Намордник оставьте Биллу Гейтсу. Как работает антиковидное движение в Украине

Ще рік тому Сергій-Родослав Мікітен просто очолював ГО "Ведичний світ" та читав лекції про те, як досягати своїх цілей. Сам він себе називає спортсменом, журналістом-розслідувачем та правозахисником.

Сергій часто брав участь у мітингах проти продажу землі та за несплату комунальних платежів. Публікував у себе в Facebook відео Шарія та матеріали онлайн-медіа Страна.ua. Не оминув плівки Деркача та інтерв'ю Давида Жванії про Майдан, на якому "людей використовували, як масовку для захоплення влади".

Проте з квітня 2020-го його риторика у Facebook змінилась. Тепер це заперечення COVID-19, протести проти масок, вакцинації та чіпування. Свої висновки він підкріплював не тільки матеріалами з російських та українських сайтів-сміттярок, а й "авторитетними" висловлюваннями Нікіти Міхалкова та інших російських діячів.

З літа 2020-го Сергій Мікітен став активним учасником та організатором заходів із запереченням пандемії, проти карантину, чіпування, вакцинації, 5G і так далі. Згодом його антиковідна діяльність формалізувалася в громадський рух "STOP Fake Pandemic/СТОП Фейк Пандемія". Мікітен став його ініціатором.

Сергій Мікітен – типовий представник організованого руху заперечення пандемії COVID-19, який у другій половині 2020 прийшов на зміну емоційним висловлюванням блогерів в соціальних мережах.

Організований спротив

Окремі ініціативні групи, організації і навіть політичні партії. Всі вони системно та злагоджено борються проти носіння масок, соціальної дистанції та вакцинації.

Скоординовані дії стали домінувати над публікаціями блогерів-одинаків, які в першій половині 2020 року на хвилі хайпу говорили те, за що ставили більше лайків.

Згодом вони самі перехворіли, часто, важко та з наслідками. Втома аудиторії від коронавірусу повернула їх до своїх традиційних тем. Ковід для блогерів став чимось на зразок політики.

Драйверами кампаній з дезінформації стали організації та рухи. Мітинги, онлайнові та офлайнові перфоманси, емоційні відео та тексти лідерів. Захист юристів та експертів. Активісти та віддані послідовники, які масово поширюють інформацію в соціальних мережах та відстоюють позицію в коментарях. Це базовий набір інструментів заперечення пандемії.

Представники цих рухів фокусно працюють з уже підготовленими спільнотами конспірологів, антивакцинаторів, ізотериків, прихильників нетрадиційної медицини, інфобізнесменів, адептів "единства славян", русского міра і тд. Тобто усіма тими, хто і в доковідний час не цурався псевдонаукових підходів та не надто дбав про доказовість своїх тверджень.

Проте раніше це були розрізнені спільноти. Заперечення COVID-19 їх об'єднало. Тепер вони стали помітною та згуртованою силою. Маски ж стали ідентифікатором боротьби проти коронавірусу.

Розділили українців на дві групи – масочники та антимасочники. А право не носити "намордник" стало чи не основним девізом організацій, які заперечують існування пандемії, нівелюють небезпеку COVID-19 та впевнені, що його вигадали для чіпування людей.

Лідери

Організований рух виник навколо відомих блогерів, які отримали свою популярність завдяки антиковідній риториці.

Згадуваний Сергій Мікітен з "STOP Fake Pandemic/СТОП Фейк Пандемія" більш відомий своїми офлайновими активностями і це гуртує довкола нього людей.

А от львів'янин Остап Стахів пішов більш традиційним шляхом онлайнової популярності, хоча до цього він теж багато років провів на мітингах.

Ще в січні 2020 публікації у Facebook Стахіва не мали і 50 взаємодій (уподобання, коментарі, поширення). Зараз його аудиторія зросла до понад 60 000 підписників, а дописи отримують тисячі уподобань та поширень. І це незважаючи на те, що багато з них промарковані Facebook як такі, що містять недостовірну чи маніпулятивну інформацію.

Публікації з Facebook-сторінки Остапа Стахіва

Свою популярність львів'янин монетизував через збір коштів на потреби антиковідного руху. Також брав участь у місцевих виборах 2020, як кандидат у мери Львова та йшов у Львівську міську раду з новоствореною партією "Ідея нації". Результат на жовтневих виборах – 826 голосів за кандидата в мери та 1150 голосів за партію.

Похід в політику – це своєрідна традиція серед лідерів антиковідних рухів.

У грудні 2019 Мікітен брав участь у конкурсі на посаду голови Держслужби з етнополітики та свободи совісті, проте програв експертці фонду "Відродження".

"Теперь служба этнополитики и свободы совести в надёжных бессовских руках", -- резюмував він рішення конкурсної комісії у своєму дописі на Facebook.

На останніх місцевих виборах Мікітен балотувався до Київської міської ради від команди Сергія Шахова. Проте політична партія "Наш край" набрала лише 3477 голосів і не подолала прохідний барьєр.

