Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Владимир Зеленский и русский танк-какашка. Дети рисуют войну

"Украинская правда"Четверг, 3 марта 2022, 21:30
коллаж: Дарья Школенко

Восьмий день триває навала на нашу землю ворога, масштаби якої можна порівняти лише з тим, що відбувалося 80 років тому – влітку 1941-го.

Восьмий день в Україні палають будинки, школи та дитячі садки, лікарні, які потрапили під "високоточні" ракети російських убивць.

Восьмий день Україна чинить опір. Як військовими силами, так і громадянською згуртованістю.

Восьмий день українські діти з усіх куточків країни малюють перекреслені російські танки та літаки. І ще синьо-жовті серця та квіти.

Восьмий день українські діти проходять прискорений курс любові та ненависті.

"Українська правда" продовжує публікувати хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей. 

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.

 
Анастасія Ізюм, 9 років
 
Андріанна Левицька, 13 років, Івано-Франківськ
 
Анна Бортнікова, 10 років, Київ
 
Любава, 6 років
 
Марк Хмель, 5 років, Львів
 
Мартуся, 5 років, Шепетівка. Намалювала татка, який зараз її захищає
 
Микола, 6 років, Київ
 
Міла, 6 років, Нововолинськ
 
Олександра Ільчук, 9 років, Київ
 
Саша Ткаченко, 8 років, Київ
 
Софія, 8 років, Чернівці
 
Яна, 5 років

Українська правда

Темы: детивойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное на Украинской правде

"Когда луна скрылась за облаками, я поплыл на берег". История похищения и бегства судьи Чауса из первых уст

Соня Лукашова

Завтра была война. История "Украины" от первого лица

— Михаил Кригель
интервью

Патрульный Сергей Петрик о полиции изнутри, возможностях Монастырского и сумке Трухина

— Ольга Кириленко, Роман Романюк

Большая паспортизация. Как "Украина" возвращает скандальный ЕДАПС в производство биометрических паспортов

— Соня Лукашова
олимпиада

Contra spem spero! Чего ждать от Украины на зимней Олимпиаде

— Евгений Будерацкий
Расклад

Большое строительство. Как Зеленский и его партия готовятся к выборам

— Роман Кравец
интервью

Иван Семесюк: Мы все долбой* бы поголовно. Но у нас в сердцах горит огонек свободы

— Михаил Кригель, Эльдар Сарахман, Дмитрий Ларин

Волонтер Алина Михайлова о возвращении с войны, награде "Да Винчи" и внутреннем флюгере

— Ольга Кириленко
интервью

Экс-руководитель разведки Бурба: Вопрос не в том, будет ли наступление. Вопрос в том, готовы ли мы

— Севгиль Мусаева, Соня Лукашова

Какие перспективы большой войны в Украине?

— Андрей Загороднюк, Алина Фролова, Алексей Павлючик