Подземелье Крещатика и Урод с Майдана. Что спрятано под фонтанами Киева
Каскадные и светозвуковые, чугунные и гранитные, частные и коммунальные – в Киеве несколько десятков работающих фонтанов.
Вряд ли все они могут состязаться в масштабности и грациозности с шедеврами в Риме или, скажем, Париже. Но каждый по-своему интересен и важен для Киева.
Как таковой фонтанной культуры в Киеве не было сотни лет. Особенности климата и величественный Днепр давали возможность людям обходиться без них.
Первые фонтаны, которые появлялись на улицах, были скорее частью водопроводной системы. И даже резервуарами, из которых поили рогатый скот.
Сегодня на обслуживание только объектов предприятия "Киевводфонд" тратят до 9 миллионов гривен в сезон – столько стоят позитивные эмоции туристов и киевлян.
За многими фонтанами Киева, простыми на вид, скрывается целая инфраструктура. Местами потрепанная временем и вандалами. Местами – приведенная в порядок. Обычно к какому-то событию вроде Евро-2012.
Журналисты УП попали в подземелье на Крещатике и Майдане, где находится сердце двух объектов, чтобы показать, что скрыто от посторонних глаз.
Крещатик, 25. Дом Данилко и катакомбы
– Иду я по скверу Гонгадзе, а там, в фонтане, человек лежит. Раскинул руки и ноги, как звезда. Не двигается, на бортике кепка, кроссовки. Ну, думаю, зажмурился (умер – УП). Водичкой полил на лицо – глаза открывает. Спрашиваю: "Друг, ты что, в заплыв собрался?". А он просто от жары решил отдохнуть.
Таких историй у сотрудников СВКП "Киевводфонд" накопилось немало.
В один августовский день Василий Сташук, начальник отдела фонтанов, с двумя своими коллегами ведет репортеров УП по центру Киева, раскаленному от зноя.
Каждый день, ровно к полудню, нужно успеть запустить насосы и форсунки на Майдане. И на Крещатике, у подножия известной высотки со звездой.
Когда из-под земли начинают бить струи, разгоряченное пространство становится дружелюбнее. Его заполняют шум воды, прохлада и детский смех.
– Ми цю висотку називаємо "будинок Данилка" (в нем живет шоумен, известный как Верка Сердючка – УП). А наш об'єкт – просто за адресою: Хрещатик, 25, – говорит Сташук.
В 80-х прошлого века тут было легендарная кофейня "Грот", пристанище фарцовщиков и тусовщиков. Последние два года – модный seafood-бар ресторатора Борисова.
Попивая холодный брют с мидиями или устрицами, люди не догадываются, что происходит под ними на глубине четыре метра.
Щитовая, где запускают фонтан на Крещатике, 25, спрятана под лестницей, ведущей к "сталинскому небоскребу", за черными массивными воротами. На них – цифры "1954", год постройки здания.
В щитовой когда-то была бытовка для дворников с метлами и граблями. Внутри находится отдельный вход в подземелье, занимающее 200 квадратных метров.
Под Крещатик ведет узкий проход, после которого – коридор и несколько комнат.
Здесь душно и влажно. На полу и стенах еще советский стандартный кафель размером 15 на 15 сантиметров. Под ногами – старое оборудование.
Фонтан на Крещатике,25 обрел новый вид после реконструкции к Евро-2012. У него исчезла чаша-бассейн, но зато он стал светомузыкальным.
– Ось тут у нас старий машзал, – заводит в темное, сырое помещение Василий. – Це обладнання ще з 80-х, яке вже не використовуємо. Два насоси, двигуни по 50 кіловат. Величезні трубопроводи – тобто робили фундаментально.
Сейчас под землей более современное и компактное оснащение: десять китайских насосов по два киловатта.
Воду наверх поднимают из двух резервуаров по 25 кубометров каждый. Она тут же опускается вниз через сливные решетки и опять идет по трубам наверх.
Этот круговорот воды в столице обходится бюджету недешево.
По словам Василия Сташука, только на обслуживание восьми фонтанов, которые сейчас есть у "Киевводфонда", нужно около 9 миллионов гривен.
– Без урахування капітального ремонту, – уточняет он.
Но кто скажет, что Киеву фонтаны не нужны?
Самсон. Герой-мужик и лев-собака
Чтобы погрузиться в историю, киевовед Михаил Кальницкий назначает встречу в сквере на площади Франко, напротив драмтеатра. Уже наступает вечер, но на улице все равно жарко.
Он садится на лавку в тени деревьев, чтобы укрыться от солнца.
Впереди медитативно журчит один из семи знаменитых каскадов Термена, вылитых из чугуна. Впрочем, начинает Михаил не с них.
