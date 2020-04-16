Вспомнить все. 20 знаковых текстов "Украинской правды" за 20 лет

За 20 років від дня свого заснування "Українська правда" опублікувала тисячі текстів. Через них автори УП розповідали своїм читачам про життя України на тому чи іншому етапі її розвитку.
Політичні розклади, гучні розслідування, відверті інтерв'ю, барвисті репортажі, аналітичні дослідження та багато-багато людських історій пройшли через сторінки "Української правди".
Деякі тексти були фіксацією моменту, деякі впливали на перебіг подій та без перебільшення змінювали історію.
До 20-річчя УП вирішила зібрати в одному місці найбільш знакові тексти, які виходили на сайті "Української правди".
1. Я – грузин. Але готовий померти за Україну
"16 березня. Рівно півроку, як немає Гії. Його більше з нами немає. Але ми можемо читати його статті, чути його голос, бачити його усмішку на відео. Ми позабули вже, якими були його виступи на радіо "Континент" – просто політичні проповіді "...
2. Андрій Ющенко. Син Бога
Автор: Сергій Лещенко
Віктор Ющенко обраний президентом України після хвилі вуличних протестів, що отримали назву Помаранчева революція. Україна отримує шанс на зміни. Через півроку після цих подій на "Українській правді" виходить розслідування про образ життя сина президента Андрія Ющенка. Публікація отримує великий суспільний резонанс
3. Пол Манафорт. Американські технології на службі у Януковича
Автор: Мустафа Найєм
2007 рік. Партія регіонів наймає у якості консультанта американського політтехнолога Пола Манафорта. Через три роки саме він зробить Віктора Януковича президентом. А через 10 буде засуджений за податкові злочини під час роботи політичним консультантом в Україні
4. Справа Фірташа. Чотири частини
Автор: Мустафа Найєм
"Українська правда" детально вивчає непублічні факти біографії загадкового олігарха Дмитра Фірташа, чия компанія стала посередником у російсько- українських газових відносинах.
Частина друга, третя, четверта.
5. Газова угода Юлії Тимошенко і Володимира Путіна
Юлія Тимошенко підписує у Москві контракт із Газпромом. Зруйновано приватну монополію РосУкрЕнерго. Але ніхто в Україні не знає про умови контракту. "Українська правда" публікує документ.
6. Останні дні Олексія Пукача
Автор: Мустафа Найєм
УП розповідає про те, як генерал Олексій Пукач декілька років переховувався від слідства у справі вбивства Георгія Гонгадзе.
7. Цикл публікацій "Американська сага Павла Лазаренка"
Автор: Сергій Лещенко
УП вивчає падіння легендарного та одіозного прем'єр-міністра Павла Лазаренка.
Наступні частини читайте тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут
8. Таємниці "Межигір’я". Розкіш султана
Автор: Сергій Лещенко
УП публікує фото вже легендарної резиденції Віктора Януковича "Межигір’я".
9. Полонених не брати: Віктор Пінчук проти Ігоря Коломойського
Автор: Мустафа Найєм
Подробиці судового процесу в Лондоні між олігархами Віктором Пінчуком та Ігорем Коломойським
10. Головний олігарх епохи Януковича. Рік по тому
Автори: Севгіль Мусаєва, Дмитро Дєнков
Журналісти УП вивчають вплив олігарха Ріната Ахметова на процеси в країні через рік після "русской весны" на Донбасі.
11. Рукописи не горять. Чорна бухгалтерія Партії регіонів
Автори: Сергій Лещенко, Севгіль Мусаєва
УП публікує сторінки із Амбарної книги партії Віктора Януковича.
12. Сергій Міхалок: Українці готові більше брати відповідальність, ніж росіяни та білоруси
Автор: Павло Шеремет
Випадкова зустріч двох білорусів переросла у глибоку та відверту розмову.
13. Заплати Ахметову і друзям президента, або Формула з доходом на 24 мільярди
Автор: Севгіль Мусаєва
"Українська правда" вперше розповідає читачам про скандальну формулу ціни на вугілля Роттердам +
14. Світлана Алексієвич: Будь-яка війна - все одно вбивство
Автор: Павло Шеремет
Розмова із лауреатом Нобелівської премії з літератури під час Книжкового Арсеналу.
15. Любомир Гузар. Людина з янголом на плечі
Історія життя Предстоятеля УГКЦ
16. "Мильна бульбашка" чи "Конфіскація століття" генпрокурора Луценка
Автори: Дарина Каленюк, Дмитро Дєнков, Севгіль Мусаєва
УП розповідає про те, як генеральний прокурор Луценка домігся спецконфіскації через рішення Краматорського суду
17. Азовське "золото", або Звідки беруться бички в томаті
Автори: Євген Руденко, Ельдар Сарахман
Репортаж про вилов риби в Азовському морі, в якому ви відчуєте морський бриз, не встаючи з крісла.
18. Серійна бездіяльність, або Особливості слідства у справі Гандзюк
Автор: Мар'яна П'єцух
У вбивстві Катерини Гандзюк затримано невинну людину. УП у своїй публікації доводить помилку слідства.
19. Who is Мr. Єрмак? Юрист. Бізнесмен. Продюсер. Віцепрезидент?
Автори: Роман Романюк, Роман Кравець
Журналісти УП поспілкувалися із сотнею людей для того, щоб зібрати повний профайл нового очільника Офісу президента Андрія Єрмака.
20. Back in the USSR. Як змінюється Крим під російською окупацією. Спецпроєкт
Автори: Соня Лукашова та Катерина Рещук
УП звернулася до десятка експертів, які раніше працювали в Криму та продовжують досліджувати життя півострова після окупації. Вони розповіли не тільки сухі факти й цифри, а й поділились своїми особистими враженнями і оцінками того, чим живе півострів через шість років після Кримської весни.