Их пришли денацифицировать. Как дети рисуют войну

"Українська правда" продовжує публікувати хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей.

Сьогодні вони малюють в підвалах, в чергах на кордоні або вже залишивши територію України разом із батьками.

Це малюнки дітей, яких зібралися "денацифікувати" ті, хто прийшов в Україну зі зброєю.

Ми щиро віримо в те, що з кожним днем ​​на цих малюнках буде все менше танків і військових літаків.

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.

Давид, 5 років, Дамир, 3 роки. Київ, бомбосховище

Данило, 11,5 років, Сергій, 9 років, Київ

Даша, 8 років, Київ

Юля, 6 років, Львів

Вікторія, 7 років, Київ

Денис, 8 років

Єва, 11 років, Альбіна, 6 років. Бориспіль

Кіра, 5 років

Ксюша, 11 років

Майя, 12 років, Київ, бомбосховище

Українська правда