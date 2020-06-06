Обыкновенный легитимизм

В свое время будущий президент Украины появился на большом экране в пародийном образе Наполеона.

Многие и сейчас видят облеченного властью Зеленского в незримой карикатурной треуголке. Что ж, пародией на Бонапарта стать нетрудно, особенно если тебе противостоит пародия на роялистов, которые ничего не забыли и ничему не научились.

Спустя год с небольшим главными оппонентами Зе по-прежнему считаются побежденные в ходе последней президентской кампании.

Тянущие за собой груз переживаний, обид и психологических травм из 2019-го. Начавшие борьбу с Владимиром Александровичем раньше других и не намеренные уступать оппозиционные лавры никому.

Политически активных украинцев, живущих прошлогодним проигрышем, трудно назвать "демократической оппозицией": они открыто клеймят гнилую демократию и всеобщее избирательное право, приведшее к власти клоуна.

Более того, эту часть общества не назовешь и "националистической оппозицией": с ее же слов следует, что нации в Украине нет, а есть безнадежное сборище идиотов и малороссов.

Проигравший, но не сдавшийся лагерь можно окрестить разве что "легитимистской оппозицией" – по аналогии с аристократами XIX века, поддерживавшими старшую линию Бурбонов и ее законное право управлять Францией.

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Легитимист не нуждается ни в народе, ни в нации: он самодостаточен в отстаивании своих принципов. Легитимист не гонится за симпатиями толпы: он апеллирует не к воле сограждан, а к высшей исторической правоте.

Легитимист не намерен искать в прискорбных событиях 1789-го или 2019-го какую-то объективную логику: что возьмешь с темного взбунтовавшегося сброда?

Легитимисту важно пребывание в числе избранных и лучших – обладателей дворянского титула или гордой аватарки "25%".

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Легитимиста отталкивает сама мысль о заискивании перед чернью, о необходимости считаться с ее настроениями и вкусами.

Легитимист не рассматривает понесенное поражение как собственную проблему. С его точки зрения, проблема в стране, расплачивающейся за временное умопомрачение и крушение прежнего порядка.

Разумеется, возникает вопрос о возможности отыграться и победить с подобными убеждениями. Во Франции XIX столетия легитимистам дважды представлялся такой шанс.

Правда, в первый раз реставрация стала результатом иностранного военного вмешательства – на что сторонники прежней украинской власти надеяться не могут.

Зато второй случай заслуживает внимания. Речь идет о ситуации, когда обстоятельства складываются идеально, когда конкуренты опозорены и деморализованы, а победа сама идет в руки.

Не все знают, что в 1870-х Франция должна была стать не республикой, а конституционной монархией британского типа.

После проигранной войны с Пруссией, ужасов Парижской коммуны и дискредитации альтернативных политических проектов такое решение казалось оптимальным.

Престол был предложен отпрыску династии Бурбонов – проживавшему в эмиграции графу Шамбору, которого легитимисты и ранее считали королем Генрихом V.

Теперь его кандидатура ситуативно устраивала практически всех. Дело шло к коронации.

И тут будущий король встал в позу: потребовал заменить трехцветный французский флаг на белоснежное знамя Бурбонов, усеянное золотыми лилиями.

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Уже тогда это выглядело абсолютно неуместным приветом из прошлого. Графу Шамбору попытались втолковать, что население этого просто не поймет.

Были спешно придуманы компромиссные варианты. Кто-то предлагал разместить посередине триколора королевский герб с лилиями.

Кто-то советовал оставить трехцветное знамя в качестве национального, а белое сделать личным штандартом монарха.

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Однако лидер легитимистов был непреклонен и ни на какие компромиссы не соглашался: "Генрих V не может отказаться от белого флага Генриха IV. Он развевался над моей колыбелью, и я хочу, чтобы он осенял и мою могилу!"

В конце концов стало ясно, что претендент на французский престол недоговороспособен. Идею конституционной монархии пришлось отбросить. С перевесом в один голос Национальное собрание Франции проголосовало за республиканскую форму правления...

В современном украинском обществе есть собственный аналог белого флага с золотыми лилиями. Такой же сакральный символ, почитаемый активным меньшинством, но совершенно неприемлемый для остальной страны.

Причем у нашего белоснежного знамени имеются фамилия, имя и отчество: Петр Алексеевич Порошенко.

Очевидно, что с колоссальным антирейтингом пятого президента уже ничего не поделаешь.

Не суть важно, заслужил ли ПАП массовую нелюбовь или пострадал безвинно: важно то, что по факту Украина его отвергает.

И, консолидируясь вокруг Петра Алексеевича, проигравшие патриоты запирают себя в политическом гетто.

Можно долго рассуждать о несостоятельности Зеленского, об угрозе пророссийского реванша, о необходимости восстановить диалог между перессорившимися частями Евромайдана и прийти к перезагрузке общества.

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Однако диалога без компромиссов не бывает, а компромисс вынуждает чем-то жертвовать. Притом о каких-то серьезных мировоззренческих уступках речь пока не идет.

Нет, для начала нужно пожертвовать хотя бы одной политической фигурой, априори отталкивающей возможных союзников и потенциальных избирателей. Это пусть и недостаточное, но необходимое условие для продвижения вперед.

Но даже такая жертва представляется проигравшему лагерю недопустимой – как некогда графу Шамбору.

На втором году Зе-президентства по-прежнему неизвестно, куда заведет страну дилетантское руководство.

Зато уже понятно, чем чревата оппозиционная ставка на доморощенный легитимизм.

Это тупик, в котором желаемое выдается за действительное. Это попытка объяснить свою косность принципиальностью, отрыв от страны – собственным превосходством, а провальную коммуникацию – чужим несовершенством.

Это история о том, как ранее влиятельная сила может шаг за шагом выродиться в маргинальную политическую секту. В конце концов несгибаемые французские легитимисты существуют и сегодня, являя собой гротескный, но поучительный пример.

Никто не мешает выстраивать собственную альтернативную реальность, где действительное совпадает с желаемым. Где с настроениями презираемых масс можно вообще не считаться.

Где Петр Порошенко остается подлинным президентом Украины, а Зеленский выступает жалким самозванцем. Но стоит учесть, что в такой же альтернативной реальности нынешнюю Францию возглавляет не узурпатор Макрон, а Луис Альфонсо Бурбон – он же легитимный монарх Людовик ХХ.

И если вы слышите о нем впервые, то с точки зрения легитимистов это не его, а исключительно ваша проблема.

Михаил Дубинянский