект

Туристы, приезжающие в Киев со всего мира, стремятся на две смотровые площадки Родины-матери, чтобы сфотографировать столицу Украины с высоты птичьего полета.

Но мало кто знает, что под самой скульптурой находится огромный колодец, за счет которого по сути держится 500-тонное сооружение.

На стендах в технических помещениях мемориала много информации по правилам техники безопасности

Именно с этого режимного объекта, куда не пускают посторонних, начинается эксклюзивная экскурсия для репортеров и читателей УП.

Сюда есть доступ только у нескольких сотрудников музея, чтобы избежать возможных диверсий.

Преступник, знающий, как устроена несущая конструкция, и обладающий инженерными навыками, мог бы наломать дров, оказавшись в этом подземелье.

В случае глобальных катаклизмов подземелья Родины-матери могли бы стать подземным убежищем

Чтобы попасть в колодец, нужно сначала пройти по лабиринтам служебных помещений, преодолеть несколько лестничных пролетов и дверей с кодовыми замками. Под гул вентиляционной системы.



Местами приходится пригибаться, как члену экипажа подлодки, чтобы не удариться головой о вереницу труб под потолком.

Чтобы опуститься на самое дно подземного колодца, нужно преодолеть несколько лестничных пролетов

Огромный тайный объект скрывается за небольшим люком в полу.

Колодец уходит под землю на 17,8 метра. Его диаметр 34 метра. Толщина внешней бетонной оболочки – один метр.

Для сравнения – высота среднестатистической пятиэтажной "хрущевки" достигает 15 метров. А глубина Азовского моря – 14 метров.

Через 4-5 минут, проведенных на дне колодца, кто-то из техников наверху случайно на короткое время выключает свет. Вышло весьма наглядно: привычное состояние этого подземелья – кромешная тьма и тотальная тишина.

От центра колодца вверх примерно на 42 метра идет металлический столб, на который будто бы нанизана скульптура. От него по всему радиусу расходятся балки, обеспечивающие устойчивость всей Родины-матери.

Как оказалось, каркас и конструктивные элементы Родины-матери начинаются глубоко под землей

Внутренний каркас колодца, сделанный из бетона, похож на скелет. Технари называют его "диафрагмой жесткости"

Каждые три месяца сюда спускается специалист, чтобы проверить элементы подземной конструкции. И посмотреть, не проникают ли внутрь грунтовые воды.

Говорят, что серьезных затоплений колодца за все годы не было.

Первая площадка. Наклонный лифт и обзор на 360 градусов

С момента открытия в 1981-м Родина-мать стала самой заметной достопримечательностью Киева.

Скульптура получила много народных прозвищ: "Галя" (по легенде прообразом Родины-матери была скульптор Галина Кальченко), "Лаврентьевна" (из-за близости к Киево-Печерской Лавре), "Галина Леонидовна" (в честь дочери генсека Брежнева), "Баба с мечом" или просто "Баба".

Сегодняшний Нацмузей истории Украины во Второй мировой в советское время посещали до миллиона человек в год.

Нынешние показатели не намного меньше – 800 тысяч в 2019 году.

Всего за 39 лет тут побывали 30 миллионов посетителей. Сегодня экспозиции пополнились предметами, рассказывающими о войне новейшей, идущей на Донбассе.

На нижней смотровой площадке установлены раритетные бинокли 1946 года выпуска, в которые можно рассмотреть поближе киевские пейзажи

Если бы левый берег столицы не застроили многоэтажками, в хорошую погоду Родину-мать можно было бы разглядеть из Броваров

Туристов особо привлекают смотровые площадки Родины-матери.

Верхняя – на высоте 91 метр, возле щита – стала доступна после развала СССР. Раньше туда поднимался только технический персонал.

Самая популярная, нижняя, находится сверху постамента, на высоте 36,6 метра, у подножия скульптуры.

Взрослому сюда можно попасть за 100 гривен. Студентам билеты продают по 70. Детей до шести лет не пускают.

По одной из легенд, первоначально Родина-мать должна была обойти большую колокольню Лавры по высоте, но якобы церковники уговорили главу ЦК КПУ Владимира Щербицкого не делать этого

Обзорная нижняя терраса на 360 градусов опоясывает постамент на его вершине. Она открыта в хорошую погоду, когда нет интенсивных осадков.

Инструктор Константин Лебедь, работающий на объекте, говорит, что в 2019 году на нижней площадке побывали 26 тысяч человек.

Чтобы туда попасть, нужно проехать в необычном наклонном лифте, который движется вверх-вниз внутри пилона под углом 75 градусов.

Лифты в монументе очень компактные, и застрять в них совсем не хочется

Находясь в кабине, этот наклон чувствуется, как едва уловимое движение не строго вертикально вверх, а немного в сторону.

На террасе часто очень ветрено, и это стоит учитывать при выборе одежды при походе в музей.

Из-за своего удачного расположения Родина-мать привлекает до 800 тысяч туристов в год, которые хотят сфотографировать киевские горизонты

Площадку оградили защитной сеткой, упасть с нее нереально.

По периметру в решетке расположены специальные окна, чтобы можно было спокойно сделать фото киевских пейзажей на левом и правом берегах.

Вторая площадка. Экстрим внутри правой руки

Тот, кто настроен более решительно, на отметке 36,6 метра не останавливается.

Экстремальный подъем на высоту 91 метр стоит 300 гривен и разрешен тем, кто достиг совершеннолетия.

Слишком тучных или крупных людей туда тоже не пустят. Ничего личного – последний этап подъема проходит в ограниченном пространстве, где можно застрять.

Тех, кто карабкается на верхнюю площадку, прикрепляют к страховочным веревкам

Отсутствие осадков, сильных порывов ветра и температура от +5° до +30° – обязательное условие для подъема.

