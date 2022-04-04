Андрей Шевченко: Я горжусь, что я украинец, и тем, как наши военные защищают нашу страну
Найвідоміший український футболіст Андрій Шевченко з перших днів повномасштабного російського наступу різними мовами звертається до громадян країн світу, розповідаючи про події в Україні.
Шевченко вважає, що відомі на весь світ люди зараз мають використовувати свою популярність для того, щоб доносити правду про події в Україні якомога більшій кількості людей.
Для того, щоб увага західних країн до України була не просто хвилею інтересу, яка вже завтра може спасти, а підтримкою, діями та виконаними зобов'язаннями.
– Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви той момент, коли ви дізналися, що Росія напала на Україну?
– Это был очень тяжелый момент в моей жизни, когда мне позвонила мама утром и со слезами на глазах сказала, что началась война. Это был, конечно, большой шок, никто не мог поверить в это.
– На той момент ваші рідні знаходилися в Україні?
– Да, моя сестра, моя мама, очень много моих друзей, родственников и сейчас находятся в Украине. Конечно, это было таким огромным шоком. Начались бомбежки, взрывы. И один из взрывов произошел буквально рядом с местом, где находились мои родители, моя мама, моя сестра. Первые дни были очень тяжелые.
– Але вони в порядку?
– Да, все нормально.
– Це в Києві?
– Дом моей мамы и моей сестры находится под Киевом, очень близко, по Обуховской трассе.
– Вони не хочуть виїжджати? В якому вони стані? Все нормально? Чи ви хочете їх забрати?
– Они не хотели уезжать, хотели остаться. 20 дней мама была у себя дома, но состояние здоровья ее начало ухудшаться, поэтому мы приняли решение ее забрать. Сестра и мама сели в машину, забрали двух собак и доехали до Ужгорода. Остановились там. Сейчас они перешли границу и приехали в Италию.
– Ми бачимо, як Лондон підтримує Україну, як Велика Британія підтримує Україну в ці дні. Розкажіть, будь ласка, які там настрої зараз по відношенню до України? Чи багато людей у Лондоні, які хочуть допомагати Україні в ці дні?
– С первых дней и сейчас у нас очень большая поддержка здесь, в Британии. И премьер-министр, и правительство сразу приняли строгие санкции. Была и есть большая помощь нашей армии. Здесь постоянно проходят митинги.
Даже просто в общении все выражают огромную поддержку Украине, восхищаются нашим народом, нашей стойкостью. У меня очень много знакомых, друзей, которые готовы помогать и помогают.
– Я бачу, що і ви берете участь у мітингах на підтримку України. Що це за люди, які приходять на ці мітинги?
– Туда приходит очень большое количество людей. Недавно прошел митинг, там было около 20 тысяч человек. То есть по всей Британии поддержка очень сильная и на всех уровнях.
Говорят об этом очень много, очень много жителей приходят на митинги, очень много британцев там выступают.
Для меня это был серьезный шаг. После первых нескольких дней войны я принял для себя решение, как я могу помочь стране сегодня.
Ко мне позвонил журналист со Sky Sports и попросил прийти на прямой эфир, они сделали программу, посвященную событиям в Украине. Это были первые дни. На этой программе они очень многие темы затрагивали.
И я понял, что наши известные люди, которые находятся не в Украине, сегодня могут принести большую пользу нашей стране. Надо выходить, надо говорить, надо рассказывать, надо достучаться до людей.
Сегодня у Украины огромная поддержка в мире. И прежде всего потому, что все понимают, что сегодня Украина защищает все демократические страны.
Украина не должна упасть, она не должна проиграть. Это сегодня для всех принципиальная позиция. И эту позицию я слышу с экранов телевизоров, выступлений в парламенте, от политиков, на улицах.
Я очень много общаюсь с итальянскими журналистами, вел программу, а недавно ездил в Америку, в ООН, где меня пригласили на встречу со студентами. На этой встрече тоже был бывший президент США Билл Клинтон. И он тоже затронул эту тему и очень много уделил ей внимания. Он говорил о том, что Украина – это важная часть мира.
Еще раз заострю внимание на том, что Украина ни в коем случае не должна проиграть. Мы должны сделать все, чтобы демократический мир в лице Украины выстоял и победил. Обязательно победил.
– Різні відомі люди у Британії заявляли про готовність розмістити в себе біженців. Яка є інформація стосовно українців, які виїхали до Великобританії, до Лондона?
– Был сделан опрос. Больше 100 тысяч семей готовы принять украинских беженцев. Единственная проблема в Великобритании – это оформление документов. Потому что Великобритания ушла из Европейского Союза, а там намного проще все.
