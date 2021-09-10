"Абдула, поджигай!". Как оживают ретро-паровозы на железных дорогах Украины

В обеденные перерывы Захар Павлович

не сводил глаз с паровоза и молча переживал в себе любовь к нему.

Андрей Платонов, "Чевенгур"

160 лет назад на территории, входящей в состав современной Украины, появился первый паровоз. Он выехал из Вены 3 ноября 1861 года, и на следующий день оказался во Львове, пройдя по новому пути от Перемышля до города Льва.

Дым, пар и праздничный гудок заполнили львовский вокзал 4 ноября в 14:30, в день рождения брата императора Франца Иосифа – Карла Людвига, в честь которого назвали "Галицьку залізницю".

Воссоздать атмосферу того исторического дня смогли в 2009-м году. Во Львов прибыл паровоз Су251-86, выпущенный в СССР в 1949-м. Его выкупили и привели в рабочее состояние члены общественной организации "Ассоциация сохранения истории железных дорог Украины".

Сегодня в собственности членов ассоциации и ее главы Владимира Бердникова четыре раритетных локомотива и два тепловоза. Их обслуживание держится на семейных бюджетах активистов.

Без помощи государства энтузиасты пытаются спасти то, что может исчезнуть насовсем – большинство паровых машин за годы независимости разобрали за бесценок на металлолом или отдали в музеи соседней РФ.

Растопка и поездка на раритетном паровозе – событие исключительное не только для горстки ценителей ретро, но и в целом для Украины. Такое у нас происходит редко, обычно на какие-либо значимые праздники, иногда один раз в несколько лет. Хотя в Европе давно существует успешная индустрия перевозки туристов на старых поездах.

Репортеры УП ждали восемь месяцев, прежде чем появилась возможность увидеть, как оживают сразу два паровоза: советский Су251-86 и Еа2026 американского производства, пришедший в СССР в 1944-м по ленд-лизу.

В конце августа команде Владимира Бердникова удалось организовать ретро-поездки для детей в Одессе, куда из Черкасской области пригнали "американца" Еа2026, приурочив акцию к 30-летию Независимости Украины.

Какими были поезда, которые имперская Россия и СССР заказывали в Штатах? Как растапливают котел? До какой скорости разгоняют ретро-локомотивы по железным дорогам Украины? И сколько стоит настоящий паровоз? Репортаж УП из депо Цветково в Черкасской области, в цеху которого хранят и чинят раритетные машины.

Реклама:

Будка. Уголь. Кочегар

– Правильно не "кабина" машиниста, а "будка". Кабина в тепловозах и электровозах. А тут – будка!

Весь в черной пыли и машинном масле, громко лязгая и шурша лопатой, киевлянин Владимир Бердников наполняет углем топку. И заодно объясняет все тонкости собственной страсти.

– Обычно пассажирские паровозы были зеленого цвета, как этот, – говорит он. – А корпуса грузовых – черные. Как вон тот.

Экипаж состоит из трех человек: кочегара, помощника машиниста и машиниста

Через несколько часов локомотив серии "Су" с бортовым номером 251-86, выпущенный в 1949 году заводом "Красное Сормово", проснется, как мифический дракон, выпуская пар и издавая впечатляющие звуки. Но прежде Бердникову, частному предпринимателю и главе "Ассоциации сохранения истории железных дорог Украины", приходится изрядно попотеть.

Для растопки зеленой "сушки" – так паровоз "Су" называют любители ретро – кочегару нужно за два-три часа перекинуть до двух тонн топлива.

Ценители ретро-поездов используют цех в депо Цветково как платную парковку

– Главное, чтобы уголек ровно лег, – показывает Владимир, делая паузы для передышки. – Слой угольной подушки на колосниковой решетке при растопке должен быть пять-десять сантиметров.

В тендер вмещается до двадцати тонн угля. Мы обычно покупаем газовый, сортовой, с минимальной зольностью. Чем меньше золы оседает в топке, тем легче нам ее потом чистить.

Для фаната истории железных дорог должность кочегара – дело не постыдное. В прошлом от этого низшего звена должен был оттолкнуться каждый, кто хотел стать машинистом.

