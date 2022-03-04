Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Оккупанты, вы задолбали". Дети рисуют войну

"Украинская правда"Пятница, 4 марта 2022, 21:00

За вісім днів війни від зброї російських окупантів в Україні загинуло 28 дітей, поранено 64. Тисячі дітей потребують термінової евакуації із населених пунктів, де бракує продуктів харчування, води, ліків, немає світла та водопостачання.

Малюки народжуються в підвалах, і перше, що чують у своєму житті, звук вибухів.

Сидячи в підвалах в очікуванні кінця повітряної тривоги, діти малюють Україну – таку, яка вона є сьогодні, і таку, про яку вони мріють.   

"Українська правда" продовжує публікувати хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей. 

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.

 
Анастасія Бобровська, 9 років, Київ
Анастасія Бобровська, 9 років, Київ
 
Анастасія Работньова, 14 років, Київ
 
Вєдана, Васильків
 
Вікторія, 8 років, Львів
 
Зоя, 9 років
 
Маркіян 6 років, Львів
 
Михайло Бугаєв, 7 років, Кривий Ріг
 
Настя, 6 років, Каменське, Дніпропетровська область
 
Сашко Гринь, 11 років
 
Соломія Богданова, 10 років, Київ

Українська правда

Темы: детикультуравойнаукраинцыРосcия
powered by lun.ua
Главное на Украинской правде

"Когда луна скрылась за облаками, я поплыл на берег". История похищения и бегства судьи Чауса из первых уст

Соня Лукашова

Завтра была война. История "Украины" от первого лица

— Михаил Кригель
интервью

Патрульный Сергей Петрик о полиции изнутри, возможностях Монастырского и сумке Трухина

— Ольга Кириленко, Роман Романюк

Большая паспортизация. Как "Украина" возвращает скандальный ЕДАПС в производство биометрических паспортов

— Соня Лукашова
олимпиада

Contra spem spero! Чего ждать от Украины на зимней Олимпиаде

— Евгений Будерацкий
Расклад

Большое строительство. Как Зеленский и его партия готовятся к выборам

— Роман Кравец
интервью

Иван Семесюк: Мы все долбой* бы поголовно. Но у нас в сердцах горит огонек свободы

— Михаил Кригель, Эльдар Сарахман, Дмитрий Ларин

Волонтер Алина Михайлова о возвращении с войны, награде "Да Винчи" и внутреннем флюгере

— Ольга Кириленко
интервью

Экс-руководитель разведки Бурба: Вопрос не в том, будет ли наступление. Вопрос в том, готовы ли мы

— Севгиль Мусаева, Соня Лукашова

Какие перспективы большой войны в Украине?

— Андрей Загороднюк, Алина Фролова, Алексей Павлючик