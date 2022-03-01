Танки и ангелы. Украинские дети рисуют войну

Десять днів тому вони мріяли стати зірками YouTube та малювали улюблених героїв із всесвіту Marvel.

Сьогодні вони малюють танки і мріють якнайшвидше вибратися з укриття після ракетного обстрілу.

Вони малюють крилатих янголів і військових зі зброєю, які захищають їх домівки. А ще – серця і веселки.

Вони малюють в підвалах, в чергах на кордоні або вже залишивши територію України разом із батьками.

Вони не розуміють, що сталося, але точно розуміють, що так не має бути.

Марія, 8 років, м. Київ

"Россия – фу! А Путин – стручок, трус, дурак, дуратский трус, гад, козел. Небо – чистое. Поле – пшеничное. Я люблю Украину!" – написала на своєму малюнку 8-річна киянка.

"Марія просто ще не знає слово "ху@ло", тому намагалася описати "путю" декількома доступними в лексиконі словами", – написав нам у листі батько дівчинки.

Сьогодні вони дорослішають швидше, ніж нам хочеться. І все, що ми можемо, зробити все можливе, щоб вони не стали поколінням "дітей війни".

"Українська правда" публікуватиме малюнки українських дітей, яких зібралися "денацифікувати" ті, хто прийшов на нашу землю зі зброєю.

Це буде хроніка війни і хроніка нашої перемоги в цій війні очима дітей.

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.

Ярослава, 13 років

Юстина, 6 років, Львів

Злата, 10 років, Житомир

Катя, 9 років, Одеса

Аліса, 8 років. Вона з Києва, але зараз з батьком в Трускавці

Олександр, 6 років, Запоріжжя

Катя, Львів, 10 років. Залишаємося в Україні з вірою і допомогою ЗСУ

Антон, 8 років, Київ

Влад, 11 років, Київ, підвал

Українська правда