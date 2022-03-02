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Их пришли денацифицировать. Как дети рисуют войну

"Украинская правда"Среда, 2 марта 2022, 21:22

"Українська правда" продовжує публікувати хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей. 

Сьогодні вони малюють в підвалах, в чергах на кордоні або вже залишивши територію України разом із батьками.

Це малюнки дітей, яких зібралися "денацифікувати" ті, хто прийшов в Україну зі зброєю. 

Ми щиро віримо в те, що з кожним днем ​​на цих малюнках буде все менше танків і військових літаків.

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.

 
Давид, 5 років, Дамир, 3 роки. Київ, бомбосховище
 
Данило, 11,5 років, Сергій, 9 років, Київ
 
Даша, 8 років, Київ
 
Юля, 6 років, Львів
 
Вікторія, 7 років, Київ
Денис, 8 років
Денис, 8 років
Єва, 11 років, Альбіна, 6 років. Бориспіль
Єва, 11 років, Альбіна, 6 років. Бориспіль
 
Кіра, 5 років
 
Ксюша, 11 років
 
Майя, 12 років, Київ, бомбосховище

Українська правда 

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