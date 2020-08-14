Подземелье Крещатика и Урод с Майдана. Что спрятано под фонтанами Киева

Каскадные и светозвуковые, чугунные и гранитные, частные и коммунальные – в Киеве несколько десятков работающих фонтанов.

Вряд ли все они могут состязаться в масштабности и грациозности с шедеврами в Риме или, скажем, Париже. Но каждый по-своему интересен и важен для Киева.

Как таковой фонтанной культуры в Киеве не было сотни лет. Особенности климата и величественный Днепр давали возможность людям обходиться без них.

Первые фонтаны, которые появлялись на улицах, были скорее частью водопроводной системы. И даже резервуарами, из которых поили рогатый скот.

Сегодня на обслуживание только объектов предприятия "Киевводфонд" тратят до 9 миллионов гривен в сезон – столько стоят позитивные эмоции туристов и киевлян.

За многими фонтанами Киева, простыми на вид, скрывается целая инфраструктура. Местами потрепанная временем и вандалами. Местами – приведенная в порядок. Обычно к какому-то событию вроде Евро-2012.

Журналисты УП попали в подземелье на Крещатике и Майдане, где находится сердце двух объектов, чтобы показать, что скрыто от посторонних глаз.

Крещатик, 25. Дом Данилко и катакомбы

– Иду я по скверу Гонгадзе, а там, в фонтане, человек лежит. Раскинул руки и ноги, как звезда. Не двигается, на бортике кепка, кроссовки. Ну, думаю, зажмурился (умер – УП). Водичкой полил на лицо – глаза открывает. Спрашиваю: "Друг, ты что, в заплыв собрался?". А он просто от жары решил отдохнуть.

Таких историй у сотрудников СВКП "Киевводфонд" накопилось немало.

На Крещатике и Майдане сосредоточено больше фонтанов, чем в каком-то другом месте Киева Фото: Эльдар Сарахман

В один августовский день Василий Сташук, начальник отдела фонтанов, с двумя своими коллегами ведет репортеров УП по центру Киева, раскаленному от зноя.

Каждый день, ровно к полудню, нужно успеть запустить насосы и форсунки на Майдане. И на Крещатике, у подножия известной высотки со звездой.

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Когда из-под земли начинают бить струи, разгоряченное пространство становится дружелюбнее. Его заполняют шум воды, прохлада и детский смех.

– Ми цю висотку називаємо "будинок Данилка" (в нем живет шоумен, известный как Верка Сердючка – УП). А наш об'єкт – просто за адресою: Хрещатик, 25, – говорит Сташук.

У основания известного небоскреба на Крещатике находится потайное подземелье

В 80-х прошлого века тут было легендарная кофейня "Грот", пристанище фарцовщиков и тусовщиков. Последние два года – модный seafood-бар ресторатора Борисова.

Попивая холодный брют с мидиями или устрицами, люди не догадываются, что происходит под ними на глубине четыре метра.

Попасть за эти двери могут только сотрудники "Киевводфонда"

Щитовая, где запускают фонтан на Крещатике, 25, спрятана под лестницей, ведущей к "сталинскому небоскребу", за черными массивными воротами. На них – цифры "1954", год постройки здания.

Когда-то пространство под лестницей не было закрыто, здесь собирались неформалы

В щитовой когда-то была бытовка для дворников с метлами и граблями. Внутри находится отдельный вход в подземелье, занимающее 200 квадратных метров.

Небольшая лестница ведет в просторный машинный зал

Под Крещатик ведет узкий проход, после которого – коридор и несколько комнат.

Здесь душно и влажно. На полу и стенах еще советский стандартный кафель размером 15 на 15 сантиметров. Под ногами – старое оборудование.

Фонтаны во времена СССР старались делать простыми и монументальными

Фонтан на Крещатике,25 обрел новый вид после реконструкции к Евро-2012. У него исчезла чаша-бассейн, но зато он стал светомузыкальным.

– Ось тут у нас старий машзал, – заводит в темное, сырое помещение Василий. – Це обладнання ще з 80-х, яке вже не використовуємо. Два насоси, двигуни по 50 кіловат. Величезні трубопроводи – тобто робили фундаментально.

Фонтан нужно капитально ремонтировать каждые восемь-девять лет

Советское оборудование было мощным и очень громоздким

Сейчас под землей более современное и компактное оснащение: десять китайских насосов по два киловатта.

