Намордник оставьте Биллу Гейтсу. Как работает антиковидное движение в Украине

Ще рік тому Сергій-Родослав Мікітен просто очолював ГО "Ведичний світ" та читав лекції про те, як досягати своїх цілей. Сам він себе називає спортсменом, журналістом-розслідувачем та правозахисником.

Сергій часто брав участь у мітингах проти продажу землі та за несплату комунальних платежів. Публікував у себе в Facebook відео Шарія та матеріали онлайн-медіа Страна.ua. Не оминув плівки Деркача та інтерв'ю Давида Жванії про Майдан, на якому "людей використовували, як масовку для захоплення влади".

Проте з квітня 2020-го його риторика у Facebook змінилась. Тепер це заперечення COVID-19, протести проти масок, вакцинації та чіпування. Свої висновки він підкріплював не тільки матеріалами з російських та українських сайтів-сміттярок, а й "авторитетними" висловлюваннями Нікіти Міхалкова та інших російських діячів.

З літа 2020-го Сергій Мікітен став активним учасником та організатором заходів із запереченням пандемії, проти карантину, чіпування, вакцинації, 5G і так далі. Згодом його антиковідна діяльність формалізувалася в громадський рух "STOP Fake Pandemic/СТОП Фейк Пандемія". Мікітен став його ініціатором.

Сергій Мікітен – типовий представник організованого руху заперечення пандемії COVID-19, який у другій половині 2020 прийшов на зміну емоційним висловлюванням блогерів в соціальних мережах.

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Організований спротив

Окремі ініціативні групи, організації і навіть політичні партії. Всі вони системно та злагоджено борються проти носіння масок, соціальної дистанції та вакцинації.

Скоординовані дії стали домінувати над публікаціями блогерів-одинаків, які в першій половині 2020 року на хвилі хайпу говорили те, за що ставили більше лайків.

Згодом вони самі перехворіли, часто, важко та з наслідками. Втома аудиторії від коронавірусу повернула їх до своїх традиційних тем. Ковід для блогерів став чимось на зразок політики.

Драйверами кампаній з дезінформації стали організації та рухи. Мітинги, онлайнові та офлайнові перфоманси, емоційні відео та тексти лідерів. Захист юристів та експертів. Активісти та віддані послідовники, які масово поширюють інформацію в соціальних мережах та відстоюють позицію в коментарях. Це базовий набір інструментів заперечення пандемії.

Представники цих рухів фокусно працюють з уже підготовленими спільнотами конспірологів, антивакцинаторів, езотериків, прихильників нетрадиційної медицини, інфобізнесменів, адептів "единства славян", русского міра і тд. Тобто усіма тими, хто і в доковідний час не цурався псевдонаукових підходів та не надто дбав про доказовість своїх тверджень.

Проте раніше це були розрізнені спільноти. Заперечення COVID-19 їх об'єднало. Тепер вони стали помітною та згуртованою силою. Маски ж стали ідентифікатором боротьби проти коронавірусу.

Розділили українців на дві групи – масочники та антимасочники. А право не носити "намордник" стало чи не основним девізом організацій, які заперечують існування пандемії, нівелюють небезпеку COVID-19 та впевнені, що його вигадали для чіпування людей.

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Лідери

Організований рух виник навколо відомих блогерів, які отримали свою популярність завдяки антиковідній риториці.

Згадуваний Сергій Мікітен з "STOP Fake Pandemic/СТОП Фейк Пандемія" більш відомий своїми офлайновими активностями і це гуртує довкола нього людей.

А от львів'янин Остап Стахів пішов більш традиційним шляхом онлайнової популярності, хоча до цього він теж багато років провів на мітингах.

Ще в січні 2020 публікації у Facebook Стахіва не мали і 50 взаємодій (уподобання, коментарі, поширення). Зараз його аудиторія зросла до понад 60 000 підписників, а дописи отримують тисячі уподобань та поширень. І це незважаючи на те, що багато з них промарковані Facebook як такі, що містять недостовірну чи маніпулятивну інформацію.

Публікації з Facebook-сторінки Остапа Стахіва

Свою популярність львів'янин монетизував через збір коштів на потреби антиковідного руху. Також брав участь у місцевих виборах 2020, як кандидат у мери Львова та йшов у Львівську міську раду з новоствореною партією "Ідея нації". Результат на жовтневих виборах – 826 голосів за кандидата в мери та 1150 голосів за партію.

Похід в політику – це своєрідна традиція серед лідерів антиковідних рухів.

У грудні 2019 Мікітен брав участь у конкурсі на посаду голови Держслужби з етнополітики та свободи совісті, проте програв експертці фонду "Відродження".

"Теперь служба этнополитики и свободы совести в надёжных бессовских руках", -- резюмував він рішення конкурсної комісії у своєму дописі на Facebook.

На останніх місцевих виборах Мікітен балотувався до Київської міської ради від команди Сергія Шахова. Проте політична партія "Наш край" набрала лише 3477 голосів і не подолала прохідний барьєр.

