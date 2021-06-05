Крав-мага нашей мечты

За последние две недели скандальную историю с перехваченным самолетом Ryanair не прокомментировал только ленивый.

Но из всего многообразия оценок, прозвучавших в Украине, особенно примечательны те, в которых сквозила плохо скрываемая зависть к белорусскому режиму и его выходке.

Типичным примером служит пост небезызвестного Юрия Бирюкова: "А в прошлом году мы могли бы прочесть новость о том, что рейс Turkish Airlines Минск-Стамбул аварийно сел в Киеве, пассажиров вывели в зал ожидания и там АБСОЛЮТНО СЛУЧАЙНО выяснилось бы, что среди пассажиров два десятка "вагнеровцев". Это был бы триумф наших спецслужб. Так вот... Я отвратно отношусь к Лукашенко – он реальное чудовище, абсолютное. Но у него есть яйца".

Что ж, можно вовсе абстрагироваться от Бацьки – например, мысленно представить, что подобная операция была проведена спецслужбами Израиля.

В этом случае восторженно-завистливую реакцию наших патриотов не сдерживало бы ничто.

Как известно, воинственному ближневосточному Юпитеру дозволено то, за что осуждают авторитарных постсоветских быков.

Дерзкие силовые акции, диверсии и ликвидации за рубежом, нарушение международного права, пренебрежение европейскими гуманитарными нормами, игнорирование зарубежной критики: в исполнении израильтян все это представляется захватывающим и заманчивым для Украины. На их месте должны были быть мы!..

Военно-политическое противостояние в современном мире нередко сравнивают с боевыми единоборствами.

И, развивая эту параллель, стоит признать, что идеалом украинской патриотической общественности выступает не дзюдо или айкидо: а скорее крав-мага.

Система рукопашного боя, разработанная в том же Израиле и не обремененная четкими правилами. Это не спорт, а средство выживания.

В крав-мага нет запрещенных приемов: удары по гениталиям или тычки в глаза не только допускаются, но и приветствуются. Главное – уцелеть самому и обезвредить противника.

Именно такой многие из нас хотели бы видели свою страну. Жесткой, смелой. дерзкой. Не скованной правилами, условностями и ложными приличиями. Не зависящей от чужого мнения, не оглядывающейся ни на кого, не обращающей внимания на глубокую озабоченность Брюсселя или Вашингтона. И всегда готовой нанести врагу непредусмотренный и болезненный удар.

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Подобные прецеденты в нашей новейшей истории уже были.

Украинская крав-мага зимой 2014-го – это первый "коктейль Молотова", полетевший в сторону силовиков.

Вопреки господствовавшему мнению, будто правильный демократический протест должен быть ненасильственным.

Вопреки заветам Махатмы Ганди и наставлениям Вацлава Гавела.

Вопреки западному желанию во что бы то ни стало добиться компромисса между Януковичем и оппозицией.

Тогдашний революционный поворот в Украине до сих пор вспоминают с гордостью – и охотно противопоставляют его белорусским и российским волнениям, которые так и не перешли недозволенную черту.

Украинская крав-мага весной 2014-го – это жесткий отпор, полученный прокремлевскими силами в Харькове, Днепре или Одессе.

Без оглядки на законность, права человека и благодушную Европу с ее ценностями. Вплоть до событий в одесском Доме профсоюзов, которые зачастую расцениваются не как трагическое стечение обстоятельств, но как результативное подавление вражеской "пятой колонны".

Украинская крав-мага в 2015-м – это подрывы ЛЭП в Херсонской области, принудившие руководство страны к энергетической блокаде аннексированного Крыма.

Или же громкое убийство Олеся Бузины: несмотря на версию о "кремлевской провокации" и "сакральной жертве", многие восприняли произошедшее как эффективный метод борьбы с пророссийской пропагандой.

Загвоздка в том, что военно-политическая крав-мага в Украине почти всегда ассоциируется со стихийной низовой инициативой. И очень редко – с продуманной деятельностью государственных структур.

Именно это обстоятельство уже который год печалит радикальных отечественных пассионариев.

Украинское государство не становится таким же раскованным, как отдельно взятые украинские активисты.

С 2014 года официальный Киев претендует на роль геополитического пай-мальчика, чье благополучие зависит от соблюдения правил, норм и стандартов, принятых в цивилизованном западном обществе.

Но эта модель развития – при всей своей рациональности – успела многим наскучить и многих разочаровать. Особенно когда дело касается отечественных спецслужб: уж кому-кому, а рыцарям плаща и кинжала сам Бог велел играть за гранью фола и применять запрещенные методы.

Достаточно вспомнить, какой успех у патриотов имело инсценированное убийство Аркадия Бабченко в 2018 году.

Практический смысл "блестящей спецоперации" СБУ остался под вопросом: массового разоблачения российских шпионов так и не последовало, а достаточные улики против обвиняемого Германа были собраны еще до скандальной инсценировки.

Но патриотическую общественность восхитило другое – смелость и красота игры, способность Украины выйти за рамки привычного и приличного. Трюк с ложным убийством и последующим воскрешением был воспринят как полноценная государственная крав-мага.

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А недовольство западных дипломатов и зарубежных СМИ льстило и казалось опосредованным подтверждением украинской лихости.

На этом фоне несостоявшаяся спецоперация по захвату "вагнеровцев" выглядит невосполнимой потерей. Разумеется, никого не волнует судьба российских наемников, оставшихся безнаказанными.

И даже опасения по поводу вражеского "крота", будто бы сорвавшего разработанную операцию, отступают на второй план. Главное для тысяч разочарованных патриотов – это украденное зрелище.

У страны отняли шанс побыть дерзкой и независимой. Шанс насладиться запретным и захватывающим. Шанс демонстративно утереть нос не только Москве, но и глубоко озабоченным западным партнерам.

Возможно, в обозримом будущем отечественная крав-мага еще восторжествует, выйдя на качественно новый государственный уровень. Но что смущает уже сегодня, так это готовность украинцев приравнять эффектное к эффективному, а недозволенное – к результативному.

В патриотическом сознании дерзость слишком часто довлеет над практическим расч етом. Один запрещенный удар ниже пояса выглядит привлекательнее, чем сотни скучных и регламентированных хуков.

Попирание навязанных стандартов и норм уже само по себе начинает казаться залогом победы. И в перспективе такой настрой чреват серьезными проблемами.

В конце концов, у раскрепощенной Украины, пренебрегающей правилами и приличиями, куда больше шансов не сравняться с Израилем – а приблизиться к лукашенковской Беларуси.

Михаил Дубинянский