– Якщо говорити про фонтани саме як штучний пристрій, який створює якусь розкіш, комфорт, мабуть, його історія починається з 18 століття, – говорит Кальницкий.
Задолго до того в Киеве было много святых источников, которые были как-то украшены, в виде часовни, например. Люди брали там для себя воду.
Цивильные объекты, по словам киевоведа, стали появляться, в частности, в Царском саду примерно 270 лет назад, между Мариинским и Крещатым парками. Сейчас сложно сказать, как они выглядели.
– Найвідоміший із старовинних фонтанів досі існує на Подолі, хоча він на певний час зникав, потім його відродили – фонтан Самсон, – делится историк. – Він мав не лише декоративний, але й цілком утилітарний зміст.
Самсон стал частью старинного водопровода, сделанного из деревянных труб. Вода из подземных источников под определенным давлением шла по нему в подольские усадьбы.
– У 18 столітті зробили такий запобіжний пристрій: спеціальний отвір і над ним трубу, яка дозволяла воді бризкати вгору.
Якщо тиск підземних джерел підвищувався небезпечно для труб, можна було його урівноважити, тобто вода йшла назовні у вигляді фонтану, – объясняет Кальницкий.
Его сделали на главной тогда площади древнего Подола, возле здания магистрата.
– Потім вирішили прикрасити, – добавляет Михаил. – Зробили цегляну ротонду за проектом відомого архітектора Івана Григоровича-Барського.
А ще пізніше, приблизно в 1800 році, оформили дерев'яною скульптурою: Самсон, який нібито роздирає пащу лева.
Ветхозаветный герой получился больше похож на славянского мужика, а лев – скорее на какую-то собачку.
– Можна сказати, це певна пародія на знаменитий фонтан Самсон у Петергофі, величезний, бронзовий, грандіозний, – улыбается историк. – А у Києві такий собі місцевий, простий. І він був доволі популярний.
– До речі, говорили, що існувала така прикмета: хто нап'ється води з лева, той потім залишиться жити у Києві, – добавляет Кальницкий. – Самсон існував більш-менш занедбаний до радянського часу.
Потім у 30-і роки його прибрали.І тільки у зв'язку з 1500-річчям Києва у 1982 році вирішили відновити.
Майдан. Урод, Рулетка и Каскадный
В первой половине 19 века генерал-губернатор Дмитрий Бибиков пожертвовал деньги на строительство фонтана на площади, которую сначала называли Крещатицкой, а теперь – Майданом Независимости.
Тот подарок Бибикова по сути был водозаборным бассейном. Из него поили скот и брали воду, чтобы тушить пожары.
У таких объектов вскоре начали дежурить представители Киевского водопроводного общества, которые брали плату за набор воды.
Красотой фонтан на Крещатицкой не отличался и получил народное прозвище Урод, которое, как говорят, адресовали и Бибикову – киевляне его не любили. Оно настолько прижилось, что даже перекочевало на карты-планы города второй половины 19 века.
Сегодня на Майдане с десяток фонтанов. Большинство из них – в районе главпочтамта. До реконструкции площади 2001 года тут была знаменитая Рулетка, официальное название – Дружбы народов.
Рулетку от забвения спас бизнесмен Иван Суслов, который купил ее, перевез в родное село Буки, украсив им свой ландшафтный парк.
Сразу два фонтана Майдана попали в эпицентр Революции достоинства. Самый заметный – Основателям Киева.
– Він став одним з постраждалих. Ось тут, бачите, граніт відбитий, – показывает Василий Сташук из "Киевводфонда".
Фонтан Каскадный бьет прямо из-под земли и стекает водопадом по ступенькам. Его сердце спрятано от гуляк в глубинах торгового центра "Глобус".
Сташук ведет туда репортеров УП. Камеры в руках вызывают напряженные взгляды охранников ТЦ.
В машинном зале сыро. Капли воды падают с потолка и труб на пол, добавляя вечных хлопот сантехникам.
– Тут у нас електронасоси, одна пара й друга, – перечисляет Василий. – Напірні трубопроводи та резервуари, в яких накопичується вода, і потім вона працює в замкнутому режимі, тобто в режимі циркуляції.
– Вода з міської мережі холодного водопостачання, але ми її обробляємо хлорними розчинами, тому пити її однозначно не можна, – продолжает он.
– Ароматизаторы какие-то добавляете? – интересуется журналист УП.
– Ні, ніколи. Навіщо? Це ж не лимонад, – улыбается Сташук.
Для работы Каскадного нужны восемь резервуаров по 5 кубометров.
Каждый понедельник – санитарный день. Воду сливают, баки моют.
– Буває, зафарбовують воду, – жалуется Василий Сташук. – Навіщо? Можливо, комусь це красиво. Але ми не розуміємо, які це барвники, наскільки вони небезпечні. Тому ми воду зливаємо. Це додаткові бюджетні витрати.
