Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты

У понеділок 22 листопада колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував у соцмережах фото із написом "це саме те що ви подумали", на якому він, колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман, телеведучий

Савік Шустер, Дмитро Гордон, доктор Євген Комаровський стоять з обладунками на березі озера у Вільнюсі.

Однак ця історія розпочалася не у Литві, а у київському аеропорту "Бориспіль". Майже два тижні тому саме звідси за кордон вилетіло два приватних літаки.

Обидва борти через день зустрінуться в аеропорту Вільнюса. На борту одного з них був олігарх Рінат Ахметов.

Куди полетів найбагатший бізнесмен країни? Хто був серед пасажирів другого літак? І при чому тут українська політика?

"Українській правді" вдалося дослідити, за яких обставин було зроблене фото, яке "взірвало" соцмережі і хто з відомих особистостей не потрапив у кадр.

Михайло Ткач, УП