Работа на паровозе грязная, поэтому лучше надевать вещи, которые не жалко

Долгая работа лопатой на сквозняках, при перепадах температур, обычно заканчивается простудами и болями в спине. Но улыбка на лице Владимира Бердникова смягчает все негативные последствия.

Оказавшись в будке локомотива, мужчина возвращается в детство.

Панель управления паровозом не вписывается в технологичный современный мир

В его семье не было железнодорожников. Но бабушка, жившая недалеко от платформы в Новобеличах, водила маленького Володю смотреть на поезда. Больше всего ему запомнились кругломордые электрички Эр9.

По правилам техники безопасности подниматься и опускаться нужно лицом к будке

Повзрослев, Владимир стал машинистом тепловозов в Дарницком депо.

– Серьезная любовь к паровозу появилась в 1982-м, – рассказывает Бердников голосом с хрипотцой. – Тогда первый раз попал на детскую железную дорогу в Киеве, где после ремонта растапливали красавец Юп336.

Я от этой техники до сих пор в большем восторге, чем от современной: в паровозах жизнь есть. Удивительно как, начиная с 19 века, могли такое делать без компьютеров и современных технологий.

Реклама:

В ожидании чуда

– Скоро тут будет очень жарко, – предупреждает Владимир Бердников. – Нужно много воды пить – иначе никак. За рейс легко и весело можно пару килограммчиков сбросить.

При максимальной скорости 110 километров в час Су251-86 на современных украинских путях разгоняли до ста километров. Восторгу, который охватывает Бердникова, вспоминающего ту поездку, легко поддаться даже в неразогретом паровозе

Скорость пассажирских паровозов была больше, чем у грузовых, на 30-40 км/час

Этот локомотив возил пассажиров 16 лет на Приднепровской железной дороге

От рычагов и непонятных приборов 130-тонной махины с запасами воды и угля веет приключениями из вестернов или истернов.

Покончив с заброской угля, Бердников из того, кто приносит жертву железному божеству, сам превращается в бога.

– Как и в любой машине, человек тут должен быть главным. Нужно, чтобы паровоз вас слушался, – говорит он, показывая оборудование.

Манометр нужно периодически "продувать", чтобы не было неправдивых показаний

Котловой манометр отслеживает давление пара в котле. Водомерное стекло – уровень воды.

– Видите, ее сейчас вполне достаточно, – отмечает Владимир. – Для растопки мы держим воду в районе "полстекла".

А управляем при помощи вот этих рычагов – регуляторов и реверсом – вперед-назад.

Глядя на внутренности паровоза, сложно поверить, что он все еще работает

В "сушке", возившей пассажиров с 1949 по 1965 годы, сохранился примитивный по нынешним меркам локомотивный скоростемер.

– Он чем-то похож на бортовые самописцы самолетов, – объясняет железнодорожник. – Фиксирует четыре параметра: скорость, время, направление движения (вперед и назад), плюс давление в тормозной магистрали.

Скоростемер – один из немногих приборов, близких к современному оборудованию

– Вам нужно подождать. Растопка, думаю, займет три-четыре часика. Все будет дымиться, шуметь. Потом машина оживет. А когда сигнал подам и с места сдвинусь – так вообще! – обещает Владимир Бердников.

Чому вам варто приєднатися до Клубу УП? Правда – це не завжди наші з вами переконання, якими б порядними та шляхетними вони не були. Щоб знайти правду, треба вміти чути не тільки себе, а й інших. В пошуках правди журналісти УП виходять за межі затишних столичних офісів, сторінок соцмереж та власного світогляду. Ми багато їздимо країною, щоб відповісти на питання: "Яка вона, справжня Україна? Чого ми прагнемо та що робимо не так?". Підтримуйте Клуб УП, якщо вважаєте, що це важливо. Євген Руденко – журналіст УП Приєднатись

Антон

В то время, как "сушку" уже готовы "зажечь", мастера копаются во внутренностях черного американца Еа2026.

– Чем это вы тут занимаетесь?

– Сексом, – смеется в ответ кто-то из трех мужчин.

