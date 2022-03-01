День шостий. Росія атакує мирних мешканців і шукає підступи до Києва. ОНЛАЙН

24 лютого о 5 ранку Росія напала на Україну.

Протягом перших 6 днів загарбники окупували частину Сумщини, Херсонщини, окремі населені пункти на Луганщині. Українські силовики боронять країну. Нерідко – в героїчних боях, як то на маленькому острові Зміїний, який росіяни накрили вогнем, знищивши інфраструктуру.



Опір чинить і мирне населення: іноді в хід ідуть "коктейлі Молотова", а подекуди українці зупиняють російську техніку "голими руками" – натовпом.

Цей опір ламає плани нападників. Уже другого дня вони почали наступ на Київ, але столиця тримає оборону. У важких боях захищаються Харків і Херсон, маленькі міста і села на підступах до Києва і на Сумщині.

Російська армія, при цьому, не гребує атакувати цивільне населення: 28 лютого масовоно обстріляли житлові будинки в Харкові. Свої воєнні злочини Володимир Путін і його оточення, звісно, заперечують. І при цьому блокують в Росії сайти, які розповідають правду про війну.

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