А вже в грудні 2020 Мікітен був обраний членом політичної ради партії "Сильна нація" в якої не виникає конфлікту з його ведичними та антимасочними поглядами.

Ще один активний учасник антиковідного руху – ГО "Доста-Україна". Вони представлені в кількох областях Західної України. Їхня діяльність зосереджена навколо найбільш резонансних соціальних тем. Антимасочний вектор – одна з них.

Вони підтримують ініціативи Мікітена та Стахіва, як онлайн, так і офлайн. Рідше, організовують їх самі.

У вересні 2020 Доста відкрила збір коштів на створення партії і в листопаді відзвітувала, що зібрала навіть більше ніж потрібно на даному етапі (близько 340 тисяч гривень). Процес реєстрації стартував.

Блогери

Лідери підкріплюють та поширюють свої думки за допомогою відомих блогерів.

29 вересня під Кабміном пройшла акція протесту "Стоп карантин – Стоп геноцид!", яку організував рух Сергія Мікітена.

Спікерами мітингу були блогери Кирило Стремоусов, Дмитро Василець, Вікторія Шилова, Віктор Вікарчук, колишній нардеп Сергій Довгань та активіст Віталій Черняховский.

Кирило Стремоусов, як і Мікітен, дотримується ведичного світогляду. Донедавна в нього був великий YouTube-канал з аудиторією 125 000+ підписників. На ньому він регулярно публікував фейки про коронавірус та вів проросійську риторику. Зараз його заблокував YouTube.

Блогер розвиває новий канал "Журналисты Стремоусова" (аудиторія 20 тисяч, сумарні перегляди відео 3 млн). Його найпопулярніше відео "Папа журналист пришёл в школу и карантин закончился". Це годинне відео про те, як Стремоусов відстоював своє право порушувати правила карантина та бути без маски в приміщенні.

Вікторія Шилова веде YouTube-канал "Антивойна" з літа 2014 року. Себе вона називає лідером Київської Русі, яка відроджується. В трійці найпопулярніших відео її каналу "Украинцы едут в Крым. Там весело и безопасно" (літо 2016) та "Китай назвал советское лекарство от коронавіруса. Европейская медицина – это неполноценная медицина, ей далеко до совецкой" (лютий 2020), в якому вона стверджувала, що Арбідол лікує "смішний та штучний" коронавірус. В цьому ж відео вона розказує про Нові Санжари та правління Сороса в Україні.

Зараз аудиторія каналу Шилової 165 000+. Майже половина з них підписалися в січні-серпні 2020 року.

YouTube-канал Дмитра Васильця має 110 000+ підписників. Найпопулярніше відео каналу "ЛГБТ диктаторы в Украине, разговаривать ни с кем не будут!" (червень, 2020). Також в топі відео "Путин начал чистку в России, на Украине в шоке! А шо, так можно было???" (січень, 2020), автор розказує про необхідність впровадження путінських конституційних поправок і в Україні.

Проте не тільки блогери активно допомагають антиковідному руху з матеріалами та інформаційними приводами. В кінці 2020 та на початку 2021 популярності серед антимасочників набув депутат від "Слуга народу" Юрій Камельчук, який теж є прихильником ведичних наук. Він вважає COVID-19 вигаданою хворобою, є противником вакцинації та носіння масок.

17 грудня 2020 Камельчук давав інтерв’ю Данилу Мокрику у програмі "Мокрик По Живому". VoxCheck нарахували 11 фейків та псевдонаукових теорій у цьому відео. З концентратом брехні на офіційній сторінці нардепа у Facebook активно бореться і соціальна мережа. Частина з них маркуються як неправдива інформація. А нещодавній допис, про відміну локдауну та неефективність ПЛР-тестів Facebook взагалі видалив.

Facebook-сторінка Юрія Камельчука

Провокації та юридична підтримка

Головна зброя антиковідних блогерів – провокації. Як правило, вони демонстративно порушують базові правила (наприклад, носіння масок в приміщеннях), гучно цитуючи статті Конституції та вступаючи в дебати з поліцією. Їм виписують штрафи, які потім оскаржують в судах.

Такий контент користується широкою популярністю серед їх прихильників. До того ж кожен такий перфоманс – додатковий офлайн захід, який привертає увагу нової аудиторії з якою можна "працювати".

Viber-чат руху STOP Fake Pandemic

Також діють своєрідні групи швидкого реагування. Якщо когось з антимасочників починає штрафувати поліція і він самостійно не може їм протистояти, на допомогу приходять юридично підковані активісти. Вони виїжджають на місце і спілкуються з правоохоронцями. Потім подають позов про незаконність штрафів та виграють його.

13 грудня в Кривому Розі місцева активістка-антимасочниця Ірина Уманська прийшла в супермаркет АТБ. Раніше вона неодноразово пояснювала його працівникам свою позицію і ті не перешкоджали їй здійснювати покупки без маски. Проте цього разу, на виході з магазину, її зустріла поліція, яка зафіксувала факт відсутності маски та оформила постанову про порушення.

