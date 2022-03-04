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"Оккупанты, вы задолбали". Дети рисуют войну

"Украинская правда"Пятница, 4 марта 2022, 20:00

За вісім днів війни від зброї російських окупантів в Україні загинуло 28 дітей, поранено 64. Тисячі дітей потребують термінової евакуації із населених пунктів, де бракує продуктів харчування, води, ліків, немає світла та водопостачання.

Малюки народжуються в підвалах, і перше, що чують у своєму житті, звук вибухів.

Сидячи в підвалах в очікуванні кінця повітряної тривоги, діти малюють Україну – таку, яка вона є сьогодні, і таку, про яку вони мріють.   

"Українська правда" продовжує публікувати хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей. 

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.

 
Анастасія Бобровська, 9 років, Київ
Анастасія Бобровська, 9 років, Київ
 
Анастасія Работньова, 14 років, Київ
 
Вєдана, Васильків
 
Вікторія, 8 років, Львів
 
Зоя, 9 років
 
Маркіян 6 років, Львів
 
Михайло Бугаєв, 7 років, Кривий Ріг
 
Настя, 6 років, Каменське, Дніпропетровська область
 
Сашко Гринь, 11 років
 
Соломія Богданова, 10 років, Київ

Українська правда

Темы: детикультуравойнаукраинцыРосcия
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