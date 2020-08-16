Дети Бацьки

"В настоящее время по подозрению в совершении данных преступлений задержаны более восьмидесяти человек. Большинство их них – молодые люди в возрасте 20-25 лет", – утверждалось в сообщении Следственного комитета Беларуси, опубликованном после первой ночи массовых протестов.

Между тем белорусский диктатор находится у власти уже 26 лет. А, стало быть, революционное ядро составляют граждане, созданные им самим и прожившие в его государстве всю свою жизнь. Фактически против Бацьки восстали собственные подросшие дети.

Они родились при президенте Лукашенко. Сделали свои первые шаги и произнесли первые слова при президенте Лукашенко. Пошли в школу и окончили ее при президенте Лукашенко.

Встретили первую любовь и нашли первую работу при президенте Лукашенко. Никакой другой реальности, никакой другой Беларуси молодое поколение попросту не застало.

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В течение всего этого времени белорусскому вождю были доступны разнообразные рычаги воздействия на умы и души подданных. Безраздельный контроль над государственным аппаратом. Абсолютный контроль над традиционными СМИ.

Тотальный контроль над образовательной системой. Полный контроль над символическим официозом.

Казалось, у Александра Лукашенко было все, чтобы вырастить новых белорусов такими, какими ему хотелось. Но тем не менее Бацька потерпел явное и сокрушительное фиаско.

Чем бы ни закончилось нынешнее драматическое противостояние, молодая поросль уже отвергла белорусского лидера и его ценности. Отвергла окончательно и бесповоротно.

И это урок для тех из нас, кто искренне убежден, будто в XXI веке жесткая и последовательная государственная политика позволяет воспитать население в желаемом духе.

Наблюдая за сегодняшней Беларусью, мы получаем ответы на вопросы, не раз обсуждавшиеся в контексте украинского нацбилдинга, институционального строительства и продолжающейся гибридной войны.

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Беларусь 2020 – ответ всем тем, кто верит в волшебную силу цензуры, якобы способной оградить неокрепшие умы от нежелательного информационного влияния.

В этом плане режиму Лукашенко не было равных на всем европейском континенте: даже развлекательные программы российского ТВ цензурировались на предмет шуток о белорусском вожде.

Но из многолетнего цензурного кокона почему-то вылупилось поколение, не воспринимающее официальную пропаганду и предпочитающее альтернативные источники информации.

Беларусь 2020 – ответ всем тем, кто рассуждает о могуществе телевизора и уверяет, будто для победы на выборах патриоту Порошенко не хватило лишь лакированной телевизионной картинки.

Стараниями Бацьки красивая и безальтернативная телевизионная картинка поддерживается в Беларуси уже четверть века. Но это почему-то не помогло Александру Григорьевичу выиграть выборы без откровенного рисования результатов и предотвратить выход разгневанной молодежи на улицы.

Беларусь 2020 – ответ всем тем, кто рассматривает школу как инкубатор для выведения правильных граждан и считает, будто обязательное пение гимна по утрам способно как-то отразиться на самосознании учащихся.

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Молодое поколение белорусов училось в школах, где портреты президента Лукашенко и хвалебные оды в адрес бессменного главы государства были нормой. Но привить подрастающему поколению лояльность к правящему белорусскому режиму почему-то не получилось.

Беларусь 2020 – ответ всем тем, кто приписывает чудодейственную роль официальному символическому пространству. Новая генерация белорусов провела всю свою жизнь в окружении красно-зеленых советских флагов, слегка измененных гербов БССР и недекоммунизированных тоталитарных монументов.

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Но поддерживаемый государством официоз почему-то не превратил их в покорных рабов, и на улицы они выходят под бело-красно-белым знаменем, попавшим в опалу еще 25 лет назад.

Заметим, что чистота белорусского авторитарного эксперимента приближается к идеальной.

Как бы ни эволюционировало украинское государство, оно в любом случае не станет жестче, последовательнее и эффективнее, чем режим Лукашенко.

При этом многолетние усилия соседских властей в области социальной инженерии обернулись провалом – подрывая надежду на то, что новых образцовых украинцев можно будет вырастить посредством государственного принуждения.

Феномен деспотичного Бацьки и его мятежных детей побуждает задуматься о двух альтернативных взглядах на человеческую природу.

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Одна точка зрения предполагает, что люди – это личности. Зачастую не обремененные выдающимся интеллектом и поступающие иррационально. Но тем не менее сами принимающие решения и стремящиеся к свободе выбора: если не политического, то как минимум потребительского.

Им не получится навязать определенную систему ценностей – за их умы и души приходится конкурировать. Их не удастся направить по нужному пути с помощью государственных запретов: при желании практически любой запрет может быть обойден.

Чтобы распропагандировать людей XXI века, следует сосредоточиться не на зачистке идеологического и информационного рынка, а на его тщательном анализе.

А другая точка зрения подразумевает, что люди – это губки. Губки, механически впитывающее все, что льется на них сверху. Впитывающие любой пропагандистский контент, любые предложенные символы, любые ценностные установки.

Чтобы губка поддерживала действующую власть, достаточно просто хвалить правящий режим по телевизору. Чтобы губка стала убежденным патриотом, достаточно просто транслировать патриотические лозунги и тиражировать патриотическую атрибутику.

А чтобы уберечь губку от насыщения нежелательными нарративами, достаточно просто их запретить: поиском обходных лазеек в информационном пространстве губка заниматься не станет.

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По большому счету, все наши споры о государственном и национальном строительстве сводятся к тому, имеем ли мы дело с личностями или с губками. И чаще всего украинский интеллектуал мнит личностью себя, а губками – своих соотечественников.

Причем последние полтора года это декларируется с особой настойчивостью и апломбом. Но проблема в том, что на протяжении двадцати шести лет Александр Григорьевич Лукашенко рассуждал ровно так же.

Михаил Дубинянский, УП