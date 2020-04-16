Вспомнить все. 20 знаковых текстов "Украинской правды" за 20 лет

За 20 років від дня свого заснування "Українська правда" опублікувала тисячі текстів. Через них автори УП розповідали своїм читачам про життя України на тому чи іншому етапі її розвитку.

Політичні розклади, гучні розслідування, відверті інтерв'ю, барвисті репортажі, аналітичні дослідження та багато-багато людських історій пройшли через сторінки "Української правди".

Деякі тексти були фіксацією моменту, деякі впливали на перебіг подій та без перебільшення змінювали історію.

До 20-річчя УП вирішила зібрати в одному місці найбільш знакові тексти, які виходили на сайті "Української правди".

"16 березня. Рівно півроку, як немає Гії. Його більше з нами немає. Але ми можемо читати його статті, чути його голос, бачити його усмішку на відео. Ми позабули вже, якими були його виступи на радіо "Континент" – просто політичні проповіді "...

Автор: Сергій Лещенко

Віктор Ющенко обраний президентом України після хвилі вуличних протестів, що отримали назву Помаранчева революція. Україна отримує шанс на зміни. Через півроку після цих подій на "Українській правді" виходить розслідування про образ життя сина президента Андрія Ющенка. Публікація отримує великий суспільний резонанс

Частина друга, частина третя

Автор: Мустафа Найєм

2007 рік. Партія регіонів наймає у якості консультанта американського політтехнолога Пола Манафорта. Через три роки саме він зробить Віктора Януковича президентом. А через 10 буде засуджений за податкові злочини під час роботи політичним консультантом в Україні

Автор: Мустафа Найєм

"Українська правда" детально вивчає непублічні факти біографії загадкового олігарха Дмитра Фірташа, чия компанія стала посередником у російсько- українських газових відносинах.

Частина друга, третя, четверта.

Юлія Тимошенко підписує у Москві контракт із Газпромом. Зруйновано приватну монополію РосУкрЕнерго. Але ніхто в Україні не знає про умови контракту. "Українська правда" публікує документ.

Автор: Мустафа Найєм

УП розповідає про те, як генерал Олексій Пукач декілька років переховувався від слідства у справі вбивства Георгія Гонгадзе.

Автор: Сергій Лещенко

УП вивчає падіння легендарного та одіозного прем'єр-міністра Павла Лазаренка.

Наступні частини читайте тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут

Автор: Сергій Лещенко

УП публікує фото вже легендарної резиденції Віктора Януковича "Межигір’я".

Автор: Мустафа Найєм

Подробиці судового процесу в Лондоні між олігархами Віктором Пінчуком та Ігорем Коломойським

Автори: Севгіль Мусаєва, Дмитро Дєнков

Журналісти УП вивчають вплив олігарха Ріната Ахметова на процеси в країні через рік після "русской весны" на Донбасі.

Автори: Сергій Лещенко, Севгіль Мусаєва

УП публікує сторінки із Амбарної книги партії Віктора Януковича.

Автор: Павло Шеремет

Випадкова зустріч двох білорусів переросла у глибоку та відверту розмову.

Автор: Севгіль Мусаєва

"Українська правда" вперше розповідає читачам про скандальну формулу ціни на вугілля Роттердам +

Автор: Павло Шеремет

Розмова із лауреатом Нобелівської премії з літератури під час Книжкового Арсеналу.

Історія життя Предстоятеля УГКЦ

Автори: Дарина Каленюк, Дмитро Дєнков, Севгіль Мусаєва

УП розповідає про те, як генеральний прокурор Луценка домігся спецконфіскації через рішення Краматорського суду

Автори: Євген Руденко, Ельдар Сарахман

Репортаж про вилов риби в Азовському морі, в якому ви відчуєте морський бриз, не встаючи з крісла.

Автор: Мар'яна П'єцух

У вбивстві Катерини Гандзюк затримано невинну людину. УП у своїй публікації доводить помилку слідства.

Автори: Роман Романюк, Роман Кравець

Журналісти УП поспілкувалися із сотнею людей для того, щоб зібрати повний профайл нового очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Автори: Соня Лукашова та Катерина Рещук

УП звернулася до десятка експертів, які раніше працювали в Криму та продовжують досліджувати життя півострова після окупації. Вони розповіли не тільки сухі факти й цифри, а й поділились своїми особистими враженнями і оцінками того, чим живе півострів через шість років після Кримської весни.