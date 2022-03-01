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Российский военный корабль, иди на х*й! Кровь, смех и мемы, которые войдут в историю

Евгений РуденкоВторник, 1 марта 2022, 20:00
Коллаж: Виктория Дзиндра

24 лютого 2022 року Україна перестала бути жертвою історії та обставин і країною, над якою хочеться постійно плакати.

Про те, що ми сильні духом і здатні жартувати навіть у найтрагічніші часи, стало зрозуміло на Майдані у 2013-2014 роках. Тоді, вмиваючись потом, кров'ю та сльозами, українці сміялися смерті в обличчя.

Йолка, каструлі на головах у відповідь на диктаторські закони, пєчєнькі – Майдан оживив український фольклор та поповнив список національних символів.

Масштабна війна, яку розв'язала Росія взимку 2022 року, розігріла творчу енергію України до неможливості. Мине зовсім небагато часу, і про сьогоднішні події писатимуть книжки, складатимуть пісні та зніматимуть кіно.

– У голлівудському кінематографі головними психами були ірландці, тепер будуть українці, – написав хтось у Facebook.

Сюжетів та героїв для майбутнього епосу вже у перші дні війни не порахувати.

 
Можливо, це Петро Олексійович?

Поки Примара Києва, невідомий ас, збиває один ворожий літак за іншим, соцмережі змагаються в мемах, намагаючись відповісти на запитання, хто він? Надія Савченко? Порошенко? Онук Маестро з фільму "В бой идут одни старики"?

У Бердянську звичайний український чоловік бере в руки міну і забирає її спокійно з траси.

З вікна їдучої машини летить коктейль молотова у ворожий броньовик.

Мирні українці зупиняють техніку окупантів голими руками та розтягують її тракторами по дворах.

 

Кажуть, що навіть гопники на Оболоні віджали танк і взяли загарбників у полон.

Проста українка, зустрівши росіян зі зброєю, радить їм покласти сире насіння у кишеню: "Проростете соняшником, коли тут ляжете!".

Українські песики випорожнюються на портрет путіна і на ракету, що застрягла в землі.

 

У містах та селах путіна зустрічають не хлібом із сіллю, а плакатами: "Суки, нахуй з України та нашого села! Баба Надя".

 
 
 

Українці говорять зрозумілою окупанту мовою, яку вони прийшли рятувати. Вся країна та пристойний світ с посмішкою на обличчях кричить: "Российский военный корабль,, йди нахуй!".

І білоруський, доречі, теж. 

Євген Руденко, УП

Темы: соцсетивойнаукраинцыистория
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