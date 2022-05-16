О чем говорят оккупанты. Чат российских военных

"Украинская правда" получила в свое распоряжение переписку из чата российских военных.

В нем фигурировал тот же лейтенант Юрий Шалаев, для которого война на территории Украины закончилась пленом в начале апреля. Шалаев, ставший героем документального фильма "Оккупант", обнародованного УП на прошлой неделе.

Этот чат был создан в Telegram на третий день после начала полномасштабного вторжения России в Украину. И именно война с Украиной объединяет всех 173 участников. Просуществовал он до 5-го апреля, когда стало известно, что Шалаев попал в плен.

Как оценивают спецоперацию лично ее участники, чем руководствуются и чего боятся? "Украинская правда" публикует переписку и голосовые сообщения российских оккупантов.

В публикации мы используем скриншоты чата. Стилистика и грамматика сохранены в оригинале.

"Везут 3 камаза груз 200. Командиры все погибли"

С первых сообщений в чате, датированных 27-м февраля, становится понятно, что основная тема общения российских военных – поиск своих погибших, раненых, попавших в плен друзей или тех, кто не выходит на связь.

Судя по информации самих военных, таких уже на третий день полномасштабного наступления оказалось много.

"Вот, бл..ть, и армия России"

Кроме информации о погибших и раненых, третьей по количеству сообщений становится тема разочарования состоянием российской армии и ходом спецоперации. Соответствующие сообщения в чате появляются почти сразу.

Панические настроения нравятся не всем участникам чата. О тех, кто интересуется делами военных, советуют рассказывать кураторам из конторы.

Эта переписка может свидетельствовать о том, что разные подразделения или отдельные военные российской армии имеют кураторов в ФСБ.

Но информация о потерях и сложной ситуации, в которую попали россияне на территории Украины, продолжает поступать и от других участников чата.

"Те, кто откажутся ехать туда, будут уволены по статье"

28-го февраля в чат пересылают сообщения от служащего из ОМОНа, отказавшегося ехать в Украину. Он сообщает, что тех, кто отказывается ехать, будут увольнять с военной службы.

Также в чат пересылают информацию о потерях среди подразделений ОМОНа и СОБРа, которых отправили в Украину на учения без соответствующего оснащения.

Военный рассказывает, что у российской армии все плохо в Украине, и потому у него нет желания ехать воевать. Такого же мнения не он один: "Просто мясо. Все увольняются".

Через несколько дней в переписке другие военные соглашаются, что отправить в Украину могут любого.

Также в чате есть подтверждение, что с войны в Украине бегут даже контрактники.

Срочникам для отправки на войну сразу подписывают контракты.

А руководителей, отказывающихся вести подчиненных на войну, арестовывает ФСБ.

"Распространите всем! Как бы вы не относились к Путину"

Периодически в чат присылают пропагандистские материалы, призванные мотивировать военных воевать против Украины.

В основном военные утверждают, что украинская армия проигрывает, и призывают поддерживать президента России. Например: "Как бы вы ни относились к Путину – сейчас нашему политическому и военному руководству нужна наша поддержка", "Война это конечно плохо, но проигранная война – еще хуже".

В первые дни войны в публичной плоскости сразу стало появляться много информации о яхтах и ​​дворцах ближайшего окружения Путина, но "агитки" не отвечают на эти вопросы, а манипулятивно призывают воевать не за богатства режима, а за "историческую справедливость".

Военные утверждают, что санкции – это хорошо для развития страны, а Украина якобы планировала разместить базы НАТО на границе с Россией.

В чат периодически попадает так называемая оперативная информация, которая дезинформирует участников, что Харьков захвачен, а в Киеве чеченцы проводят зачистки.

Участники чата, похоже, верят, что НАТО планировало разместить свои войска на территории Украины, а к концу 2022-го года начать полномасштабные боевые действия против России.

