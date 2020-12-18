Героиня нашего интервью — Анна Октябрь, дизайнер и основатель бренда Anna October.

О том, что она будет дизайнером, Анна знала с детства. Свою первую коллекцию Аня создала в 15 лет, в 19 — основала собственный бренд.

Сейчас, спустя всего 10 лет, коллекции Анны продаются в более чем 30 магазинах на четырех континентах, а также в крупнейших онлайн-магазинах, таких как Moda Operandi и Intermix.

Когда вы начинали, у вас был бизнес-план? Или это была просто идея, которую очень хотелось реализовать?

В 19 лет у меня не было никакого бизнес-плана, я горела идеей стать дизайнером и больше меня ничего так сильно не интересовало. При первой возможности я поехала на мастер класс "Как создать модный бренд с нуля", на котором рассказывали базовые вещи о том, как придумать название и логотип, запустить собственный сайт, начать общение с прессой, а главное — сотрудничество с баерами (людьми, которые формируют ассортимент в магазине — УП). Я сделала всё по списку, как меня учили, и через три месяца у меня был свой сайт и запоминающийся логотип в виде молнии. Мой друг — CEO кутюрного дома в Антверпене — помог мне найти контакты баеров и прессы. В последующие два года я отправила им тысячи писем с рассказом о себе и своем бренде. И это сработало!

Был ли у вас стартовый капитал?

Когда мне было 15 лет, я заняла 500 долларов у папиного друга, чтобы пошить свою первую коллекцию. Это и был мой стартовый капитал.

Развитие бренда на международном рынке началось только с 2014 года. Я одолжила у знакомых 10 тысяч евро на сознание коллекции и открытие шоурума в Париже на время недели моды. После этого объемы продаж выросли на 400%, так как мою коллекцию заказали лучшие магазины Лондона, Нью-Йорка и Гонконга.

У меня никогда не было больших вложений со стороны, я не работала с инвесторами. Компания Anna October – это мой независимый и жизнеспособный бизнес.

- Вы сразу планировали выходить на международный рынок или хотели сначала завоевать украинскую аудиторию и потом уже расширяться?

Я изначально хотела создать международный бренд, продаваться в магазинах Лондона, Парижа, Берлина, и стать дизайнером с мировым именем.

После показа моей первой коллекции мной заинтересовалось "Ателье 1", первый украинский концепт-стор, потрясающий магазин и культовое место не только в Украине, но и за ее пределами. Сотрудница магазина купила у меня свитер, на него обратила внимание владелица Елена Хилькова, и меня пригласили на встречу, чтобы обсудить варианты сотрудничества. Так, ровно через месяц после моего первого показа, я начала продаваться в "Ателье 1". Честно признаюсь, я не ожидала такого успеха.

Но это не было моим пределом, я знала, в каких магазинах заграницей, мне хотелось бы продаваться, и один из них, "RA13", находился в Антверпене. Получив контакты баера из этого концепт-стора, я забросала его письмами с презентацией своей новой капсульной коллекции, но не получила ответа.

В очередной раз приехав в Антверпен и придя в "магазин мечты", я увидела экстравагантного парня и интуитивно поняла, что это и есть тот самый байер. Я подошла и сказала: "Здравствуйте, я Анна. Почему вы не отвечаете на мои письма?". Он был в шоке, потому что еще не встречал дизайнеров, которые так вели бы бизнес. Но я не знала, как его нужно вести, поэтому использовала все доступные мне ресурсы.

Он попросил меня показать свои дизайны и ему понравилось, потому что моя коллекция действительно соответствовала стилистике магазина. Я пригласила его прилететь на мой показ в Киеве, после чего он сделал первый заказ. Это был значимый момент в развитии бренда, потому что другие магазины увидели мою коллекцию на сайте RA13, и началась цепная реакция.

Конечно, мои планы могли бы остаться только планами, если бы я не создавала актуальный продукт, соответствующий мировым тенденциям.

Платья – в любую точку мира за 3-8 дней

- Расскажите о самой бизнес-модели. Как у вас происходят продажи?

Сейчас у меня два направления в бизнесе — это B2B и B2C. Я всегда планировала только B2B и никогда не планировала работать direct-to-consumer.(напрямую потребителю — УП) У меня никогда не было формата ателье или индивидуального пошива, несмотря на популярность этой бизнес-модели в Украине. Anna October – это бренд готовой продукции. И это часть моего видения: создание качественного продукта, который был бы актуален и в Австралии, и в Африке, и в Америке.

Поэтому с первой же коллекции я работала с баерами на условиях выкупа. Они делают заказ на коллекцию, и мы шьем столько единиц, сколько есть в заказе.

С недавнего времени одной из основных задач компании стало развитие B2C направления. В этом году мы значительно увеличили количество непосредственных продаж с сайта. Оказалось, это очень интересно, и, конечно же, прибыльно. Тем не менее, оптовые продажи остаются моим главным приоритетом.

- Расскажите о доставке, как отправляете коллекции за границу.

