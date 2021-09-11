Рожденные одиннадцатого сентября

Двадцать лет назад планета прильнула к экранам телевизоров, наблюдая за обрушением башен-близнецов в Нью-Йорке. Теракты одиннадцатого сентября, омрачившие первую осень XXI века, стали своеобразным прологом к новому столетию.

И оглядываясь в прошлое, понимаешь, сколь многое из нашей сегодняшней реальности было запрограммировано еще в те драматические дни.

11 сентября продемонстрировало, что, вопреки прогнозам Фрэнсиса Фукуямы, ни о каком конце истории говорить не приходится.

Надежда на спокойную и размеренную жизнь в уютном однополярном мире не оправдалась.

Удар террористов пришелся не только по Соединенным Штатам, но по всей западной цивилизации, целое десятилетие почивавшей на лаврах и готовой провести новый век в том же расслабленном состоянии.

Тогда, в 2001-м, коллективный Запад впервые после холодной войны предстал растерянным и уязвимым.

И этот первый тревожный симптом, быстро заслоненный "Несокрушимой свободой" и вводом войск в Афганистан, хотелось рассматривать как случайный сбой.

Мысль о том, что перед нами тенденция, которая в дальнейшем будет прогрессировать, казалась неуместной.

Связав собственное будущее с западным процветанием, мы убеждали себя, что мировая история хоть и не кончилась, но худо-бедно контролируется Вашингтоном и Брюсселем.

А затем последуют финансовый обвал 2008 года и глобальная экономическая рецессия. Неспособность предотвратить кремлевскую агрессию в Грузии, Украине и Сирии. Европейский миграционный кризис, Брексит, трампизм, пандемия COVID-19.

И, наконец, самый свежий маркер нарастающей западной слабости: эвакуация из того самого Афганистана, который двадцать лет назад должен был послужить доказательством западной силы и твердости. Круг замкнулся весьма символично.

11 сентября продемонстрировало, что общей боли и скорби в новом XXI веке не будет.

Кто-то встретил произошедшее с нескрываемым злорадством. Задолго до мюнхенской речи Путина, задолго до Крыма и Донбасса антизападный реваншизм показал себя во всей красе.

Тогдашние эмоции неплохо передает стихотворение, опубликованное в одной из московских газет:

С каким животным иудейским страхом

С экранов тараторили они!

Америка, поставленная раком, –

Единственная радость в эти дни.

И не хочу жалеть я этих янки.

В них нет к другим сочувствия ни в ком.

И сам я мог бы, даже не по пьянке,

Направить самолет на Белый дом.

Убийство почти трех тысяч человек действительно воодушевило немалую часть российского общества. Наследники империи восприняли 11.09.01 как некую моральную компенсацию за проигрыш в холодной войне.

Хотя американцы пострадали от рук "Аль-Каиды", которая в те же годы поддерживала антироссийскую герилью на Кавказе.

Уже тогда имперский ресентимент поражал не только своим людоедством, но и своей иррациональностью – и в последующие двадцать лет этот воинствующий иррационализм никуда не исчезнет.

Разрушение чужого будет привлекать путинскую Россию куда больше, чем забота о своем. Приоритетной задачей станет не преумножение собственных ценностей, а дискредитация западных.

И в 2014-м рядовой россиянин возрадуется разрыву с Западом вопреки личным экономическим интересам.

11 сентября продемонстрировало новые границы веры и неверия в XXI столетии. Террористическую атаку в США наши современники обсуждали, уже освоившись в цифровой реальности.

И, как выяснилось, дивный новый цифровой мир – это априорное недоверие к официальной информации, но готовность ухватиться за любое голословное утверждение, почерпнутое в Сети.

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Благодаря интернету тысячи прежних фриков обрели возможность взаимодействовать друг с другом и обращаться к широкой аудитории. Миллионы обывателей получили доступную альтернативу традиционным СМИ.

Результатом стало рождение целой конспирологической религии, связанной с событиями 11.09.01: от немудреной версии о провокации ЦРУ до разоблачения глобальных рептилоидных козней.

Потребление теорий заговора стимулировалось не столько правдоискательством, сколько жаждой самоутверждения.

Заурядный гражданин смог ощутить себя обладателем тайного знания, мысленно войти в круг избранных и сравниться с сильными мира сего.

Повернуть этот процесс вспять уже не представлялось возможным.

После 2001 года массовая конспирология продолжила триумфальное шествие по миру, все явственнее овладевая людскими умами.

Рассказы о подтасованной победе Байдена и шаман QAnon в захваченном Капитолии, рассуждения о сфальсифицированной пандемии коронавируса и антипрививочные манифестации в Европе: сегодня мы наблюдаем продолжение все той же истории двадцатилетней давности.

Наконец, 11 сентября продемонстрировало нам новую грань глобального бытия.

Ранее казалось, что глобализация – это дорога с односторонним движением. Разумное, доброе, вечное движется из первого мира в третий.

Цивилизационные достижения шаг за шагом преображают планету. "Макдональдс" и "Мастеркард", интернет и мобильная связь меняют жизнь миллионов людей в самых отдаленных уголках Земли.

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Но осенью 2001-го обнаружилось, что глобальная логика работает и в обратную сторону.

Какое дело преуспевающему нью-йоркскому яппи до средневековых фанатиков, захвативших власть в Афганистане несколькими годами ранее?

Каким образом эти бесконечно далекие бородачи могут вмешаться в жизнь современного американца?

Оказалось, что могут. И на протяжении следующего двадцатилетия этот неприятный тренд получит дальнейшее развитие.

Благополучному гражданину Нидерландов не отмахнуться от происходящего на востоке Украины: доказано рейсом MH17.

Рядовому избирателю из Штатов или жителю английской глубинки не заслониться от авторитарного правления в РФ: доказано вмешательством в американские выборы и событиями в Солсбери.

Добропорядочному берлинцу или парижанину не спрятаться от кровавой сирийской мясорубки: доказано миграционным кризисом в ЕС…

Двадцать лет назад стало очевидно, что современный мир не разделишь на чистых и нечистых, отгородив благополучие первых от неприкаянности вторых.

И как ни соблазнительны сегодняшние изоляционистские лозунги, переиграть историю XXI века уже не получится.

А всякая попытка замкнуться в себе лишь обрекает на повторение болезненного урока, пройденного 11 сентября 2001 года.

Михаил Дубинянский