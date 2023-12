Садок вишневый коло додзьо. Как буддист из Донецка изменил донбасские степи на карпатские горы

"Захід є Захід, а Схід є Схід, і їм не зійтися вдвох…" – запевняв Редьярд Кіплінг.



Серйозно? Та гаразд! Вже зійшлися. Схід, стукаючи в буддійські барабани, нагрянув у Карпатські гори, причому неподалік від самого географічного центру Європи.

Як тобі це, Редьярде? Втім, зараз, коли "кіплінг" сприймається багатьма як різновид "булінга", "ріммінга" і "скролінга", це не має значення.

– Ніякого значення, – погоджується мій сталкер Чечель, проводячи долонею по самурайському пучку на своїй голові. – Ми пережили навіть моду на кухню в стилі "фьюжн", яка нахабно поєднувала елементи різних кулінарних традицій, і це було крутіше, ніж поява буддистів на Гуцульщині.

Чечель завжди добре готував і міг говорити про їжу годинами. Але зараз, коли у нього з'явилася ідея написати кулінарну книгу, він як з цепу зірвався − всюди фотографує затиснуті у руці гілочки розмарину або базиліка, ганяючись за ефектним фоном.

Власне, тому він і погодився відвезти мене до карпатського буддиста на своєму седані – вже чого-чого, а мальовничих краєвидів тут повно.

Ми сидимо на старому австрійському віадуці і п'ємо каву, зварену на примусі, вприкуску з гуцульськими сирними кониками, купленими у придорожній лавці на під'їзді до Ворохти.

Чечель витягує з рюкзака пучок зеленої шпараги, висмикує одне стебло і фотографує його на тлі гір. Втім, для місцевих це не гори, а просто високі пагорби. Гори далі, там, куди ми й прямуємо.

Чечель в деякому сенсі теж місцевий – в селі неподалік звідси досі стоїть будинок з кахельною піччю і різьбленими дверима, який його дід побудував власними руками.

Мій дід будинків не зводив – він будував ракетні шахти навколо Хмельницького. Ніхто не здогадувався, що цей підполковник з бурятським прізвищем – син буддійського лами, розстріляного більшовиками.

Саме завдяки йому я в юності фланірував вулицями, хизуючись зав'язаним навколо шиї "хадаком", ритуальним шовковим шарфом, що вважається одним з буддійських символів.

А тепер я їду в саме серце Гуцульщини, щоб зустрітися з буддійським ченцем з Донецька, який побудував храм на схилі гори Маковиця біля села Кривопілля.

Карма, не інакше.

Наш седан ледве повзе вгору, відчуваючи сильну бортову качку – на цій ґрунтовій дорозі, схоже, проходили навчання саперів.

При цьому з обох сторін – гестхауси, в яких, згідно з рекламними оголошеннями, "всі номери облаштовані телевізором із супутниковими каналами, чайником і власною ванною кімнатою з безкоштовними туалетно-косметичними засобами та феном".

Незабаром нам доводиться залишити машину на узбіччі і далі йти пішки з рюкзаками на плечах. Орієнтир – стільникова вежа Київстару на вершині Маковиці.

Щоб скоротити шлях, ліземо навпростець по схилу, беззахисні для вітрів і радіохвиль. Вітер на вершині такий, що доводиться говорити на підвищених тонах – і все одно здається, що слова миттєво здуваються вітром кудись в бік Ворохти.

Перед нами хребет Кострич, а за ним, на горизонті снігова верхівка Петроса, освітлена сонцем.

– Є два типи людей, – віщує Чечель. – Одні залишаються, щоб приготувати на примусі яйце пашот, інші крокують по дорозі. Ти – йдеш по дорозі. А я або дочекаюсь тебе, або повернусь до автівки.

Крокуючи по хребту Маковиці, я шукаю очима самотню квітучу аличу – орієнтир, про який мені казав по телефону Сергій Філоненко, той самий буддійський монах, заради зустрічі з ким я і забрався у цю глушину.

Снігова вершина на горизонті, самотнє дерево, кінь, що пасеться біля самої стежки, пронизливий вітер. Як на мене, дуже доречні декорації для появи просвітленої істоти.

Вдалині я помічаю силует людини і мимоволі зупиняюся, вдивляючись. Людина теж зупиняється, дивлячись на мене. Чомусь згадується фраза "зустрінеш Будду, вбий Будду". Мається на увазі, що для розкриття природи Будди необхідно "вбити" догмати у самому собі.

А взагалі цю сцену потрібно знімати в дусі американських вестернів – максимально великі плани облич, фокусування на примружених очах, кінь, що злякано відходить в сторону від дороги.

Ми з Сергієм опиняємося на відстані простягнутої руки.

– Намумехооренгекіо! – вітає мене він.

– Ом мані… кхе... Падме Хум, – бурмочу я у відповідь, абсолютно недоречно поминаючи "перлину, сяючу у квітці лотоса".

На ньому потерта коричнева шкіряна куртка і щось на зразок трикотажної шапки-біні, як у Жака-Іва Кусто або доглядача маяка. Худий, скоріше, навіть крихкий.

– Біля цього дерева, – Сергій вказує на аличу, що згинається під вітром, – ми часто влаштовуємо церемонії сходу і заходу сонця.

Ми спускаємося по косогору до будинку, що ідеально вписується у навколишній ландшафт.

– Тут раніше стояла розвалена гуцульська хата, – каже Сергій. – Полагодити її було неможливо, а тому, купивши цю ділянку, ми розібрали руїни і на їхньому місці звели новий будинок.

Тут красиві гори, але вітер... іноді здається, що він ось-ось зірве з будинку дах. Тут я часто згадую рідні донецькі степи... Я дуже люблю степ.

Сергій Філоненко народився в Донецькій області, в селі Нижня Кринка, яке колись було козацької заставою, а пізніше прославилося як місце народження Олександра Ханжонкова, одного з піонерів європейського кінематографа.

Філоненка також можна назвати одним з піонерів, тільки буддизму в Україні. Помандрувавши світом, подивившись на його світлі і темні сторони, неодноразово спробувавши змінити хід подій на краще, Сергій опинився в Карпатах і навіть встиг стати тут своїм серед чужих.

Гора Маковиця. Гарне місце, щоб міркувати про "дао" як "шлях". Або просто слухати пісню "Something in the Way" групи "Nirvana"

Фото: Андрій Тараненко