Сташук приводит еще один пример: в прошлом году на ремонт фонтана на Большой Васильковской потратили 4,5 миллионов гривен. А этим летом там кто-то свинтил форсунки.
Чугунный тираж Термена
Как неотъемлемая часть городского пространства фонтаны в Киеве стали появляться ближе ко второй половине 19 века. И некоторые выглядели уже эстетично.
Таким был Иван на Царской площади (сейчас – Европейская), построенный на деньги губернатора и мецената Ивана Фундуклея.
– Нарешті у 1870-х роках у Києві почали споруджувати справжній загальноміський водогін, – рассказывает историк Михаил Кальницкий. – Воду подавали не тільки на Поділ, але й на Верхнє Місто, на Печерськ, на Липки.
К концу 19 века Киев становился все более европейским, новым паркам и скверам нужны были фонтаны.
В дело вступил Алексей Термен – технолог, пивовар и владелец машиностроительного завода. На его предприятии с 1899 по 1901 годы вылили из чугуна серию фонтанов.
Их прототипом был, как говорит киевовед Кальницкий, "нулевой" объект, сделанный инженером Федором Донатом и стоявший во второй половине 19 века на Царской площади, где раньше был фундуклеевский Иван.
Фонтан Доната пошел в тираж. В Киеве сохранились пять похожих на него терменовских: возле Золотых ворот, театра Франко, в Городском, Мариинском парках и в сквере Чкалова, куда фонтан переехал с Софийской площади.
Еще два так называемых "малых фонтана Термена" можно увидеть на Михайловской площади и в Полицейском скверике.
К проектированию больших терменовских фонтанов приложил руку архитектор Александр Шиле, автор не сохранившегося здания городской Думы и биржи, где сейчас находится Клуб Кабмина.
– Існувала версія, що нібито фонтани зроблено за зразком паризького на Площі Вогезів. Але я спеціально фотографував його, переконався, що там дуже умовна схожість, – рассказывает историк Кальницкий и предлагает другое объяснение.
Какое-то время Шиле работал в Нижнем Новгороде. Один из тамошних фонтанов напоминает киевские.
– Можна цілком припустити, що йому належить нижегородський проєкт, потім він звідти поїхав, а в подальшому застосував його в Києві, – говорит киевовед.
Без ВДВ. Технологии и магия старого Киева
Современные фонтаны превращаются в водные аттракционы. Некоторые эту их функцию понимают буквально.
– День ВДВ – взагалі ураган! – едко говорит Василий Сташук из "Киевводфонда". – Форсунки зникають, жах!
Правда, желающих отмечать 2 августа советский день десантника все меньше. Три года назад власти перенесли его на 21 ноября.
В эту пору фонтаны уже не работают. Так что старая привычка людей в тельняшках искупаться посреди улицы уходит в прошлое.
Но в теплое время желающих освежиться хватает и без ностальгирующих десантников.
– Буває, що батьки дітей в фонтанах купають, – рассказывает Сташук. – Я їм: "Що ж ви, матусі, робите? Там же ж бомжі ноги миють!". А вони: "Вам що, шкода?".
Гаразд, діти ваші, робить, що хочете.
– Але це – небезпечна річ, – продолжает Василий. – На граніті можна послизнутися, зачепитися за якесь обладнання, а там – як пощастить.
В последние годы в Киеве появляются все больше разных фонтанов, за которые не стыдно.
Один из них – в виде ковра-водопада – в 2013-м году открыли в сквере имени Гейдара Алиева, на который азербайджанцы потратили 4 миллиона долларов.
В 2015-м, после реконструкции Почтовой площади, фонтан с музыкой и подсветкой появился у Речного вокзала.
Летом 2020-го в Парке партизанской славы на левом берегу построили объект, который занесли в Национальный реестр рекордов.
Его высота семь метров, и это самый высокий в стране световой фонтан, по которому могут ходить пешеходы. У него 464 форсунки и светильники, отображающие в воде 16 миллионов цветовых оттенков.
Для таких, как Василий Сташук, в каждом пуске фонтана есть свой смысл.
– Для мене це емоції щоразу, як ми натискаємо кнопку. Люди приходять, фотографуються та отримують позитив. Сидять поруч, дихають свіжим повітрям, – говорит он.
Но какими бы ни были технологичными и современными новые фонтаны Киева, особую магию хранят те немногие, что сохранились с конца 19-го - начала 20-го веков.
Сегодня, закрыв глаза у чугунных чаш Термена – на площади Франко, в Городском или Мариинском парках, у Золотых ворот, – еще можно уловить звуки того, старого Киева.
Без машин на тротуарах, МАФов и нелепых небоскребов.
Евгений Руденко, Эльдар Сарахман, УП