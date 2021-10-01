Друзья Зеленского в особняке первого олигарха. Кто спасет наследие легендарной династии Терещенко

В доме на бульваре Шевченко,34, отданном чиновниками КГГА в руки современных нуворишей, в конце 19 века родился Михаил Иванович Терещенко. О нем его внук Мишель, бывший гражданин Франции и экс-мэр Глухова, в 21 веке напишет книгу "Первый олигарх".

Среди детских впечатлений, которые в 1956-м вспоминал перед смертью в Монако 70-летний Михаил Иванович: тенистый, цветущий ботсад и шум железнодорожного вокзала Киева; стук копыт и лязг цепей проштрафившихся солдат, бредущих под конвоем на строительство дорог.

Впитав с молоком матери дух Киева, Михаил Терещенко, внук глуховского магната и мецената Николы Артемьевича, начнет проводить много месяцев в году на Лазурном берегу в Каннах. Там его отец Иван, страдающий от туберкулеза, построил виллу "Mariposa".

Обладателем одного из крупнейших состояний в Российской империи юный Миша станет в неполных 16 лет, когда в один месяц умрут его могущественный дед и больной отец. После сдачи экзаменов в Киеве наследник промышленной империи продолжит учебу в Лейпциге, Лондоне и Москве.

В 31 год член Государственной Думы Михаил Терещенко станет министром финансов, а затем министром иностранных дел Временного правительства Керенского в Санкт-Петербурге.

Он превратится в личного врага Ленина, пытаясь доказать, что лидер большевиков – немецкий агент. Отмучается за решеткой в Петропавловской крепости. Чудесным образом сбежит в Европу, где начнет жизнь с нуля.

Постарается забыть о некогда крупнейшей в мире яхте "Iolanda", принадлежавшей ему. И о редчайшем именном бриллианте "Tereschenko blue", который, если верить легенде, помог ему вырваться из плена "красных".

В изгнании Михаил Терещенко добудет славу известного финансиста, о котором в некрологе в The Times лорд Роберт Генри Бранд, один из директоров компании Lloyd’s и банка Lazard Frères, напишет: "Его смерть стала утратой для финансовых кругов многих европейских столиц".

Сегодня потрепанный коммунистическим и постсоветским беспределом особняк на бульваре Шевченко, 34, где начиналась жизнь Михаила Терещенко, принадлежит компании ПРАТ "Центрелеватормлинбуд". Она связана с Тимуром Миндичем, совладельцем студии "Квартал 95", бизнес-партнером Игоря Коломойского и другом президента Владимира Зеленского.

Столичная прокуратура при участии Мишеля Терещенко и его жены Елены пытается вернуть объект киевлянам.

С журналистами УП Мишель встретился в день одного из заседаний в Хозяйственном суде, где решается судьба родового особняка, и провел экскурсию по центру столицы, показав самые знаковые для его семьи места.

"Кто вы такой?"

– Мій дід був трошки багатий, – улыбается Мишель Терещенко, приехав на встречу к особняку на бульваре Шевченко, 34.

"Трошки" вкратце значит следующее: сахарные, кирпичные заводы, солеварни, огромная мануфактура по производству тканей, лесопилки, мельницы, земельные владения, доходные дома, резиденции в Украине, России, Европе. И огромная коллекция предметов искусства в Киеве.

Мишель Терещенко родился во Франции в 1954-м, в Украину переехал в 48 лет всЕ фото: Эльдар Сарахман

67-летний Терещенко, одетый в вельветовые штаны, замшевые кроссовки и короткую ветровку, на потомка первого украинского олигарха не очень похож. Он живет в загородном доме на 300 "квадратов" и ездит на Peugeot 3008.

– Коли дідусь покинув батьківщину (в 1918 году – УП), він втратив все, крім свого життя. Скарбів у Франції у нас не залишилося, – утверждает Мишель.

Среди оставшихся артефактов: фотографии и документы, несколько деловых печаток и кирпичей из фамильных заводов Терещенко.

Род Терещенко повлиял на становление Украины во второй половине 19 – начале 20 века

20 лет жизни в Киеве и Глухове сделали из Мишеля украинца – и по паспорту, и по вовлеченности в окружающую реальность, полную коррупции и произвола.

