О чем говорят оккупанты. Чат российских военных
"Украинская правда" получила в свое распоряжение переписку из чата российских военных.
В нем фигурировал тот же лейтенант Юрий Шалаев, для которого война на территории Украины закончилась пленом в начале апреля. Шалаев, ставший героем документального фильма "Оккупант", обнародованного УП на прошлой неделе.
Этот чат был создан в Telegram на третий день после начала полномасштабного вторжения России в Украину. И именно война с Украиной объединяет всех 173 участников. Просуществовал он до 5-го апреля, когда стало известно, что Шалаев попал в плен.
Как оценивают спецоперацию лично ее участники, чем руководствуются и чего боятся? "Украинская правда" публикует переписку и голосовые сообщения российских оккупантов.
В публикации мы используем скриншоты чата. Стилистика и грамматика сохранены в оригинале.
"Везут 3 камаза груз 200. Командиры все погибли"
С первых сообщений в чате, датированных 27-м февраля, становится понятно, что основная тема общения российских военных – поиск своих погибших, раненых, попавших в плен друзей или тех, кто не выходит на связь.
Судя по информации самих военных, таких уже на третий день полномасштабного наступления оказалось много.
"Вот, бл..ть, и армия России"
Кроме информации о погибших и раненых, третьей по количеству сообщений становится тема разочарования состоянием российской армии и ходом спецоперации. Соответствующие сообщения в чате появляются почти сразу.
Панические настроения нравятся не всем участникам чата. О тех, кто интересуется делами военных, советуют рассказывать кураторам из конторы.
Эта переписка может свидетельствовать о том, что разные подразделения или отдельные военные российской армии имеют кураторов в ФСБ.
Но информация о потерях и сложной ситуации, в которую попали россияне на территории Украины, продолжает поступать и от других участников чата.
"Те, кто откажутся ехать туда, будут уволены по статье"
28-го февраля в чат пересылают сообщения от служащего из ОМОНа, отказавшегося ехать в Украину. Он сообщает, что тех, кто отказывается ехать, будут увольнять с военной службы.
Также в чат пересылают информацию о потерях среди подразделений ОМОНа и СОБРа, которых отправили в Украину на учения без соответствующего оснащения.
Военный рассказывает, что у российской армии все плохо в Украине, и потому у него нет желания ехать воевать. Такого же мнения не он один: "Просто мясо. Все увольняются".
Через несколько дней в переписке другие военные соглашаются, что отправить в Украину могут любого.
Также в чате есть подтверждение, что с войны в Украине бегут даже контрактники.
Срочникам для отправки на войну сразу подписывают контракты.
А руководителей, отказывающихся вести подчиненных на войну, арестовывает ФСБ.
"Распространите всем! Как бы вы не относились к Путину"
Периодически в чат присылают пропагандистские материалы, призванные мотивировать военных воевать против Украины.
В основном военные утверждают, что украинская армия проигрывает, и призывают поддерживать президента России. Например: "Как бы вы ни относились к Путину – сейчас нашему политическому и военному руководству нужна наша поддержка", "Война это конечно плохо, но проигранная война – еще хуже".
В первые дни войны в публичной плоскости сразу стало появляться много информации о яхтах и дворцах ближайшего окружения Путина, но "агитки" не отвечают на эти вопросы, а манипулятивно призывают воевать не за богатства режима, а за "историческую справедливость".
Военные утверждают, что санкции – это хорошо для развития страны, а Украина якобы планировала разместить базы НАТО на границе с Россией.
В чат периодически попадает так называемая оперативная информация, которая дезинформирует участников, что Харьков захвачен, а в Киеве чеченцы проводят зачистки.
Участники чата, похоже, верят, что НАТО планировало разместить свои войска на территории Украины, а к концу 2022-го года начать полномасштабные боевые действия против России.