В эти подземные помещения диггеры не пролезут

Воду наверх поднимают из двух резервуаров по 25 кубометров каждый. Она тут же опускается вниз через сливные решетки и опять идет по трубам наверх.

В фонтанах Киева используют сотни, тысячи ламп

Этот круговорот воды в столице обходится бюджету недешево.

Рядом с щитовой, из которой включают фонтан, находятся столики модного кафе

Известный сталинский небоскреб построили в 1954-м, но фонтан тут появился позже

По словам Василия Сташука, только на обслуживание восьми фонтанов, которые сейчас есть у "Киевводфонда", нужно около 9 миллионов гривен.

– Без урахування капітального ремонту, – уточняет он.

Но кто скажет, что Киеву фонтаны не нужны?

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Самсон. Герой-мужик и лев-собака

Чтобы погрузиться в историю, киевовед Михаил Кальницкий назначает встречу в сквере на площади Франко, напротив драмтеатра. Уже наступает вечер, но на улице все равно жарко.

Некоторые фонтаны, которые украшают парки и скверы, находятся на балансе "Зеленбуда"

Он садится на лавку в тени деревьев, чтобы укрыться от солнца.

Впереди медитативно журчит один из семи знаменитых каскадов Термена, вылитых из чугуна. Впрочем, начинает Михаил не с них.

– Якщо говорити про фонтани саме як штучний пристрій, який створює якусь розкіш, комфорт, мабуть, його історія починається з 18 століття, – говорит Кальницкий.

Михаил Кальницкий изучает историю киевских фонтанов при помощи архивных материалов

Задолго до того в Киеве было много святых источников, которые были как-то украшены, в виде часовни, например. Люди брали там для себя воду.

Легендарные фонтаны Термена добавляют старины современному Киеву

Цивильные объекты, по словам киевоведа, стали появляться, в частности, в Царском саду примерно 270 лет назад, между Мариинским и Крещатым парками. Сейчас сложно сказать, как они выглядели.

– Найвідоміший із старовинних фонтанів досі існує на Подолі, хоча він на певний час зникав, потім його відродили – фонтан Самсон, – делится историк. – Він мав не лише декоративний, але й цілком утилітарний зміст.

Самсон – самый старый фонтан Киева, который сохранился на Подоле

Самсон стал частью старинного водопровода, сделанного из деревянных труб. Вода из подземных источников под определенным давлением шла по нему в подольские усадьбы.

– У 18 столітті зробили такий запобіжний пристрій: спеціальний отвір і над ним трубу, яка дозволяла воді бризкати вгору.

Якщо тиск підземних джерел підвищувався небезпечно для труб, можна було його урівноважити, тобто вода йшла назовні у вигляді фонтану, – объясняет Кальницкий.

Сегодня идет реконструкция Самсона. Ее планируют закончить ко Дню Независимости

Его сделали на главной тогда площади древнего Подола, возле здания магистрата.

– Потім вирішили прикрасити, – добавляет Михаил. – Зробили цегляну ротонду за проектом відомого архітектора Івана Григоровича-Барського.

А ще пізніше, приблизно в 1800 році, оформили дерев'яною скульптурою: Самсон, який нібито роздирає пащу лева.

Историк Кальницкий: После эпидемии холеры в начале 20 века в Киеве стали брать воду из скважин, а не из Днепра

Деревянная скульптура Самсона и льва хранится в Национальном художественном музее

Ветхозаветный герой получился больше похож на славянского мужика, а лев – скорее на какую-то собачку.

– Можна сказати, це певна пародія на знаменитий фонтан Самсон у Петергофі, величезний, бронзовий, грандіозний, – улыбается историк. – А у Києві такий собі місцевий, простий. І він був доволі популярний.

– До речі, говорили, що існувала така прикмета: хто нап'ється води з лева, той потім залишиться жити у Києві, – добавляет Кальницкий. – Самсон існував більш-менш занедбаний до радянського часу.

Потім у 30-і роки його прибрали.І тільки у зв'язку з 1500-річчям Києва у 1982 році вирішили відновити.

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Майдан. Урод, Рулетка и Каскадный

В первой половине 19 века генерал-губернатор Дмитрий Бибиков пожертвовал деньги на строительство фонтана на площади, которую сначала называли Крещатицкой, а теперь – Майданом Независимости.

