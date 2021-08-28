Украинский президент готовится к рабочей поездке в США, а психологическая атмосфера накануне этого знакового визита оставляет желать лучшего.

Переговоры с Байденом будут омрачены достройкой "Северного потока-2", эвакуацией американцев из Афганистана и злорадством антизападных комментаторов.

Коллективный Запад разочаровывает Украину, пребывает в растерянности и прогибается под натиском новых вызовов. Хотя зачастую эти новые вызовы побуждают вспомнить хорошо забытое старое, пройденное в XX веке.

Заметим, что чувство погружения в прошлое не покидает нас уже восьмой год. Аннексия Крыма и война на Донбассе выглядели своеобразной машиной времени, вернувшей мир в эпоху холодной войны.

Причем украинцам хотелось верить, что эта машина времени переместила планету в 1980-е. В то самое десятилетие, когда Запад не давал спуску Москве, а кремлевский колосс на глиняных ногах шатался под тяжестью нарастающих проблем и в конце концов рухнул.

Многие из нас воспринимали происходящее как возможность исправить досадную историческую ошибку – и встретить новое поражение Кремля не в составе проигравшей империи, а среди победителей и триумфаторов.

Выдавая желаемое за действительное, Украина мысленно подгоняла окружающую реальность под образ энергичных восьмидесятых.

Мы сравнивали уничтоженный малазийский "Боинг" с южнокорейским собратом, некогда сбитым над Сахалином. Увлеченно следили за введением санкций и падением мировых цен на энергоносители.

Предвкушали скорый экономический коллапс путинской России. И, разумеется, искали среди современных западных лидеров новоявленных Рейганов и Тэтчер.

Кто-то связывал радужные мечты с Ангелой Меркель, награждая ее лаврами новой железной леди. Кто-то пытался разглядеть в республиканце Дональде Трампе реинкарнацию старины Рональда.

А стоило Джо Байдену утвердительно ответить на вопрос о Путине-убийце, и скромное президентское "ммм, да" показалось чем-то таким же эпохальным, как легендарная рейгановская речь об "империи зла"…

Увы, надежды на быстрое укрощение Москвы так и не оправдались. Иллюзии, связанные со скорым крахом кремлевского режима, постепенно развеиваются.

Желаемого сходства между современным Западом и Западом сорокалетней давности не обнаружилось. Зато нарастает ощущение, что машина времени дала сбой – и вместо вожделенных 1980-х мы перенеслись в 1970-е.

За последние две недели только ленивый не проводил параллелей между Афганистаном и Южным Вьетнамом и не сравнивал шокирующие фото из Кабула со старыми снимками из Сайгона. Надо признать, что сходство и впрямь разительное: особенно в морально-психологическом плане.

Впрочем, в семидесятые годы западная слабость и западный оппортунизм не ограничивались бесславным уходом из Индокитая.

Это было время "разрядки", когда Запад искал и находил общий язык с кремлевским руководством.

Когда демократические лидеры предпочитали не вспоминать о недавнем подавлении Пражской весны, а столпы антисоветизма – вроде Института по изучению истории и культуры СССР – ликвидировались в угоду Москве.

Это было время, когда западные державы отнимали у Китайской Республики место в Совбезе ООН, чтобы передать его людоедскому коммунистическому режиму.

А президент Ричард Никсон лично посещал Пекин и пожимал руку организатору "культурной революции" и самого масштабного голодомора в истории.

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Это было время, когда ФРГ обменивала немецкие трубы на советский газ, а канцлер Вилли Брандт договаривался с коммунистическими соседями и держал в своем окружении восточногерманского шпиона Гюнтера Гийома – впоследствии со скандалом разоблаченного.

Это было время, когда западный мир еле справлялся со своими внутренними проблемами и переживал одно болезненное потрясение за другим.

Когда за отменой золотого стандарта в США следовал теракт на Мюнхенской олимпиаде, а за нефтяным кризисом – "Уотергейт" и импичмент американского лидера…

Словом, если уж проводить аналогии между сегодняшним днем и событиями ХХ века, то семидесятые оказываются наиболее близким и ярким антипримером.

Импровизированная машина времени действительно сыграла с нами злую шутку.

После 2014 года Украина остается союзницей Запада, но это не Запад Рейгана и Тэтчер – а скорее Запад Никсона, Киссинджера и Брандта.

Такой же ослабленный и деморализованный, сдающий свои позиции и готовый к сомнительным политическим компромиссам.

Конечно, любая историческая параллель грешит упрощенностью, и заметных отличий от эпохи 1970-х тоже хватает. Возможности авторитарной Москвы уже не те, что прежде.

Возможности авторитарного Китая, напротив, возросли. А еще стоит выделить один момент, имеющий принципиальное значение для Украины и украинцев.

В семидесятые годы передел сфер влияния касался Азии, Африки и Латинской Америки, но не затрагивал Европу. К началу "разрядки" по-настоящему спорных точек на европейской политической карте попросту не оставалось.

Запад уже давно не помышлял об освобождении советских сателлитов, а в СССР не надеялись на победу коммунизма в Австрии, Италии или Скандинавии.

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Все дипломатические сделки той поры – вроде Московского договора или Хельсинских соглашений – лишь подтверждали существовавший статус-кво.

Однако в 2020-х воспроизвести эту же модель не получится. Хотя бы потому, что на европейском континенте присутствует 40-миллионная страна, только что отпраздновавшая свое тридцатилетие.

Украина выступает геополитическим камнем преткновения – и не дает притвориться, будто Западу и Кремлю нечего делить в Европе.

Украина не позволяет полюбовно зафиксировать нынешний статус-кво: он неприемлем для Москвы, жаждущей нашего возвращения в свою сферу влияния.

Украина ставит Запад перед выбором: либо все-таки противодействовать кремлевскому напору, либо пожертвовать нами и получить очаг дестабилизации не на другом конце планеты, а совсем рядом, на границах с ЕС.

Ни первое, ни второе ни укладывается в классическую логику "разрядки". Это уже не ремейк прошлого – это история, которая пишется здесь и сейчас.

И дальнейшее развитие этой истории будет зависеть прежде всего от нас самих.

Михаил Дубинянский