Если говорить о формате В2С, мы ведем продажи через свой онлайн-магазин. Утро в компании начинается с того, что офис-менеджер проверяет сайт и видит, что заказал клиент. Склад находится у нас в офисе. Мы проверяем товар, упаковываем, вызываем курьера, оформляем документы и через Новую почту Глобал доставляем. В среднем у нас экспресс-доставка за 3-8 дней в любую точку мира.

Логистику для В2В – наших партнеров (байеров и магазинов), организовываем в другом формате. Здесь речь идет о грузовых отправках.

Грузы мы отправляем четыре раза в год, что соответствует количеству коллекций. В общем мы отгружаем до 70 больших коробок по 10-12 килограмм.

Цепочка выглядит так: мы подготавливаем документы, отправляем их нашему брокеру. Уже много лет сотрудничаем с брокерской фирмой, для нас этот вариант более привычный и удобный. Брокер занимается оформлением всех необходимых документов: заполняет декларацию и ряд разрешительной документации. До этого приезжает курьер Новой почты Глобал и забирает груз на их таможенный склад в Киеве. После оформления всех документов Новая почта Глобал оперативно доставляет товар.

Есть ситуации, когда наши партнеры самостоятельно оформляют отгрузку. В этом случае партнеры присылают нам авианакладные, мы только звоним в Новую почту Глобал, называем номер накладных и просим прислать курьера, который заберет наш груз.

Я творческий человек, но это никаким образом не мешает мне разбираться в тонкостях логистики. Я не боюсь этого и не боялась, когда начинала бизнес. Конечно, сейчас, спасибо моей команде, у меня есть человек, который полностью закрывает вопрос отправок.

Для всех форматов отправки мы всегда выбираем авиадоставку. Для меня очень важно, чтобы партнеры и клиенты получали заказ в кратчайшие сроки.

По каким принципам выбирали логистическую компанию? Что для вас важно?

В своем бизнесе я всегда думаю как клиент: как бы я хотела, чтобы со мной общались, какой бы сервис я ожидала получать. Поэтому для меня важно: минимум транзакций и максимум эффективности в кратчайшие сроки. Важно, чтобы клиенту прислали уведомление об отправке, был онлайн-трекинг, где можно отслеживать посылку, и чтобы товар пришел вовремя.

Поэтому при выборе логистического партнера, я в первую очередь стараюсь оценить сервис со стороны клиента.

Как проходит выбор новой страны? Вы анализируете рынок перед тем как выйти?

У меня есть список целевых магазинов, с которыми я очень хочу работать, и они расположены в разных странах мира. Из сезона в сезон я контактирую с ними. И если мои коллекции подходят под их концепцию, которые я создаю подходят под их концепцию, они их покупают.

Мы продолжаем быть сравнительно небольшим и независимым брендом. У нас нет миллионных бюджетов на маркетинг, и мы не стремимся одевать всех местных селебретис. В Anna October всё происходит органично.

Где вы представлены сейчас? В скольких странах и магазинах?

На сегодня бренд представлен на 4 континентах в более 30-ти магазинах. Если называть топ-3 страны по популярности бренда Anna October: Америка, Англия и, наверное, всё-таки страны Ближнего Востока. Это мой стабильный рабочий рынок.

Сейчас мы ведем переговоры с самыми крупными универмагами Парижа. Баеры из этих магазинов обратились к нам, так как им очень понравилась последняя коллекция.

Один из самых больших магазинов, с которым я сейчас работаю, это сеть Intermix в Америке. Один из моих любимых магазинов, в котором продается одежда Anna October, это Harvey Nichols в Лондоне. Это классический универмаг, известный и очень престижный в мире моды.

Мои любимые партнеры – это Moda Operandi, один из самых больших онлайн-магазинов и наш крупнейший клиент.

Ваш продукт был одинаково успешен и на зарубежном рынке, и на украинском? Вы его не адаптировали и не меняли?

Продажи на украинском рынке сейчас составляют 10% нашей деятельности. Поэтому можно сделать вывод, что моя одежда пользуется большей популярностью заграницей, чем в Украине. Но я не думаю, что причина в адаптации коллекций. Я не думаю: "что же там продастся в Англии" или "что будет иметь успех в Украине", я создаю уникальный продукт. Нужно иметь стержень бренда, и тогда он будет развиваться и в Азии, и в Украине, в Австралии.

От пошива для подруг до международного успешного бренда

Вы уже 10 лет в бизнесе, какие у вас планы на ближайшие 10 лет?

В последние пару лет я перешла на использование стоковых тканей, произведённых в Украине или оставшихся после пошива прошлых коллекций. Раньше я производила ткани в Японии, Италии, Франции. Это было оправданно качеством и дизайном, но влекло за собой ряд последствий: задержки в поставках, браки и так далее. Отдельное производство – это не только риски и большие финансовые вложения, но и вред для окружающей среды.

Конечно, масштаб производства Anna October – это капля в море, по сравнению с количеством одежды, которую каждый год выпускают крупные бренды, но тем не менее я хочу посодействовать уменьшению вреда, который наносит индустрия моды всемирной экологии.

Таким образом мы лимитируем своё производство и заранее всё планируем.