200 лет назад фонтаны Киева не могли похвастаться изяществом

Тот подарок Бибикова по сути был водозаборным бассейном. Из него поили скот и брали воду, чтобы тушить пожары.

У таких объектов вскоре начали дежурить представители Киевского водопроводного общества, которые брали плату за набор воды.

Красотой фонтан на Крещатицкой не отличался и получил народное прозвище Урод, которое, как говорят, адресовали и Бибикову – киевляне его не любили. Оно настолько прижилось, что даже перекочевало на карты-планы города второй половины 19 века.

За последние 120 лет с Майдана исчезло несколько фонтанов, которые сменяли друг друга Фото: envato.com

Сегодня на Майдане с десяток фонтанов. Большинство из них – в районе главпочтамта. До реконструкции площади 2001 года тут была знаменитая Рулетка, официальное название – Дружбы народов.

Рулетка была самым большим фонтаном Киева, а теперь находится в селе

Рулетку от забвения спас бизнесмен Иван Суслов, который купил ее, перевез в родное село Буки, украсив им свой ландшафтный парк.

ФФтографии этой скульптуры, которая была охвачена огнем во время Майдана, облетели весь мир

Сразу два фонтана Майдана попали в эпицентр Революции достоинства. Самый заметный – Основателям Киева.

– Він став одним з постраждалих. Ось тут, бачите, граніт відбитий, – показывает Василий Сташук из "Киевводфонда".

Фонтан Каскадный бьет прямо из-под земли и стекает водопадом по ступенькам. Его сердце спрятано от гуляк в глубинах торгового центра "Глобус".

Фонтаны на Майдане включают в 12:00

Сташук ведет туда репортеров УП. Камеры в руках вызывают напряженные взгляды охранников ТЦ.

Управление Каскадным фонтаном на Майдане находится в одном из помещений в "Глобусе"

В машинном зале сыро. Капли воды падают с потолка и труб на пол, добавляя вечных хлопот сантехникам.

– Тут у нас електронасоси, одна пара й друга, – перечисляет Василий. – Напірні трубопроводи та резервуари, в яких накопичується вода, і потім вона працює в замкнутому режимі, тобто в режимі циркуляції.

– Вода з міської мережі холодного водопостачання, але ми її обробляємо хлорними розчинами, тому пити її однозначно не можна, – продолжает он.

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– Ароматизаторы какие-то добавляете? – интересуется журналист УП.

– Ні, ніколи. Навіщо? Це ж не лимонад, – улыбается Сташук.

Для работы Каскадного нужны восемь резервуаров по 5 кубометров.

Фонтаны работают по принципу циркуляции воды, которая идет из баков наверх, а потом возвращается обратно

Каждый понедельник – санитарный день. Воду сливают, баки моют.

– Буває, зафарбовують воду, – жалуется Василий Сташук. – Навіщо? Можливо, комусь це красиво. Але ми не розуміємо, які це барвники, наскільки вони небезпечні. Тому ми воду зливаємо. Це додаткові бюджетні витрати.

Работники "Киевводфонда" говорят, что при запуске воды испытывают позитивные эмоции

Сташук приводит еще один пример: в прошлом году на ремонт фонтана на Большой Васильковской потратили 4,5 миллионов гривен. А этим летом там кто-то свинтил форсунки.

Чугунный тираж Термена

Как неотъемлемая часть городского пространства фонтаны в Киеве стали появляться ближе ко второй половине 19 века. И некоторые выглядели уже эстетично.

На современной Европейской площади в прошлом было несколько фонтанов

Таким был Иван на Царской площади (сейчас – Европейская), построенный на деньги губернатора и мецената Ивана Фундуклея.

– Нарешті у 1870-х роках у Києві почали споруджувати справжній загальноміський водогін, – рассказывает историк Михаил Кальницкий. – Воду подавали не тільки на Поділ, але й на Верхнє Місто, на Печерськ, на Липки.

К концу 19 века Киев становился все более европейским, новым паркам и скверам нужны были фонтаны.

До нашего времени сохранилось большинство фонтанов Термена

В дело вступил Алексей Термен – технолог, пивовар и владелец машиностроительного завода. На его предприятии с 1899 по 1901 годы вылили из чугуна серию фонтанов.

