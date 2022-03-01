Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российский военный корабль, иди на х*й! Кровь, смех и мемы, которые войдут в историю

Евгений РуденкоВторник, 1 марта 2022, 19:00
Коллаж: Виктория Дзиндра

24 лютого 2022 року Україна перестала бути жертвою історії та обставин і країною, над якою хочеться постійно плакати.

Про те, що ми сильні духом і здатні жартувати навіть у найтрагічніші часи, стало зрозуміло на Майдані у 2013-2014 роках. Тоді, вмиваючись потом, кров'ю та сльозами, українці сміялися смерті в обличчя.

Йолка, каструлі на головах у відповідь на диктаторські закони, пєчєнькі – Майдан оживив український фольклор та поповнив список національних символів.

Масштабна війна, яку розв'язала Росія взимку 2022 року, розігріла творчу енергію України до неможливості. Мине зовсім небагато часу, і про сьогоднішні події писатимуть книжки, складатимуть пісні та зніматимуть кіно.

– У голлівудському кінематографі головними психами були ірландці, тепер будуть українці, – написав хтось у Facebook.

Сюжетів та героїв для майбутнього епосу вже у перші дні війни не порахувати.

 
Можливо, це Петро Олексійович?

Поки Примара Києва, невідомий ас, збиває один ворожий літак за іншим, соцмережі змагаються в мемах, намагаючись відповісти на запитання, хто він? Надія Савченко? Порошенко? Онук Маестро з фільму "В бой идут одни старики"?

У Бердянську звичайний український чоловік бере в руки міну і забирає її спокійно з траси.

З вікна їдучої машини летить коктейль молотова у ворожий броньовик.

Мирні українці зупиняють техніку окупантів голими руками та розтягують її тракторами по дворах.

 

Кажуть, що навіть гопники на Оболоні віджали танк і взяли загарбників у полон.

Проста українка, зустрівши росіян зі зброєю, радить їм покласти сире насіння у кишеню: "Проростете соняшником, коли тут ляжете!".

Українські песики випорожнюються на портрет путіна і на ракету, що застрягла в землі.

 

У містах та селах путіна зустрічають не хлібом із сіллю, а плакатами: "Суки, нахуй з України та нашого села! Баба Надя".

 
 
 

Українці говорять зрозумілою окупанту мовою, яку вони прийшли рятувати. Вся країна та пристойний світ с посмішкою на обличчях кричить: "Российский военный корабль,, йди нахуй!".

І білоруський, доречі, теж. 

Євген Руденко, УП

Темы: соцсетивойнаукраинцыистория
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Реклама:
Главное на Украинской правде
интервью

Соломия Бобровская: Самым большим неприверженцем демобилизации является Генштаб, но я его понимаю

— Ольга Кириленко, Евгений Будерацкий
интервью

"У вас позвоночник есть?". Историк Александр Зинченко о нерешительности США, слепоте Европы и украинской травме

— Евгений Руденко

"Херсон был победой и жертвой всех – от рядового до генерала". Наступление весной – осенью 2022 года глазами инженерной группы

— Ольга Кириленко

Пирамида дронов. Как мошенническая схема на десятки миллионов гривен ударила по военным и волонтерам

— Рустем Халилов
интервью

Мария Берлинская: У нас сейчас даже не патовая ситуация, а момент проигрыша

— София Середа

Дружественный огонь. Как байрактарщина, "крепость Бахмут", "чмони" и "Крым к лету" бьют по своим

— Михаил Кригель

Война против политики. Что происходит между Зеленским и Залужным

— Роман Романюк, Роман Кравец
репортаж

Разъединение с Россией. Как избавляется от советских мифов город, где поклялись на верность московскому царю

— Евгений Руденко, Дмитрий Ларин
Видео

"Под крышей" Олега Татарова. УП нашла имение, в котором проживает заместитель руководителя Офиса президента

— Михаил Ткач

Холод, мыши и артиллерийские дуэли. Как зима влияет на боевые действия

— Евгений Будерацкий