– Пісочну трубу робимо, – поясняет слесарь-бригадир "Укрзалізниці", 36-летний Антон Максимяк, который занимается ретро-паровозами как волонтер. – Вона воздухом подає пісок, який зверху сиплеться, щоб не було пробуксовки.

Зараз переробимо хомута, переваримо.

Четыре буквы ALCO на колесах локомотива, который приводят в порядок спецы, отношения к алкоголю не имеют. Такие машины производили в США на заводах Аmerican Locomotive Company (сокращенно ALCO) по заказу СССР.

За локомотивами присматривают до 20 активных волонтеров. Всего в теме около ста человек

Перед рейсом американцу Еа2026 понадобился небольшой апгрейд

Борт, который берегут в Цветково, Союз получил по ленд-лизу в 1944-м.

– А де гайка? Що, не йде? – весело шумят работяги.

Через несколько минут Антон Максимяк несет узкую трубу в ремонтный цех, где больше столетия пахнет машинным маслом, мазутом и копотью.

– Зараз я її відполірую. Зробимо як у лялі, – озвучивает план слесарь.

Максимяк – потомственный железнодорожник. Отец работал в депо Цветково сварщиком, мать бухгалтером. Один дед – кузнецом. Второй – машинистом.

Ремонтный цех стал для железнодорожников вторым домом

Максимяк готов решать любые технические проблемы

Коллеги ласково называют Максимяка Антошей. А он сам себя – простым работягой.

– Люблю свою роботу, тому що вона грязна, – говорит он. – Грязна, тяжола, но нічого. Нас таких мало, но ми в тєльняшках. Ми не за мільйонами приходимо сюди, а для того, щоб було за що жить.

Антон говорит, что у него кнопочный телефон, потому что с такими руками нет смысла покупать смартфон

У рабочего места Антона стоит металлический шкаф. На внутренней стороне дверей – фотографии дочки, сына, жены и Тины Кароль.

– Це я її возив в Карпатах, коли зйомки кліпа були, – показывает он.

На фото в рабочем шкафу слесаря самые дорогие ему люди и воспоминания

Поколдовав над трубой у слесарного стола, Антон Максимяк несет ее обратно, к паровозу Еа2026.

– О, хорошо, хорошо! – ставят мужчины деталь на место.

– Тепер осьо всьо, підняв! Дивись, Вітя, то, шо надо!

– Злетить ракета!

– Да. На Одесу пійдемо!

– Ці паровози – совершенство, – преисполнен почтением Максимяк. – Як його так удачно зробили в своє время, і воно досі ходить?!

Последние приготовления к запуску Еа2026

Растопка

В топке Су251-86 исчезают огромные бревна. В дело идут старые деревянные шпалы, которые Бердников с товарищами насобирал в округе.

– Они пропитаны креозотом, так что такие дровишки на шашлык точно не пойдут, – смахивает он пот с лица. – Вдоль, поплотнее. Потом добавляем ветошь – от нее пламя начинается.

Для растопки паровоза обычных дров не хватит

Бывший машинист тепловозов с удовольствием вживается в роль кочегара

Пространство внутри топки – пять квадратных метров

– Дима, залазь сюда! – командует Бердников.

Этого момента он с коллегами ждал долгих восемь месяцев. Держа в руках длинную палку, конец которой обмотан старым, замасленным тряпьем, Владимир произносит кодовую фразу: "Абдула, поджигай!".

Владимир Бердников замер в предвкушении

В горячем состоянии паровоз можно поддерживать до 45 суток

От самодельного факела начинает потрескивать ветошь в топке. Появляется белый дым, который постепенно чернеет и заполняет будку машиниста. Становится жарко, дышать все сложнее.

– Начинается жизнь! – радуется, как ребенок, Владимир. – Локомотив оживает. Это особые ощущения, по-любому. Понимаете, для нас растопить паровоз – настоящий праздник.

Через пару часов к дымящей "сушке" присоединится и американец Еа2026. В его будке повторится тот же ритуал.

Загруженный углем и водой тендер весит до 70 тонн

Этот Еа2026 хотели сдать на металлолом, хотя он был практически в рабочем состоянии

– Абдула, поджигай! – говорит с удовольствием Бердников.

