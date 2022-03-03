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Владимир Зеленский и русский танк-какашка. Дети рисуют войну

"Украинская правда"Четверг, 3 марта 2022, 20:30
Владимир Зеленский и русский танк-какашка. Дети рисуют войну
коллаж: Дарья Школенко

Восьмий день триває навала на нашу землю ворога, масштаби якої можна порівняти лише з тим, що відбувалося 80 років тому – влітку 1941-го.

Восьмий день в Україні палають будинки, школи та дитячі садки, лікарні, які потрапили під "високоточні" ракети російських убивць.

Восьмий день Україна чинить опір. Як військовими силами, так і громадянською згуртованістю.

Восьмий день українські діти з усіх куточків країни малюють перекреслені російські танки та літаки. І ще синьо-жовті серця та квіти.

Восьмий день українські діти проходять прискорений курс любові та ненависті.

"Українська правда" продовжує публікувати хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей. 

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.

 
Анастасія Ізюм, 9 років
 
Андріанна Левицька, 13 років, Івано-Франківськ
 
Анна Бортнікова, 10 років, Київ
 
Любава, 6 років
 
Марк Хмель, 5 років, Львів
 
Мартуся, 5 років, Шепетівка. Намалювала татка, який зараз її захищає
 
Микола, 6 років, Київ
 
Міла, 6 років, Нововолинськ
 
Олександра Ільчук, 9 років, Київ
 
Саша Ткаченко, 8 років, Київ
 
Софія, 8 років, Чернівці
 
Яна, 5 років

Українська правда

Темы: детивойнаРосcия
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