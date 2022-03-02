Их пришли денацифицировать. Как дети рисуют войну
Среда, 2 марта 2022, 20:22
"Українська правда" продовжує публікувати хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей.
Сьогодні вони малюють в підвалах, в чергах на кордоні або вже залишивши територію України разом із батьками.
Це малюнки дітей, яких зібралися "денацифікувати" ті, хто прийшов в Україну зі зброєю.
Ми щиро віримо в те, що з кожним днем на цих малюнках буде все менше танків і військових літаків.
Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.
Українська правда