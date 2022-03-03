Владимир Зеленский и русский танк-какашка. Дети рисуют войну
Восьмий день триває навала на нашу землю ворога, масштаби якої можна порівняти лише з тим, що відбувалося 80 років тому – влітку 1941-го.
Восьмий день в Україні палають будинки, школи та дитячі садки, лікарні, які потрапили під "високоточні" ракети російських убивць.
Восьмий день Україна чинить опір. Як військовими силами, так і громадянською згуртованістю.
Восьмий день українські діти з усіх куточків країни малюють перекреслені російські танки та літаки. І ще синьо-жовті серця та квіти.
Восьмий день українські діти проходять прискорений курс любові та ненависті.
"Українська правда" продовжує публікувати хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей.
Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.
Українська правда