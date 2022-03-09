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Ирпень глазами фотографа: эвакуация жителей и разрушенный город после обстрелов

"Украинская правда"Среда, 9 марта 2022, 08:00

Тринадцять днів поспіль триває оголошена Путіном російська війна проти України.За цей час атаки зазнають не лише військові об'єкти, а й мирні українські міста, серед яких Ірпінь. Артилерійські та авіаційні удари завдали серйозних руйнувань цьому місту.

"Українська правда" публікує фото, які показують наслідки безжальних воєнних дій російських окупантів і особисті трагедії евакуйованих мешканців. 

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Літній чоловік на блокпості на виїзді з Ірпеня
 
Чоловіки допомагають евакуюватись літний жінці дорогою з Ірпеня
Кульові отвори у склі дверей магазину «Фора» на в'їзді на підірваний міст
Кульові отвори у склі дверей магазину «Фора» на в'їзді на підірваний міст
Солдати ЗСУ та працівникм ДСНС допомагають літній жінці евакуюватися з Ірпеня
Солдати ЗСУ та працівникм ДСНС допомагають літній жінці евакуюватися з Ірпеня
 
Обстріляна церква у місті Ірпінь
Чоловік з двома собаками евакуюється з міста Ірпінь
Чоловік з двома собаками евакуюється з міста Ірпінь
Чоловіки допомагають евакуюватись літній людині на візку. Ірпінь. Біля підірваного мосту.
Чоловіки допомагають евакуюватись літній людині на візку. Ірпінь. Біля підірваного мосту.
Евакуація людей з міста Ірпінь під зруйнованим автомобільним мостом
 
Евакуація жителів міста Ірпінь під зруйнованим автомобільним мостом
Евакуація жителів міста Ірпінь під зруйнованим автомобільним мостом
Жінки, діти та домашні тварини перетинають річку Ірпінь під зруйнованим автомобільним мостом
Жінки, діти та домашні тварини перетинають річку Ірпінь під зруйнованим автомобільним мостом
 
Працівник ДСНС та поліції допомагають літній жінці евакуюватись з міста Ірпінь
Евакуація людей з міста Ірпінь
Евакуація людей з міста Ірпінь
Фрагмент зруйнованого автомобільного мосту у місті Ірпінь
Фрагмент зруйнованого автомобільного мосту у місті Ірпінь
 
Евакуація людей з міста Ірпінь під зруйнованим автомобільним мостом
Евакуація літніх людей з міста Ірпінь
Евакуація літніх людей з міста Ірпінь
Працівники ДСНС допомогають літній жінці під час евакуації з міста Ірпінь
Працівники ДСНС допомогають літній жінці під час евакуації з міста Ірпінь
 
Евакуація літніх людей з міста Ірпінь
 
Евакуація  літніх людей з міста Ірпінь
 
Жінка з сином що евакуювалися з Ірпеня
 
Кулеметні гільзи на в'їзді в Ірпінь
 
Евакуація людей з міста Ірпінь
 
Околиці Києва неподалік Ірпеня

Українська правда

Темы: Ирпеньвойнаукраинцыобществоэвакуация
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