Француза в нем выдают лишь особенности его речи: она полна мягкими согласными и носовыми звуками, ударения часто стремятся к последнему слогу там, где по правилам украинской орфоэпии это не положено.

Стоя у заброшенной, заколоченной колыбели Михаила Ивановича Терещенко, его внук вспоминает, как впервые оказался внутри этого здания.

Дом построили в 1874 году для помещицы Модзелевской. Через пять лет его купил Иван Терещенко, отец Михаила Терещенко

– Після мого переїзду в Україну я часто ходив сюди, – рассказывает Мишель. – Це дуже смішно, тут був ОВІР с симпатичним директором. Ми трошки сто грам пили в його кабінеті.

Коли ще я був французом, кожного року приходив у будинок, де народився дід, поновлювати ліцензію для життя в Україні. Тут одна жінка казала: "Хто ви? Що ви хочете? Давайте свій документ!".

Сегодня попасть внутрь невозможно. Подчеркнуто улыбчивый охранник, открыв замок на цепи, выходит из ворот. Он узнает Мишеля и без документа.

– Можна зайти? – вежливо спрашивает его потомок олигархов.

Двери родового особняка для потомка династии Мишеля Терещенко закрыты

– Извините, зданию 150 лет, – не впускает страж. – Его разгрузили владельцы, чтобы, не дай бог, аварийная ситуация. Мы смотрим, чтобы не было ни пожара, ни потопов – ничё.

– А хто власник?

– Извините, я тут в плане безопасности, чтобы все было в сохранности. А все эти интимные вопросы...

Ветер перемен

"Памятник архитектуры".

Для дома на бульваре Шевченко, 34, типовая охранная табличка на фасаде оказалась слабым оберегом. Этот особняк Терещенко, как и множество других исторических зданий Киева, отдали в частные руки. Пополнили список пустующих объектов, идеально вписывающихся в бизнес-планы застройщиков.

Особняк Терещенко в аварийном состоянии. Но его еще можно спасти

Рассказывая о судебных перипетиях вокруг родового гнезда легендарного деда, Мишель Терещенко иронизирует.

– Були "друзі Ющенка", а зараз мені треба вести вже боротьбу проти друзів Зеленського, – улыбается он. – На жаль, ми знаємо, що сьогодні власник будинку – бізнес-партнер Коломойського Тімур Міндіч (по данным системы Youcontrol, Миндич – один из бенефициаров ПРАТ "Центрелеватормлинбуд", которому принадлежит особняк – УП).

По словам Мишеля и его жены Елены, в инвестиционных планах владельцев – глобальная реконструкция памятника архитектуры, которая увеличит его площади в несколько раз, изменив его до неузнаваемости.

– Ми наполягаємо, щоб відбулася реставрація із повним збереженням будівлі в її автентичному вигляді, – говорят они.

Мишель Терещенко обещает написать юмористическую книгу о своих злоключениях в Украине

– Чи буде реакція міністра культури? – спрашивает сам себя Терещенко. – Чи буде реакція адміністрації президента, я не знаю. Але ми будемо на баррикадах, щоб захиситити цей дім.

Обнадеживающий ветер перемен подул оттуда, откуда Мишель, исходя из опыта прошлых лет, уже не ждал – из просторных кабинетов КГГА.

С этого балкона члены легендарной династии наблюдали за Бибиковским бульваром (сегодня – Шевченко) и ботсадом

По-видимому, лед тронулся в момент, когда противостояние президента и Виталия Кличко стало необратимым. Теперь, радуется Терещенко, КГГА, отдавшая в 2007 году объект в частные руки, поддержала позицию столичной прокуратуры, требующую от "друзей президента" вернуть здание городу.

– Нарешті після 14 років моєї боротьби влада Києва вирішила повернути його собі, – отмечает Мишель Терещенко. – Я на цей будинок, як і на інші, що належали моїй родині, не претендую. Тільки хочу їх зберегти. Тут треба робити музей, яким будуть користуватися всі кияни.

Пока же особняк на бульваре Шевченко обрел максимально унылый и символический вид, в котором, в зависимости от угла зрения, проглядывается и гротеск, и сарказм, и неподдельный драматизм истории.