– Как сказал великий Ленин: "Из искры возгорится пламя!", – иронизирует его напарник.

– Та давай, поджигай, поджигай!

– Да поджег уже!

Тут нет системы вентиляции и тем более кондиционера, что добавляет работе на паровозе экстремальные ощущения

– Котел тут мощнее, чем в пассажирском Су251-86, – рассказывает Владимир. – Это яркий представитель американской школы.

Тут изначально был пневмопривод, чтобы кочегар не махал лопатой. Это называется "стокер". На педальку нажал – идет подача угля. Зачерпнул, на педальку опять – клац! Шуровка (дверцы в топке – УП) открылась – кинул.

Отмываться после рейса любителям ретро придется долго

Через несколько часов паровоз сможет сдвинуться с места

– Мы этот локомотив называем ласково "Елена", – продолжает Бердников. – Он уникален тем, что имеет цельнолитую раму. В отечественном паровозостроении тогда такого не было.

По сути это усовершенствованный паровоз, который в США заказывала еще царская Россия.

Диаметр рабочих колес 1320 миллиметров

По СССР колесило много поездов с американской маркировкой

Еа2026 энтузиасты отыскали на базе запаса в Казахстане в 90-х прошлого века. Его хотели отправить в утиль, но украинцы купили машину по цене металлолома за несколько тысяч долларов. В составе другого поезда везли его в Украину неделю.

– Мне ту поездку в 1994-м жена до сих пор вспоминает. Мы подали заявление в ЗАГС, а потом я поехал в экспедицию в Казахстан. Вернулся за три дня до свадьбы. Все на измене были, и это не удивительно – тогда мобилок не было, со мной не было никакой связи.

Но теперь моя жена поддерживает то, что я делаю, хоть это и забирает львиную долю семейного бюджета, – улыбается Владимир Бердников.

Реклама:

Гармония

Чтобы доехать из Кременчуга в Цветково, между которыми меньше 200 километров, 32-летнему электромеханику Вячеславу Семененко, понадобилось около 12 часов.

Семененко – один из фанатов паровозов, который не так давно присоединился к Ассоциации сохранения истории железных дорог. Он тратит свое время и деньги, чтобы иметь возможность приводить раритетные машины в порядок и хотя бы изредка прокатиться на них.

– Вчора виїхав київським поїздом до Знам’янки, переночував там на вокзалі. Сьогодні зранку сів на дизель, і ось, нарешті, я тут, – рассказывает Вячеслав о своем пути.

Вячеслав постоянно находит занятие по душе, поэтому живется ему не скучно

В смт Цветково Черкасской области, где хранятся паровозы, живет 1 200 человек

В этом году в Цветково Семененко попал в первый раз, успев изрядно соскучиться по команде и по локомотивам. Все лето в 2020-м приезжал сюда через выходной, "колупался", как он сам говорит, в Су251-86 и Еа2026.

На вопрос, зачем ему все это, Вячеслав отвечает: "Ну как? Это ж уникальная вещь!".

Лицо счастливого человека, который осуществил то, о чем мечтал в детстве

Семененко с детства привлекают нестандартные занятия. Видимо, в этом секрет его постоянной улыбки.

В ассоциацию он попал, увидев на YouTube видео с дымящим паровозом. Написал на e-mail, что тоже хочет прикоснуться к прекрасному. Таким же простым, но действенным способом, он попал и в Главную астрономическую обсерваторию НАН Украины в Киеве.

Депо – единственное место в Цветково, где есть стабильная работа

Цех для железнодорожников – святое место, которое нужно держать в чистоте

– Я в Кременчуге электриком на полставки, а трудовая у меня в обсерватории, – говорит Вячеслав. – Я там инженер первой категории. Работаю вахтовым методом, неделя через три.

Изучил в интернете список заведений Академии наук. Выбрал те, что связаны с моим направлением. Разослал по электронкам письма. В итоге мне позвонили, предложили работу в обсерватории. У них там была открыта вакансия, зарплата – практически минималка.

Последнее совещание перед отправкой Еа2026 в рейс

Возможность делать что-то необычное для Вячеслава, как и всех в ремонтном цеху в Цветково, дороже денег. Похвастаться миллионами, ультрамодными авто в Украине могут многие. Но настоящий паровоз в движение приводят единицы.

