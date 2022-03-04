"Оккупанты, вы задолбали". Дети рисуют войну

За вісім днів війни від зброї російських окупантів в Україні загинуло 28 дітей, поранено 64. Тисячі дітей потребують термінової евакуації із населених пунктів, де бракує продуктів харчування, води, ліків, немає світла та водопостачання.

Малюки народжуються в підвалах, і перше, що чують у своєму житті, звук вибухів.

Сидячи в підвалах в очікуванні кінця повітряної тривоги, діти малюють Україну – таку, яка вона є сьогодні, і таку, про яку вони мріють.

"Українська правда" продовжує публікувати хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей.

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.

Анастасія Бобровська, 9 років, Київ

Анастасія Работньова, 14 років, Київ

Вєдана, Васильків

Вікторія, 8 років, Львів

Зоя, 9 років

Маркіян 6 років, Львів

Михайло Бугаєв, 7 років, Кривий Ріг

Настя, 6 років, Каменське, Дніпропетровська область

Сашко Гринь, 11 років

Соломія Богданова, 10 років, Київ

Українська правда