В 1918 году здесь, в киевской колыбели магната и министра Временного российского правительства, разместилось Министерство путей молодой Украинской Державы. Здесь же в декабре 1918-го на тайном ночном совещании выбрали руководителей Директории УНР, свергнувшей гетмана Скоропадского.

В начале 2000-х здесь размещались офисы различных частных контор

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Польза

"Стремлением к общественным пользам".

На примере этого семейного девиза, красующегося на сине-желтом фамильном гербе 19 века, Мишель, поворачивая на улицу Терещенковскую, объясняет отличие его предков от современных олигархов.

– Вони нічого не крали, не вивозили гроші за кордон, інвестували в Україну. Поважали людей, які на них працювали. В них було правило – віддавати 80% прибутків на благодійність, – говорит он.

Сколько всего зданий построил прапрапрадед Никола Терещенко, его семья и потомки в Киеве, Мишель затрудняется сказать. Если углубиться в архивы, можно назвать несколько десятков объектов в Верхнем городе, на Печерске, Подоле, Шулявке, Новом Строении и других районах столицы.

Улица Терещенковская получила свое название в 1900 году в честь почетного гражданина Киева Николы Артемьевича Терещенко

Империя Николы и его братьев разрасталась так быстро, что в провинциальном Глухове им стало тесно. Нужны были новые коммуникации и возможности для ведения дел с выходом на Европу и Азию. Династия, попробовав для этих целей Москву, решила все же перебраться в Киев.

Никола выделил землю и средства для Владимирского собора, строил больницы, приюты для бездомных, училища. Без пожертвований Терещенко не было бы КПИ, детской клиники "Охматдет", Национального Художественного музея Украины и не только.

– Це була фантастична резиденція Ніколи та його дружини Пелагеї, – показывает Мишель на сегодняшний Национальный музей Тараса Шевченко. – Вони купили тут два будинки та перебудували в 1875 році.

Нікола помер в 1903-му, і сюди потім переїхав його внук, мій дідусь Михайло Іванович. Останнім власником був він. Ця будівля – як маленький палац, але у нього велика душа.

Мишель говорит, что реконструкция музея Шевченко была не только крайне неудачной, но и преступной

Эту душу, по словам Мишеля, испоганили во время реконструкции, которая началась при беглом президенте Януковиче.

– Вони незаконно все перебудували, – возмущается он. – Були великі парадні двері, тепер їх немає (на их месте барельеф Шевченко – УП).

– Вони говорили, що після реконструкції буде схоже (внутренняя часть музея – УП) на піраміди Лувра, – продолжает Терещенко. – Але фактично це стало схоже на СТО.

Мишель Терещенко: "Я вже не можу в музеї знаходитися, вони всю душу Терещенка та Шевченка убрали"

Операционный центр промышленной империи Николы Терещенко находился рядом с его особняком. Но конторе с офисами, выполненной в том же стиле, что и резиденция магната, повезло меньше – от нее сохранилась лишь часть фасада в доме 8/26.

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Tereschenko blue

Когда будущему мэру Глухова Мишелю Терещенко было четырнадцать, его бабушка Маргарет Ноэ перед смертью говорила: "О-о-о, мій Мішель, у нас був палац в Петрограді, маєтки в Києві...".

– Ми знали, що дід, Михайло Іванович, був міністром Тимчасового уряду та не бідною людиною, але не здогадувалися про все інше, – вспоминает Терещенко. – Він наказав бабусі забути минуле. Вони сильно ностальгували, і не хотіли, щоб негативні емоції були і у нас.

В 2015 Мишель Терещенко победил на выборах мэра Глухова, разгромив регионала Юрия Бурлаку, и набрав 64,58% против 31,21%

– Коли бабуся вже почала щось розповідати, ми думали, що це фантазії старої людини, – продолжает Терещенко, стоя в парке Шевченко. – Думали, що лише 10% з того, що вона говорила – правда. Але уявити не могли, що це все було правдою, причому лише 10% від всієї правди.