А вже в грудні 2020 Мікітен був обраний членом політичної ради партії "Сильна нація" в якої не виникає конфлікту з його ведичними та антимасочними поглядами.

Ще один активний учасник антиковідного руху – ГО "Доста-Україна". Вони представлені в кількох областях Західної України. Їхня діяльність зосереджена навколо найбільш резонансних соціальних тем. Антимасочний вектор – одна з них.

Вони підтримують ініціативи Мікітена та Стахіва, як онлайн, так і офлайн. Рідше, організовують їх самі.

У вересні 2020 Доста відкрила збір коштів на створення партії і в листопаді відзвітувала, що зібрала навіть більше ніж потрібно на даному етапі (близько 340 тисяч гривень). Процес реєстрації стартував.

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Блогери

Лідери підкріплюють та поширюють свої думки за допомогою відомих блогерів.

29 вересня під Кабміном пройшла акція протесту "Стоп карантин – Стоп геноцид!", яку організував рух Сергія Мікітена.

Спікерами мітингу були блогери Кирило Стремоусов, Дмитро Василець, Вікторія Шилова, Віктор Вікарчук, колишній нардеп Сергій Довгань та активіст Віталій Черняховский.

Кирило Стремоусов, як і Мікітен, дотримується ведичного світогляду. Донедавна в нього був великий YouTube-канал з аудиторією 125 000+ підписників. На ньому він регулярно публікував фейки про коронавірус та вів проросійську риторику. Зараз його заблокував YouTube.

Блогер розвиває новий канал "Журналисты Стремоусова" (аудиторія 20 тисяч, сумарні перегляди відео 3 млн). Його найпопулярніше відео "Папа журналист пришёл в школу и карантин закончился". Це годинне відео про те, як Стремоусов відстоював своє право порушувати правила карантина та бути без маски в приміщенні.

Вікторія Шилова веде YouTube-канал "Антивойна" з літа 2014 року. Себе вона називає лідером Київської Русі, яка відроджується. В трійці найпопулярніших відео її каналу "Украинцы едут в Крым. Там весело и безопасно" (літо 2016) та "Китай назвал советское лекарство от коронавіруса. Европейская медицина – это неполноценная медицина, ей далеко до совецкой" (лютий 2020), в якому вона стверджувала, що Арбідол лікує "смішний та штучний" коронавірус. В цьому ж відео вона розказує про Нові Санжари та правління Сороса в Україні.

Зараз аудиторія каналу Шилової 165 000+. Майже половина з них підписалися в січні-серпні 2020 року.

YouTube-канал Дмитра Васильця має 110 000+ підписників. Найпопулярніше відео каналу "ЛГБТ диктаторы в Украине, разговаривать ни с кем не будут!" (червень, 2020). Також в топі відео "Путин начал чистку в России, на Украине в шоке! А шо, так можно было???" (січень, 2020), автор розказує про необхідність впровадження путінських конституційних поправок і в Україні.

Проте не тільки блогери активно допомагають антиковідному руху з матеріалами та інформаційними приводами. В кінці 2020 та на початку 2021 популярності серед антимасочників набув депутат від "Слуга народу" Юрій Камельчук, який теж є прихильником ведичних наук. Він вважає COVID-19 вигаданою хворобою, є противником вакцинації та носіння масок.

17 грудня 2020 Камельчук давав інтерв’ю Данилу Мокрику у програмі "Мокрик По Живому". VoxCheck нарахували 11 фейків та псевдонаукових теорій у цьому відео. З концентратом брехні на офіційній сторінці нардепа у Facebook активно бореться і соціальна мережа. Частина з них маркуються як неправдива інформація. А нещодавній допис, про відміну локдауну та неефективність ПЛР-тестів Facebook взагалі видалив.

Facebook-сторінка Юрія Камельчука

Провокації та юридична підтримка

Головна зброя антиковідних блогерів – провокації. Як правило, вони демонстративно порушують базові правила (наприклад, носіння масок в приміщеннях), гучно цитуючи статті Конституції та вступаючи в дебати з поліцією. Їм виписують штрафи, які потім оскаржують в судах.

Такий контент користується широкою популярністю серед їх прихильників. До того ж кожен такий перфоманс – додатковий офлайн захід, який привертає увагу нової аудиторії з якою можна "працювати".

Viber-чат руху STOP Fake Pandemic

Також діють своєрідні групи швидкого реагування. Якщо когось з антимасочників починає штрафувати поліція і він самостійно не може їм протистояти, на допомогу приходять юридично підковані активісти. Вони виїжджають на місце і спілкуються з правоохоронцями. Потім подають позов про незаконність штрафів та виграють його.

13 грудня в Кривому Розі місцева активістка-антимасочниця Ірина Уманська прийшла в супермаркет АТБ. Раніше вона неодноразово пояснювала його працівникам свою позицію і ті не перешкоджали їй здійснювати покупки без маски. Проте цього разу, на виході з магазину, її зустріла поліція, яка зафіксувала факт відсутності маски та оформила постанову про порушення.