Информация подается как рассекреченные "разведывательные данные", согласно которым украинская армия 25-го февраля планировала нападение на Донбасс, и Путин, якобы на сутки опередил эти события. Один из военных отвечает: "Если это правда, то Путин – герой".

"Наши когда уезжали командир говорил что учения – 23-го обратно"

Также в чате в очередной раз подтверждается информация, что российское военное руководство не говорило солдатам, что они уезжают воевать с Украиной.

Подтверждается информация и о масштабных потерях россиян.

Некоторые военные надеются, что Россия подпишет с Украиной мирное соглашение, и рассказывают, как Путин готовился к войне, увеличивая количество военных в последние годы.

"Вон Китай Тайвань собрался забирать. Мы восточную Украину"

Некоторые участники чата войну с Украиной объясняют перераспределением мира.

"Градами надо все сравнять чтобы даже мстить некому было"

Отдельного внимания заслуживает отношение военных к украинскому гражданскому населению.

Следует отметить, что это общение происходит еще в первую неделю полномасштабной войны.

На второй неделе в чате обсуждают, как убивать гражданских.

В то же время отдельных военных интересует: убивают или отпускают украинцы пленных?

Разговоры об уничтожении гражданских продолжились и на втором месяце войны. Например, один из военнослужащих заявил: "Надо кончать эту прогнившую страну с ее прогнившим населением".

"Надо обрубить интернет и тв всей стране там"

Заметное оживление в чате вызывает брифинг пленных русских срочников.

Военные начинают нервничать. Размышляют над тем, что в Украине нужно отключить телевидение и интернет. Но вспоминают, что Илон Маск передал какие-то приборы для интернета через спутники.

"Обидно за тех кто ушел даже не повоевав"

Информация о том, что российские колонны попадают под обстрелы, регулярно фигурирует в чате со списками раненых и убитых.

"Откуда номера берут?"

Одна из более чувствительных тем для русских военных – личные данные. Они неоднократно размышляют над тем, как украинская сторона получает номера телефонов их родственников и информацию об оккупантах.

Также в чате обсуждают, что личные данные может сливать кто-нибудь из своих.

"Только дауны шли за бабками. Это не Сирия"

Военные неоднократно возвращаются к обсуждению реального положения дел в армии, противоречивым результатам военной операции и отказу от поездок в Украину.

Из общения становится ясно, что у многих военнослужащих Вооруженных сил России – ипотеки, и потому увольняться со службы им не выгодно.

В то же время один из военных публикует информацию о том, что всем, кто выполняет задачи во время специальной военной операции на территории так называемых ДНР, ЛНР и других областях Украины, выплачивается два оклада в соответствии с военной должностью ежемесячно и 53 доллара в сутки.

Но военные скептически относятся к этим цифрам.

"Я пять уралов разгрузил 200-300-ых. Говорят, едь туда возьми у 200-ых 300-ых броню, оружие, что тебе надо"

17-го марта при обсуждении тяжелой ситуации, которая сложилась в Харьковской области под Изюмом, в чате наступает переломный момент.

Момент, когда и саму "специальную операцию", и даже "русскую армию" с ее руководителями, начинают критиковать, не подбирая слов.

При этом военные задаются вопросом, знает ли о реальной ситуации президент Путин. И еще раз подтверждают известный тезис, что Россия не ожидала такого сопротивления и что операция вполне может закончиться полным провалом, а военные погибли впустую.

"Кто помнит как флаг России складывается на похоронах?"

В конце марта в чате возникает дискуссия по поводу того, как правильно складывать российский флаг на похоронах военнослужащих. Мнения среди участников разделились между двумя вариантами: в форме квадрата или в форме треугольника.

5-го апреля участники чата узнают, что лейтенант Юрий Шалаев попал в плен, и через несколько дней чат, в котором было 173 военных, закрывают.

Одна из последних голосовых записей в чате подводит итог деятельности русских оккупантов во время полномасштабного наступления. Эта запись – об отчаянии и мародерстве.

Михаил Ткач