До Ірини виїхала знімальна група "Громадського телебачення м. Кривий Ріг" з юристом. Разом вони зняли годинне відео з деталями цього перформансу та роз'ясненнями, що потрібно робити в таких випадках і як вони будуть відстоювати свою позицію далі в суді.

Для того, щоб такі заходи протидії правилам проходили масово і по всій Україні, створені детальні документи з юридичними роз'ясненнями.

В кінці жовтня користувачка Facebook Дарья Краіло звернулася за правовою допомогою в групу антимасочників "Захист здоров'я нації". Вона не хоче носити маски і просила допомогти їй з аргументацією для поліції та працівників громадських закладів. На її допис відгукнулися півсотні небайдужих.

Окремо діє група блогерів-юристів, які в соціальних мережах продукують простий та зрозумілий контент в форматі інструкцій. Один з них – Олександр Гуміров. Саме він є автором популярного методичного посібника "щодо відсутності необхідності носіння "захисної маски" в громадських місцях". В ньому на шести сторінках цитати з українського законодавства, якими автор пропонує відстоювати свої права на не носіння масок, зокрема при спілкуванні з поліцією.

В квітні Гуміров подав позов проти українського уряду щодо визнання карантину недійсним. У дописі на своїй Facebook-сторінці він навів обгрунтування своєї позиції з чотирьох пунктів. Першим було: "Карантин в Украине может быть введён только в отношении особо опасных болезней. ОРЗ такой не является".

Проте йому далеко до популярності іншого юриста-блогера Сергія Гули. Його основний медіа актив – YouTube-канал "БЮК Юрконсультації" з аудиторією 350+ тисяч підписників та 81+ млн переглядів відео. Проте так було не завжди.

Основный ріст каналу припав на лютий-травень 2020. Саме за цей період і сформувалися 220 тисяч аудиторії. Тоді канал спеціалізувався на антиковідній тематиці. За вказаний період відео каналу переглянули понад 30 млн разів.

У канала "БЮК Юрконсультації" сформувалася аудиторія антивакцинаторів, щонайменше половина з них – прихильники партії ОПЗЖ. Про що свідчать свіжі опитування в дописах його спільноти.

Зараз відео на кшталт "Шокуюча заява: Коронавірус щезне сам! Вакцина не потрібна!" йдуть поряд з роз'ясненнями незаконності платіжок за транспортування газу та інших гострих соціальних тем. Facebook системно блокує дописи Гули на своїй платформі, проте YouTube-канал "БЮК Юрконсультації" функціонує.

Дані YouTube-канал "БЮК Юрконсультації"

Масовість

Важлива роль в роботі антиковідних організацій відводиться мітингам та іншим масовим заходам. Вони привертають нових прихильників та створюють інфопривід для медіа.

До організації заходів підходять креативно. Так 29 серпня 2020 у Києві на Софіївській площі відбувся хоровод проти "лже-пандемії та карантинного террора". В ньому взяли участь близько сотні людей.

Viber-чат руху STOP Fake Pandemic та Facebook-сторінка Сергія Мікітена

З кінця літа 2020 антиковідні рухи та організації з різних регіонів України почали об'єднуватися. Чи не першим їх спільним заходом стала участь у "Міжнародному протесті проти брехливої пандемії коронавірусу" 29 серпня 2020.

Паралельно з Києвом, мітинги пройшли в Хмельницьку, Львові, Чернівцях, Нікополі. Протест організував рух Мікітена, а підтримували організації Стахіва, ГО "Доста", ГО "Націонал-патріотичний рух України", ГО "Вакцинація: вільний вибір", ГО "Сябри Волині", об'єднання "Адекватна Україна".

Viber-чат руху STOP Fake Pandemic

За цими організаціями стоять тисячі активістів, які щиро вірять у свої переконання. Настільки, що готові о першій ночі писати десятки коментарів під дописами ідеологічних супротивників, прагнучи донести їм "істину".

Раніше кожен з них відстоював свої вузькі погляди, які завжди йшли в розріз з загально прийнятими. Ізотерики, антивакцинатори, конспірологи тощо. Тепер вони злагоджено поширюють матеріали на антипандемічну тематику. Від чудодійного часника до псевдорозслідувань щодо Біла Гейтса.

Так, коли авторка цього тексту опублікувала допис про те, що буде створена база шкідливих блогерів, які заперечують загрозу коронавірусу, десятки ентузіастів днями і ночами публікували в коментарях стоси "доказів" своєї антиковідної позиції.

Антиковідників можна вважати звичайними фріками. Але в Україні є хороший грунт для розповсюдження їх поглядів.

7 з 10 українців вірять в штучне походження COVID-19, а 4 з 7 – в те, що він був створений для зменшення населення окремих країн. Лише половина українців готові вакцинуватися безкоштовною вакциною від COVID-19. Проте тільки третина, якщо вакцина буде платною.

Оксана Мороз, для УП