Масштабы семейных владений Мишель осознал в сорок лет, когда в 1994 году впервые посетил Украину. Вместе с особняком на бульваре Шевченко, 34, резиденцией на Шевченко,12, и близлежащей конторой, у могущественных выходцев из Глухова был, как говорит Мишель, "полный комплект" на именной улице Терещенковской и рядом с ней.

На улице Терещенковской знаменитая династия оставила после себя несколько музеев

Усадьба Федора Терещенко превратилась в Киевский национальный музей русского искусства, которому в 2017-м вернули название 1922 года – Киевская картинная галерея.

Особняки на Терещенко, 15, 17, в которых жила семья меценатов и филантропов Богдана и Варвары Ханенко, стали музеем, названным в их честь.

– А ось цей будинок (№13 – УП) Варвара будувала, – показывает Мишель. – Щоб здавати в оренду, і щоб всі доходи з нього йшли на музей. Щоб він процвітав і після її смерті.

Разговоры о богатствах династии можно свести к рассказу об огромном алмазе, который в Антверпене в 1913-м купил будущий министр, 27-летний Михаил Иванович Терещенко, для своей возлюбленной Маргарет Ноэ, ставшей первой из его двух жен.

Бриллиант, который носила бабушка Мишеля Терещенко Маргарет

Мистическая фабула этой истории сводится к тому, что шедевральный по своим размерам камень нашли в Индии, в копальне Коллура. Якобы он был частью украденного ритуального украшения индуистского бога Рама, и приносил своим владельцам несчастья.

В случае с министром в изгнании, утверждают мистики, это приобретение отработало проклятие на все сто: обрушило беды не только на Михаила Терещенко и его родных, но и на десятки миллионов людей, которым довелось жить после 1917 года.

Впрочем, история этого алмаза увлекательна и без мифологии. После огранки Cartier бриллиант, получивший название "Tereschenko blue", весил 42,92 карата. На то время он стал вторым по размеру в мире синим бриллиантом после известного "камня Хоупа".

В бывших домах семьи Терещенко теперь живут обладатели дорогой киевской недвижимости

Сегодня, рассказывая о "Tereschenko blue", Мишель Терещенко все же ставит чудесную точку, которую сложно подтвердить документально:

"Цей камінь допоміг бабусі викупити мого діда із тюрми в Петрограді. Вона домоглася зустрічі з Леніним, той сказав, що "революція не продається". Але Троцький зміг імітувати втечу діда в обмін на діамант.

Потім, у 1980-х, камінь якимось чином опинився на аукціоні Christie's, де його купив колекціонер з Лівану Роберт Муавад".

Яхта, самолеты, автомобили

На момент смерти Михаила Терещенко в 1956 году его внуку Мишелю, будущему гражданину независимой Украины, было два года. Деда он не помнит. Пробелы в знаниях Мишель восполняет изучением семейных, государственных архивов. И подключает воображение.

В 2015 году Мишель получил украинский паспорт

Додумать мельчайшие обстоятельства жизни семьи Терещенко несложно, когда на руках есть хотя бы несколько впечатляющих фактов. Один из них – покупка в 1912 году 127-метровой "Иоланды", самой большой на тот момент частной яхты в мире.

В своей книге о предках "Первый олигарх" Мишель рассказывает: 27-летний Михаил Иванович, увидел "Иоланду", принадлежащую на тот момент одному из нью-йоркских миллиардеров, когда находился в Крыму.

Судно строили для итальянского короля Виктора Эммануила III, и назвали в честь одной из его дочерей

Потеряв голову от красоты и размера яхты, молодой Терещенко отправился на встречу с владельцем. Он убедил его прервать свой круиз. Выкупил судно, оставил экипаж. Компенсировал американцу все неудобства, связанные с возвращением в Нью-Йорк на другом транспорте.

"Иоланда" радовала своих новых хозяев во время путешествий по Средиземноморью и Скандинавии. А сторонних наблюдателей на набережной Круазет в Каннах и в бухте Жуан-ле-Пен восхищала роскошными салютами, запущенными с палубы.

– В Першу світову дідусь передав "Іоланду", яка стояла в порту Крістіанії (прежнее название Осло – УП), британському адміралтейству. З неї зробили плавучий госпіталь.

