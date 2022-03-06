Украинский синдром

"Минимум бытовых издержек – максимум красивых телевизионных картинок, набранных очков, забитых голов и полученных призов. Так выглядит идеальное военное вторжение по-российски. А задача Украины и ее союзников – доказать, что этот заманчивый идеал недостижим".

Эти строки были опубликованы на УП за пять дней до нападения на нашу страну. И сегодня, спустя неделю после начала войны, можно констатировать, что описанная выше задача выполнена.

Кремлю не удалось превратить вооруженную агрессию против Украины в увлекательный аттракцион для собственного населения. Занятной игры в войну – как в Грузии, в Крыму или в Сирии – не получается.

Соседский обыватель поневоле знакомится с настоящей войной, не позволяющей ему оставаться отстраненным наблюдателем и болельщиком.

Спортивного и зрелищного в провалившемся путинском "блицкриге" оказалось до обидного мало, зато сопутствующие бытовые издержки превосходят все ожидания.

Вместо триумфального вступления в Харьков россияне увидели паническое столпотворение у банкоматов, вместо бодрого марша по Днепру – обменники с долларом по 200, а вместо провозглашения марионеточного правительства в Киеве – стремительное возвращение "железного занавеса".

Пока коллективный Запад скармливает нашему северному соседу горькую пилюлю, сражающаяся Украина не дает подсластить ее победными реляциями.

Пожалуй, на памяти нынешнего поколения россиян подобное происходит впервые. При всей своей провальности и травматичности Афганистан-1979 или Чечня-1994 все-таки не ломали советский и российский быт с такой ошеломляющей быстротой и наглядностью.

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Настолько тотального воздействия войны на жизнь всей России не было со времен Второй мировой.

По иронии судьбы, легендарное "Можем повторить!" в какой-то степени реализовано: и выясняется, что в действительности современный российский обыватель не горел желанием повторить судьбу воевавших дедов.

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Хотя сегодняшние российские трудности несопоставимы с происходившим в 1939-1945 годах или происходящим в Украине прямо сейчас, большинство диванных патриотов в РФ не рассчитывали даже на такой уровень дискомфорта.

Причем, во-первых, негативные последствия кремлевской вооруженной агрессии будут только нарастать.

А, во-вторых, обесценивание рубля или невозможность воспользоваться Aplle Pay не поддаются сокрытию: в отличие от чисто военных потерь или военных преступлений российской армии в Украине.

Гражданское население РФ должно максимально прочувствовать войну – если не мытьем, так катаньем.

Хороши любые средства: от планомерного разрушения российской экономики до оперативного информирования о погибших и попавших в плен российских военнослужащих.

Больше похоронок. Больше санкций. Больше прогрессирующего обнищания. Больше стигматизации россиян во всем мире.

Больше изоляции и отлучения от западной цивилизации, которую соседские ура-патриоты декларативно презирают, но к чьим благам и достижениям они уже успели привыкнуть.

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Конечно, наивно рассчитывать, что российские граждане, озабоченные собственной судьбой, массово выйдут на улицы и уже завтра свергнут Путина и компанию.

Трудно надеяться и на поголовное пробуждение соседской совести, на признание общей вины, на коллективное покаяние перед Украиной.

Однако логика последовательного принуждения России к военным тяготам этим не ограничивается.

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Коллективная вина россиян за кремлевскую бойню в Украине – это вопрос этики и морали. Но коллективная травма, потихоньку зарабатываемая северным соседом, – вопрос сугубо практический. Это история не о настоящем, а о будущем.

Наша стратегическая цель – не только выстоять под ударами Кремля, но и наградить российское общество "украинским синдромом", подобным вьетнамскому в США или афганскому в пост-СССР.

Да, это не универсальное лекарство от милитаризма и мессианства: но это вполне эффективная прививка против силовых действий на отдельно взятой территории.

В идеале отражение российское агрессии должно превратиться в дрессировку коллективной собаки Павлова, для которой понятие "Украина" будет чисто рефлекторно связано с изнурительным противостоянием, с бессмысленными потерями, с экономическим шоком, с разрушением привычного быта, с потерей приземленных жизненных удовольствий, которыми накаченная нефтедолларами Россия наслаждалась в 2000-е и 2010-е.

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Мы не знаем, когда и при каких обстоятельствах завершится правление Владимира Путина.

Мы не можем знать, кто именно придет ему на смену.

Однако любому путинскому преемнику понадобится социальная опора. И мы должны быть уверены, что никто из них не попытается нарастить свою популярность, вновь занявшись решением "украинского вопроса": поскольку для России грядущего эта тема станет максимально токсичной.

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Нет никакой гарантии, что в ближайшее время РФ развалится на части, словно карточный домик.

Нет гарантии, что после Путина она встанет на путь демократической трансформации.

Но успешного заражения России "украинским синдромом" окажется достаточно, чтобы обеспечить наше мирное будущее.

Будущее, ради которого стоит жить и сражаться.

Михаил Дубинянский