Информация подается как рассекреченные "разведывательные данные", согласно которым украинская армия 25-го февраля планировала нападение на Донбасс, и Путин, якобы на сутки опередил эти события. Один из военных отвечает: "Если это правда, то Путин – герой".
"Наши когда уезжали командир говорил что учения – 23-го обратно"
Также в чате в очередной раз подтверждается информация, что российское военное руководство не говорило солдатам, что они уезжают воевать с Украиной.
Подтверждается информация и о масштабных потерях россиян.
Некоторые военные надеются, что Россия подпишет с Украиной мирное соглашение, и рассказывают, как Путин готовился к войне, увеличивая количество военных в последние годы.
"Вон Китай Тайвань собрался забирать. Мы восточную Украину"
Некоторые участники чата войну с Украиной объясняют перераспределением мира.
"Градами надо все сравнять чтобы даже мстить некому было"
Отдельного внимания заслуживает отношение военных к украинскому гражданскому населению.
Следует отметить, что это общение происходит еще в первую неделю полномасштабной войны.
На второй неделе в чате обсуждают, как убивать гражданских.
В то же время отдельных военных интересует: убивают или отпускают украинцы пленных?
Разговоры об уничтожении гражданских продолжились и на втором месяце войны. Например, один из военнослужащих заявил: "Надо кончать эту прогнившую страну с ее прогнившим населением".
"Надо обрубить интернет и тв всей стране там"
Заметное оживление в чате вызывает брифинг пленных русских срочников.
Военные начинают нервничать. Размышляют над тем, что в Украине нужно отключить телевидение и интернет. Но вспоминают, что Илон Маск передал какие-то приборы для интернета через спутники.
"Обидно за тех кто ушел даже не повоевав"
Информация о том, что российские колонны попадают под обстрелы, регулярно фигурирует в чате со списками раненых и убитых.
"Откуда номера берут?"
Одна из более чувствительных тем для русских военных – личные данные. Они неоднократно размышляют над тем, как украинская сторона получает номера телефонов их родственников и информацию об оккупантах.
Также в чате обсуждают, что личные данные может сливать кто-нибудь из своих.
"Только дауны шли за бабками. Это не Сирия"
Военные неоднократно возвращаются к обсуждению реального положения дел в армии, противоречивым результатам военной операции и отказу от поездок в Украину.
Из общения становится ясно, что у многих военнослужащих Вооруженных сил России – ипотеки, и потому увольняться со службы им не выгодно.
В то же время один из военных публикует информацию о том, что всем, кто выполняет задачи во время специальной военной операции на территории так называемых ДНР, ЛНР и других областях Украины, выплачивается два оклада в соответствии с военной должностью ежемесячно и 53 доллара в сутки.
Но военные скептически относятся к этим цифрам.
"Я пять уралов разгрузил 200-300-ых. Говорят, едь туда возьми у 200-ых 300-ых броню, оружие, что тебе надо"
17-го марта при обсуждении тяжелой ситуации, которая сложилась в Харьковской области под Изюмом, в чате наступает переломный момент.
Момент, когда и саму "специальную операцию", и даже "русскую армию" с ее руководителями, начинают критиковать, не подбирая слов.
При этом военные задаются вопросом, знает ли о реальной ситуации президент Путин. И еще раз подтверждают известный тезис, что Россия не ожидала такого сопротивления и что операция вполне может закончиться полным провалом, а военные погибли впустую.
"Кто помнит как флаг России складывается на похоронах?"
В конце марта в чате возникает дискуссия по поводу того, как правильно складывать российский флаг на похоронах военнослужащих. Мнения среди участников разделились между двумя вариантами: в форме квадрата или в форме треугольника.
5-го апреля участники чата узнают, что лейтенант Юрий Шалаев попал в плен, и через несколько дней чат, в котором было 173 военных, закрывают.
Одна из последних голосовых записей в чате подводит итог деятельности русских оккупантов во время полномасштабного наступления. Эта запись – об отчаянии и мародерстве.
Михаил Ткач