За один заход наверх могут забраться только два человека в сопровождении инструктора. Площадка больше не вместит.

– Если температура 30 и больше, мы прекращаем подъем, – рассказывает Константин Лебедь.

Это необходимо, чтобы посетителям не стало дурно от душного, спертого воздуха внутри. В случае ЧП спускать человека с верхотуры Родины-матери по сложным лестничным пролетам проблематично.

Хотя Константин говорит, что за несколько лет его работы инструктором на объекте подобных инцидентов не было.

Путешествие на верхнюю обзорную площадку начинается с отметки 30 метров. Тут находится второй, вполне обычный вертикальный лифт.

Перед тем, как в него зайти, посетителей просят оставить все лишние вещи, рюкзаки, сумки. И обязательно надеть страховочный пояс.

Экстремалам дают строительные перчатки, чтобы удобней было карабкаться по лестнице вверх

В крошечной кабине лифта заметно выделяется старый аварийный телефон спецсвязи с советским знаком качества.

– Иностранцам я говорю: "The last model of "Apple" (последняя модель "Apple" – УП), – шутит Константин Лебедь.

Лифт поднимается вверх внутри монумента до отметки 64 метра.

– Тут мы находимся примерно на уровне пояса скульптуры, – помогает сориентироваться в пространстве инструктор.

Когда находишься внутри Родины-матери, становится понятно, насколько это сложная конструкция

Дальше несколько лестничных пролетов пешком.

– Теперь мы где-то на уровне груди Родины-матери.

На этом этапе многие отказываются лезть дальше. Срабатывает инстинкт самосохранения, – улыбается Лебедь во время инструктажа, перед тем, как надеть карабин на пояс и спасательную веревку.

Когда лезешь по лестнице вверх, инструктор подсказывает, что нужно делать, чтобы не травмироваться. Подъем в правой руке Родины-матери для одного человека занимает не больше пяти минут

Последний рывок – по лестнице в трубе, в которой клаустрофобу делать нечего. Она находится внутри левой руки Родины-матери, держащей щит с советским гербом.

Сначала вы карабкаетесь под углом от плеча до локтя скульптуры, затем вертикально вверх.

Чтобы пролезть в единственный люк, который ведет на верхнюю обзорную площадку, нужно быть довольно стройным

Небольшой круглый люк – и вы оказываетесь на маленькой площадке, обнесенной решеткой, на высоте 91 метр.

Выше – только кончик меча в другой, правой руке, на уровне 102 метра от земли.

На отметке 91 метр в 2019 году побывали 1 600 человек.

– Очень много иностранцев, – делится инструктор. – Поляки, бывает, говорят от восторга: "Курва!". Англоязычные что-то вроде "Wow, what the hell!" ("Ого, ни фига себе!" – УП).

Внутри меча находится специальное устройство, которое гасит колебания.

Доступ в полость меча тоже есть, но только для технарей музея.

Константин Лебедь не занимается альпинизмом, несмотря на свои умения и навыки. Говорит, что ему хватает работы внутри Родины-матери

Герб СССР. Снять или оставить

Если верить советским проектировщикам, архитекторам и строителям, Родина-мать может выдержать землетрясение до 9 баллов.

Ее создатели дали скульптуре гарантийный срок примерно до 2130 года.

Из-за помех, которые создает огромная металлическая конструкция, возле Родины-матери иногда разбиваются дроны. Так что хорошо подумайте, прежде чем решите сделать несколько удачных кадров фото: стельмах олег

Судя по тому, как вела себя конструкция последние 39 лет, прогнозы будущего для самого узнаваемого в мире украинского монумента оптимистичные. Но вот сохранится ли он в первозданном виде, большой вопрос.



За последние несколько лет власти несколько раз поднимали вопрос о декоммунизации Родины-матери.

Из-за высокого постамента киевская Родина-мать выше своей волгоградской тезки на 17 метров фото: стельмах олег

Владимир Вятрович, бывший руководитель Института национальной памяти, заявлял, что советский герб на щите демонтируют. Но, видимо, из-за сложности и дороговизны процесса, эту идею не реализовали.



К ней в начале 2020 года вернулся и новый глава УИНП Антон Дробович, заявив, что постарается убрать герб.

В музее немало советской символики

В самом музее обсуждают инициативу неохотно, отсылая к официальной позиции, опубликованной на сайте.

В общих чертах она сводится к тому, что монумент – сложнейшая конструкция. И перед тем, как что-то менять, нужны экспертные выводы ученых.

Один из самых заметных примеров советского монументализма пытаются осовременить разными способами фото: Стельмах олег

Прежде всего важно ответить на главный технический вопрос: повлияет ли демонтаж символики на общую устойчивость Родины-матери?

К тому же дирекция предлагает провести всеукраинское социсследование, чтобы узнать, как люди относятся к идее демонтировать герб.

Такой видят Родину-мать сторонники декоммунизации – с гербом Украины на щите

В музее говорят, что проводили небольшое анкетирование посетителей. У них спросили: "Что, по вашему мнению, Родина-мать: коммунистический символ, арт-объект, туристический символ Киева или место исторической памяти?". Меньше всего ответили: "Коммунистический символ".

Этот опрос вряд ли можно считать репрезентативным. Интересно, каков был бы итог в случае всеукраинского референдума?

Останется советский герб или нет, а монументальная скульптура на берегу Днепра давно наполнилась новым смыслом.

Вряд ли ее создатели предвидели будущее, но расположение Родины-матери сейчас не вызывает когнитивного диссонанса. Берегиня с мечом и щитом защищает украинцев, смотря бесстрашно в сторону России.

Евгений Руденко, Эльдар Сарахман