В теплое время года терменовский фонтан на Золотых воротах превращается в элемент уличного кафе

Их прототипом был, как говорит киевовед Кальницкий, "нулевой" объект, сделанный инженером Федором Донатом и стоявший во второй половине 19 века на Царской площади, где раньше был фундуклеевский Иван.

Терменовский фонтан органично вписался в Мариинском парке

Фонтан Доната пошел в тираж. В Киеве сохранились пять похожих на него терменовских: возле Золотых ворот, театра Франко, в Городском, Мариинском парках и в сквере Чкалова, куда фонтан переехал с Софийской площади.

Еще один фонтан Термена – в сквере Чкалова

Еще два так называемых "малых фонтана Термена" можно увидеть на Михайловской площади и в Полицейском скверике.

Несколько фонтанов Термен сделал в меньшем размере

К проектированию больших терменовских фонтанов приложил руку архитектор Александр Шиле, автор не сохранившегося здания городской Думы и биржи, где сейчас находится Клуб Кабмина.

– Існувала версія, що нібито фонтани зроблено за зразком паризького на Площі Вогезів. Але я спеціально фотографував його, переконався, що там дуже умовна схожість, – рассказывает историк Кальницкий и предлагает другое объяснение.

Исследователи находят сходство между фонтанами Термена и одним из парижских

Какое-то время Шиле работал в Нижнем Новгороде. Один из тамошних фонтанов напоминает киевские.

– Можна цілком припустити, що йому належить нижегородський проєкт, потім він звідти поїхав, а в подальшому застосував його в Києві, – говорит киевовед.

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Без ВДВ. Технологии и магия старого Киева

Современные фонтаны превращаются в водные аттракционы. Некоторые эту их функцию понимают буквально.

– День ВДВ – взагалі ураган! – едко говорит Василий Сташук из "Киевводфонда". – Форсунки зникають, жах!

Правда, желающих отмечать 2 августа советский день десантника все меньше. Три года назад власти перенесли его на 21 ноября.

Этот фонтан на Майдане Василий Сташук из "Киевводфонда" называет одним из своих самых любимых

В эту пору фонтаны уже не работают. Так что старая привычка людей в тельняшках искупаться посреди улицы уходит в прошлое.

Но в теплое время желающих освежиться хватает и без ностальгирующих десантников.

– Буває, що батьки дітей в фонтанах купають, – рассказывает Сташук. – Я їм: "Що ж ви, матусі, робите? Там же ж бомжі ноги миють!". А вони: "Вам що, шкода?".

Гаразд, діти ваші, робить, що хочете.

– Але це – небезпечна річ, – продолжает Василий. – На граніті можна послизнутися, зачепитися за якесь обладнання, а там – як пощастить.

В последние годы в Киеве появляются все больше разных фонтанов, за которые не стыдно.

Один из них – в виде ковра-водопада – в 2013-м году открыли в сквере имени Гейдара Алиева, на который азербайджанцы потратили 4 миллиона долларов.

Фонтан в сквере Гейдара Алиева – один из самых красивых в Киеве

В 2015-м, после реконструкции Почтовой площади, фонтан с музыкой и подсветкой появился у Речного вокзала.

Летом 2020-го в Парке партизанской славы на левом берегу построили объект, который занесли в Национальный реестр рекордов.

Его высота семь метров, и это самый высокий в стране световой фонтан, по которому могут ходить пешеходы. У него 464 форсунки и светильники, отображающие в воде 16 миллионов цветовых оттенков.

В Киеве осталось всего несколько фонтанов, которым больше ста лет

Для таких, как Василий Сташук, в каждом пуске фонтана есть свой смысл.

– Для мене це емоції щоразу, як ми натискаємо кнопку. Люди приходять, фотографуються та отримують позитив. Сидять поруч, дихають свіжим повітрям, – говорит он.

Но какими бы ни были технологичными и современными новые фонтаны Киева, особую магию хранят те немногие, что сохранились с конца 19-го - начала 20-го веков.

Сегодня, закрыв глаза у чугунных чаш Термена – на площади Франко, в Городском или Мариинском парках, у Золотых ворот, – еще можно уловить звуки того, старого Киева.

Без машин на тротуарах, МАФов и нелепых небоскребов.

Евгений Руденко, Эльдар Сарахман, УП