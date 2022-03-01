Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Танки и ангелы. Украинские дети рисуют войну

"Украинская правда"Вторник, 1 марта 2022, 21:00
Коллаж: Виктория Дзиндра

Десять днів тому вони мріяли стати зірками YouTube та малювали улюблених героїв із всесвіту Marvel.

Сьогодні вони малюють танки і мріють якнайшвидше вибратися з укриття після ракетного обстрілу. 

Вони малюють крилатих янголів і військових зі зброєю, які захищають їх домівки. А ще – серця і веселки. 

Вони малюють в підвалах, в чергах на кордоні або вже залишивши територію України разом із батьками.

Вони не розуміють, що сталося, але точно розуміють, що так не має бути.

Марія, 8 років, м. Київ
Марія, 8 років, м. Київ

"Россия – фу! А Путин – стручок, трус, дурак, дуратский трус, гад, козел. Небо – чистое. Поле – пшеничное. Я люблю Украину!" – написала на своєму малюнку 8-річна киянка.

"Марія просто ще не знає слово "ху@ло", тому намагалася описати "путю" декількома доступними в лексиконі словами", – написав нам у листі батько дівчинки.

Сьогодні вони дорослішають швидше, ніж нам хочеться. І все, що ми можемо, зробити все можливе, щоб вони не стали поколінням "дітей війни".

"Українська правда" публікуватиме малюнки українських дітей, яких зібралися "денацифікувати" ті, хто прийшов на нашу землю зі зброєю. 

Це буде хроніка війни і хроніка нашої перемоги в цій війні очима дітей.  

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.  

 
Ярослава, 13 років
 
Юстина, 6 років, Львів
Злата, 10 років, Житомир
Злата, 10 років, Житомир
 
Катя, 9 років, Одеса
Аліса, 8 років. Вона з Києва, але зараз з батьком в Трускавці
Аліса, 8 років. Вона з Києва, але зараз з батьком в Трускавці
Олександр, 6 років, Запоріжжя
Олександр, 6 років, Запоріжжя
Катя, Львів, 10 років. Залишаємося в Україні з вірою і допомогою ЗСУ
Катя, Львів, 10 років. Залишаємося в Україні з вірою і допомогою ЗСУ
 
Антон, 8 років, Київ
Влад, 11 років, Київ, підвал
Влад, 11 років, Київ, підвал

Українська правда

Темы: детивойнаукраинцынападениеРосcия
powered by lun.ua
Главное на Украинской правде

"Когда луна скрылась за облаками, я поплыл на берег". История похищения и бегства судьи Чауса из первых уст

Соня Лукашова

Завтра была война. История "Украины" от первого лица

— Михаил Кригель
интервью

Патрульный Сергей Петрик о полиции изнутри, возможностях Монастырского и сумке Трухина

— Ольга Кириленко, Роман Романюк

Большая паспортизация. Как "Украина" возвращает скандальный ЕДАПС в производство биометрических паспортов

— Соня Лукашова
олимпиада

Contra spem spero! Чего ждать от Украины на зимней Олимпиаде

— Евгений Будерацкий
Расклад

Большое строительство. Как Зеленский и его партия готовятся к выборам

— Роман Кравец
интервью

Иван Семесюк: Мы все долбой* бы поголовно. Но у нас в сердцах горит огонек свободы

— Михаил Кригель, Эльдар Сарахман, Дмитрий Ларин

Волонтер Алина Михайлова о возвращении с войны, награде "Да Винчи" и внутреннем флюгере

— Ольга Кириленко
интервью

Экс-руководитель разведки Бурба: Вопрос не в том, будет ли наступление. Вопрос в том, готовы ли мы

— Севгиль Мусаева, Соня Лукашова

Какие перспективы большой войны в Украине?

— Андрей Загороднюк, Алина Фролова, Алексей Павлючик