До Ірини виїхала знімальна група "Громадського телебачення м. Кривий Ріг" з юристом. Разом вони зняли годинне відео з деталями цього перформансу та роз'ясненнями, що потрібно робити в таких випадках і як вони будуть відстоювати свою позицію далі в суді.

Для того, щоб такі заходи протидії правилам проходили масово і по всій Україні, створені детальні документи з юридичними роз'ясненнями.

В кінці жовтня користувачка Facebook Дарья Краіло звернулася за правовою допомогою в групу антимасочників "Захист здоров'я нації". Вона не хоче носити маски і просила допомогти їй з аргументацією для поліції та працівників громадських закладів. На її допис відгукнулися півсотні небайдужих.

Окремо діє група блогерів-юристів, які в соціальних мережах продукують простий та зрозумілий контент в форматі інструкцій. Один з них – Олександр Гуміров. Саме він є автором популярного методичного посібника "щодо відсутності необхідності носіння "захисної маски" в громадських місцях". В ньому на шести сторінках цитати з українського законодавства, якими автор пропонує відстоювати свої права на не носіння масок, зокрема при спілкуванні з поліцією.

В квітні Гуміров подав позов проти українського уряду щодо визнання карантину недійсним. У дописі на своїй Facebook-сторінці він навів обгрунтування своєї позиції з чотирьох пунктів. Першим було: "Карантин в Украине может быть введён только в отношении особо опасных болезней. ОРЗ такой не является".

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Проте йому далеко до популярності іншого юриста-блогера Сергія Гули. Його основний медіа актив – YouTube-канал "БЮК Юрконсультації" з аудиторією 350+ тисяч підписників та 81+ млн переглядів відео. Проте так було не завжди.

Основный ріст каналу припав на лютий-травень 2020. Саме за цей період і сформувалися 220 тисяч аудиторії. Тоді канал спеціалізувався на антиковідній тематиці. За вказаний період відео каналу переглянули понад 30 млн разів.

У канала "БЮК Юрконсультації" сформувалася аудиторія антивакцинаторів, щонайменше половина з них – прихильники партії ОПЗЖ. Про що свідчать свіжі опитування в дописах його спільноти.

Зараз відео на кшталт "Шокуюча заява: Коронавірус щезне сам! Вакцина не потрібна!" йдуть поряд з роз'ясненнями незаконності платіжок за транспортування газу та інших гострих соціальних тем. Facebook системно блокує дописи Гули на своїй платформі, проте YouTube-канал "БЮК Юрконсультації" функціонує.

Дані YouTube-канал "БЮК Юрконсультації"

Масовість

Важлива роль в роботі антиковідних організацій відводиться мітингам та іншим масовим заходам. Вони привертають нових прихильників та створюють інфопривід для медіа.

До організації заходів підходять креативно. Так 29 серпня 2020 у Києві на Софіївській площі відбувся хоровод проти "лже-пандемії та карантинного террора". В ньому взяли участь близько сотні людей.

Viber-чат руху STOP Fake Pandemic та Facebook-сторінка Сергія Мікітена

З кінця літа 2020 антиковідні рухи та організації з різних регіонів України почали об'єднуватися. Чи не першим їх спільним заходом стала участь у "Міжнародному протесті проти брехливої пандемії коронавірусу" 29 серпня 2020.

Паралельно з Києвом, мітинги пройшли в Хмельницьку, Львові, Чернівцях, Нікополі. Протест організував рух Мікітена, а підтримували організації Стахіва, ГО "Доста", ГО "Націонал-патріотичний рух України", ГО "Вакцинація: вільний вибір", ГО "Сябри Волині", об'єднання "Адекватна Україна".

Viber-чат руху STOP Fake Pandemic

За цими організаціями стоять тисячі активістів, які щиро вірять у свої переконання. Настільки, що готові о першій ночі писати десятки коментарів під дописами ідеологічних супротивників, прагнучи донести їм "істину".

Раніше кожен з них відстоював свої вузькі погляди, які завжди йшли в розріз з загально прийнятими. Езотерики, антивакцинатори, конспірологи тощо. Тепер вони злагоджено поширюють матеріали на антипандемічну тематику. Від чудодійного часника до псевдорозслідувань щодо Біла Гейтса.

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Так, коли авторка цього тексту опублікувала допис про те, що буде створена база шкідливих блогерів, які заперечують загрозу коронавірусу, десятки ентузіастів днями і ночами публікували в коментарях стоси "доказів" своєї антиковідної позиції.

Антиковідників можна вважати звичайними фріками. Але в Україні є хороший грунт для розповсюдження їх поглядів.

7 з 10 українців вірять в штучне походження COVID-19, а 4 з 7 – в те, що він був створений для зменшення населення окремих країн. Лише половина українців готові вакцинуватися безкоштовною вакциною від COVID-19. Проте тільки третина, якщо вакцина буде платною.

Оксана Мороз, для УП