И, конечно, то, что делают сегодня страны Европейского Союза, особенно наши соседи в лице поляков, румын, а также венгры, итальянцы, немцы, австрийцы – очень сильно помогает. Польша, конечно, играет огромную роль в этом.
В Великобритании, чтобы все оформить, надо подготовить определенный ряд документов и подождать. Поэтому я со своей стороны уже заполнил эти документы, я пригласил две семьи, скорее всего, завтра или послезавтра буду приглашать третью.
– А ви вже знаєте, що це за родини? Це відбувається якось адресно чи просто ви сказали, що у вас є можливість розмістити в себе 2–3 родини?
– Да, я подал документы о том, что на данный момент готов принять у себя две семьи, потому что у меня есть две гостевые комнаты и по площади я могу это сделать. Я подаю документы, они рассматривают мои возможности и будут дальше уже определяться, какие семьи мне отправлять.
– Круто. Дякуємо. Чи є серед ваших знайомих люди, які не розуміють, що відбувається зараз в Україні, у яких якась інша позиція?
– Люди, с которыми я общаюсь сейчас, это люди, которые поддерживают Украину. Понимают ситуацию, понимают, насколько тяжелая обстановка в Украине. Какие большие проблемы с беженцами у нас.
В основном, выезжают у нас дети и матери. Поэтому должны быть особые программы. Очень много делается, как я уже сказал, в Евросоюзе, здесь, непосредственно у меня.
Мы сейчас готовим с мэром Милана программу по приему детей в Милане, их размещению. Или с родителями, с мамой, или без нее. И в свою очередь должна быть определенная помощь со стороны школ. Эта программа готовится, и она будет представлена на следующей неделе.
Это в Милане, но я постоянно на связи с послом и с консулом. Этим занимаются и в Риме, и в Вероне, и в Бергамо. Я знаю, что Руслан Малиновский вместе со своей женой очень много делает. Сегодня весь мир объединился вокруг этой проблемы. Каждый пытается и делает все, чтобы помочь.
– Стосовно біженців з України. Мова йде про ваш будинок, я правильно розумію?
– Да.
– І родина ваша також розуміє цей крок?
– Ну, конечно. Моя жена очень активна в этом. Кроме этого, мы уже сделали несколько благотворительных программ. Программы работают, были направлены фонды. Я за это все полностью отчитываюсь перед теми, кто инвестировал в благотворительность.
Вся семья, мои дети, мой старший сын тоже пытаются помочь. Они снова собирают гуманитарную помощь, которая будет отправляться в Украину.
– Скажіть, будь ласка, можливо, є якісь прізвища людей, які брали участь у ваших ініціативах?
– Прежде всего, сразу же откликнулся футбольный клуб "Милан", мы сделали несколько совместных акций в Италии, запустили благотворительный проект. Буквально за 10 дней были собраны средства, которые были сразу же направлены на помощь в Украину.
Сейчас мы готовим еще один проект. Я просто смотрю, что каждый, кто небезразличен к ситуации в Украине, пытается помочь, создает фонды какие-то, пытается собрать средства, чтобы помочь Украине.
Тот же Дэвид Бекхем, который сам сделал donation и отдал свой аккаунт в инстаграмм для того, чтобы наш врач из Харькова рассказала людям о ситуации, которая на данный момент происходит в Украине.
– Ви багато років жили в Києві, де є місця, які багато для вас значать: стадіони, вулиці. Що ви відчуваєте, коли зараз читаєте або бачите повідомлення про те, що по Києву влучила ракета, йдуть обстріли, чи йде наступ?
– У меня разрывается сердце. Я постоянно на связи. Я знаю, что происходит в Мариуполе, я знаю, что происходит в Харькове, я знаю, что происходило в Буче, я знаю, как бомбили Киев. Просто нет слов.
– Що б ви хотіли сказати зараз, у цей момент Україні та українцям, нашим військовим, які захищають нашу країну, президенту, який залишається в Києві?
– Прежде всего я горжусь, что я украинец. Я горжусь тем, как наши военные с гордостью защищают нашу страну. Я горжусь нашим президентом, который взял на себя ответственность. Он сплотил всех людей вокруг себя.
И горжусь тем, как мы героически защищаем нашу страну. Я хочу пожелать всем выдержки, стойкости, веры.
Мы обязательно победим. Мы должны быть все вместе, мы должны быть едины. И, конечно же, Слава Украине!
– Героям слава! Дякую.
Михаил Ткач, УП