– В своем классе это – совершенная машина, – кивает Семененко на Еа2026. – Паровозы – всеядные, могут поехать фактически на всем, что горит. А еще они очень красивые. Я как-то задумался, почему так? И понял – в них все сделано гармонично. Ничто не выпирает и не мешает.

Реклама:

Живой

Арифметика страсти по паровым локомотивам проста, но обременительна для кошельков энтузиастов. Перед разовой акцией в Одессе ко Дню независимости они запаслись 16 тоннами угля по цене 3 500 – 4 000 гривен за тонну.

– Чтобы наши машины просто стояли в депо (там они хранятся круглогодично – УП), с нас берут до 150 гривен в сутки за каждую, – делится Бердников, поглядывая за Су251-86 и Еа2026, которые после полудня становятся все горячее.

В Одессу отправился только черный Еа2026

Диаметр колеса пассажирской "сушки" – 1850 миллиметров

Собраты то ли по несчастью, то ли по счастью, стоят бок о бок, выпуская в ясно-голубое небо темные, густые струи дыма. Сделанные инженерами по разные стороны Атлантики, эти могучие паровозы сошлись в одной точке, в украинском Цветково, готовые удивлять публику, избалованную технологичным XXI веком.

Паровозов такой серии в СССР выпустили порядка 2 500 единиц

Ради таких моментов Владимир Бердников не жалеет времени и денег

Без изобретения колеса, паровоза и железных дорог, современный мир не стал бы технологичным

С непривычки от дыма, который поддается хаотичным движениям ветра, першит в горле даже на открытом пространстве. В эти минуты легко представить, какой была атмосфера на вокзалах с крытыми платформами в не таком уж и далеком прошлом, за осколки которого борется Бердников.

– Наш локомотив Еа – единственный оставшийся в Украине, – поясняет он смысл своего увлечения. – А Су – единственный на путях, кроме него остались только машины на постаментах в Ковеле, Жмеринке и станции Шевченко.

В Украине подобной техники уже совсем мало. Ее нужно сберечь, потому что многие современные дети слабо представляют, что такое настоящий паровоз.

Еще один раритетный локомотив хотят привести в рабочее состояние

Железнодорожники говорят, что в их цеху почему-то приживаются только рыжие коты

– Государство в сохранении истории железных дорог практически никак не участвует, – сетует Владимир. – Нужно создавать национальный музей, и это не масштаб моего частного предприятия, а масштаб государства.

Музей нужно обязательно делать таким, чтобы паровозы не просто стояли, но еще и работали.

Растопка паровоза – лучший способ отвлечься от соцсетей и виртуального мира

Без способности горстки людей бесплатно копаться в саже, грязи и масле, Украина давно утратила бы редкий для нее аттракцион.

– Если мы забросим эту тему, она очень быстро заглохнет, всё растащат на металлолом, – объясняют любители ретро.

В день встречи с репортерами УП у Бердникова и его товарищей волнующий момент триумфа. Чуть позже станет известно, что инспекторы "Укрзалізниці" не выпустят из депо Цветково зеленый Су251-86, обнаружив пробелы в его техническом состоянии. Но черный американский Еа2026 все же сумеет покатать детей в Одессе.

Владимир Бердников говорит, что не продаст паровоз даже за миллион долларов

Пока же, за несколько дней до этого события, Владимир Бердников заливает масло, запускает насос и прокачивает тормоза, чтобы показать разогретую "сушку" в действии.

Су251-86 снова в движении, как и 70 лет назад

Пар, дым – Су251-86 трогается с места. Последний раз он оживал восемь месяцев назад. Оживет ли еще?

Уставший, но уверенный взгляд Бердникова и его товарищей дает утвердительный ответ: горячее сердце, жажда приключений и фанатичная преданность делу могут сдвинуть с места всё, даже стотонную машину, на которую большинству наплевать.

– Если не мы, то кто? – победоносно улыбается Владимир, и оглушает округу архаичным гудком.

Игрушки у Владимира Бердникова по-настоящему взрослые

Евгений Руденко, Эльдар Сарахман, УП