А під час Другої Світової вона під прапором Британського військового флоту боролася з німецькими підлодками. Після війни Михайло Терещенко ще бачив свою яхту в Саутгемптоні. А в 50-х її розібрали, – рассказывает Мишель.

Прогуливаясь сегодня по осеннему Киеву в окружении наследия своей семьи, он подталкивает к выводу: успех и слава преследовали почти всех, кто рождался с фамилией Терещенко или породнился с магнатами.

Мишель вспоминает Федора Федоровича Терещенко, пионера украинской авиации. В своем имении в Червоном Житомирской области в 1909 году он открыл производство самолетов. А в годы эмиграции во Франции заинтересовался оккультизмом, каббалистикой, и написал книгу по "медицинской астрологии", которая, как утверждает "Википедия", "до сих пор популярна в среде франкоязычных астрологов".

Резиденция Федора Терещенко в Червоном сегодня находится в плачевном состоянии

Для большинства членов династии Терещенко светлейшая полоса закончилась в 1917-м, но некоторые, потеряв имущество и родину, смогли выбиться в люди и за рубежом.

– А ви знали, що Олексій Сахновський (один из внуков Николы Артемьевича Терещенко – УП) теж мій родич? Він став відомим автомобільним дизайнером в США (проектировал, в частности, Сord L-29; 26 лет работал техническим редактором журнала Esquire – УП), – улыбается Мишель, давя на газ в своем Peugeot.

Потенциал

Улица Льва Толстого, 7. Национальная научная медицинская библиотека – последний объект, который успевает показать Мишель Терещенко перед судебным заседанием.

– Тут була резиденція Олександра Терещенка, – объясняет он.

Александр, один из сыновей Николы Артемьевича, в 1893 году купил усадьбу и построил роскошный дом, в котором теперь находится библиотека.

В резиденции Александра был телеграф, один из первых лифтов в Киеве, ведущий, по словам Мишеля, в подвальные помещения с огромными сейфами

На строительстве этого здания Александр не остановился. Начал скупать все, что было рядом, расширив до одного гектара свои владения, на которые время от времени покушаются современные застройщики.

За судьбу самого здания на Льва Толстого, 7, Мишель сегодня в целом пока спокоен.

– Там хороший директор, хороші люди, і воно, на щастя, належить МОЗ, – поясняет он.

В его войне за сохранение наследия династии этот участок находится в тылу. На передовой остается особняк деда Михаила Ивановича на бульваре Шевченко, 34, с которого Мишель начинал экскурсию.

Мишель Терещенко хочет сделать дом деда доступным для всех киевлян

Это здание у ботсада олицетворяет тот фасад независимой Украины, который давно нужно привести в порядок: разбитые окна, исписанные граффити стены, мусор, окурки, пустые стаканчики для кофе, объявления о подработке и политическая реклама, оставшаяся после выборов в 2019-м – "Журавлев – мой президент".

Елена Терещенко на заседании суда

Вечная улыбка и шутки Мишеля сильно диссонируют с тем, что происходит вокруг. Но юмор, похоже, единственно верная для него стратегия.

– О! – восклицает он, услышав вопрос о своем неизменно хорошем настроении. – Я живу в Україні вже 19 років. Спочатку був наївним, думав, що все тут добре.

Зараз я трошки юмористично до всього ставлюсь. Якщо бути серйозним, то треба у Францію повертатися, а я люблю Україну. Тому буду юмористичним, буду чекати на сюрпризи, які кожного дня можуть бути.

Часы с фамильным гербом Терещенко, которые Мишелю подарила его жена

– Хтось каже, що без СРСР нічого б не було, – говорит Мишель. – Це не так! Без більшовиків Україна за економікою, промисловістю стала б Америкою. Та ще й з фантастичною культурою.

Тут був унікальний людський потенціал. Кращі поїхали розбудовувати Європу і США. Без цієї сумної історії (1917 год – УП) Україна була б центром світу.

Знаєте, сьогодні є ще багато людей, у кого душі радянські. Вони роблять все, щоб ми опустили руки. Але ми не будемо їх опускати.

Евгений Руденко, Эльдар Сарахман – УП